Самый модный садовник XXI века Пит Удольф

Пит Удольф на фоне сада Lurie в Чикаго, принесшего ему мировую славу.

Факты

1. Пит Удольф (Piet Oudolf) Родился в 1944 годув Харлеме (Нидерланды). 2. В 25 лет увлекся садоводством. 3. В 1977-м открыл собственную садоводческую фирму. 4. В 1982-м поселился в деревне Хуммело, где заложил сад и открыл питомник. 5. Вывел более 70 сортов растений. 6. С начала 2000-х оформил более 30 общественных и частных садов в Европе и Америке. Один из его последних проектов — ландшафтный дизайн обновленного ресторана Noma в Копенгагене. 7. Лауреат многочисленных премий и наград, в том числе European Garden Award. Почетный член Королевского института британских архитекторов (RIBA) — «за развитие радикальных идей в садовом дизайне». 8. Живет и работает в Хуммело (Нидерланды). Сад Пита Удольфа открыт для посещения с конца мая по октябрь по четвергам, пятницам и субботам.

Шалфей Dear Anja — сорт, выведенный Удольфом и названный в честь жены.

Прежде чем стать садовником, Пит Удольф успел поработать официантом и барменом в семейном кафе в родном Харлеме, потом продавал оптом рыбу и был сталелитейщиком, пока в 25 лет не устроился в садоводческую фирму. Тогда-то он и решил, что искусство создания садов будет его профессией. Он окончил ландшафтную школу и в 1977 году стал заниматься ландшафтами в родном городе.

Но дизайн цветников, который обычно заказывали, особой радости не приносил. В 1970-е массовые представления о красивом саде сводились к подстриженным лужайкам, аккуратным клумбам и рабаткам с красиво рассаженными крупными и яркими цветами. Розы были королевами сада. Ухоженность считалась идеалом.

Сад Thews в Германии, проект Пита Удольфа.

Питу Удольфу такие сады казались неестественными. Красивая композиция существовала здесь и сейчас, но не во времени. Пит хотел, чтобы сад был прекрасен в любое время года, а не только в момент цветения фаворитов клумбы. Он считал, что посадки должны казаться свободными, дикими, живущими своей жизнью, словно созданными без участия человека.

Дом Пита в Хуммело, который он начал строить вместе с женой Аней в 1981 году.

«Всю жизнь я пытаюсь передать спонтанность, которая есть у растений в природе. Я не стремлюсь копировать природу, я хочу передать ощущение естественности», — любит повторять он. Пит стал разрабатывать методы создания таких садов. В 1982 году он поселился с женой и двумя детьми в старинном фермерском доме в деревне Хуммело недалеко от границы с Германией. Здесь основал питомник и сад и начал экспериментировать.

Сад, разбитый Удольфом к 12-й Венецианской биеннале, рядом с Арсеналом (2010 год).

Питомник был нужен еще и для того, чтобы содержать семью: они с женой выращивали цветы на продажу. Удольф изучал свойства растений, то, как они ведут себя в разное время года, как сочетаются и уживаются друг с другом, занимался скрещиванием и выведением новых сортов. Особенно его интересовали цветы и травы американских прерий. Он стал адаптировать их у себя на участке. Основную роль отводил декоративным злакам с филигранными колосками и метелками с изломанными тонкими листьями и неброским полевым многолетникам с соцветиями-свечками. Именно они, а не яркие и крупные садовые цветы отвечают у него за красоту сада.

План сада Пита Удольфа.

Цвет не играет в его концепции особой роли, но нетрудно заметить, что в его садах преобладает лиловая, фиолетовая и пурпурная палитра. Пит никогда не обрезает отцветшие растения. Он считает, что в пожухлых коричневых побегах и семенных коробочках есть своя красота, нужно только привыкнуть к ней и научиться ее видеть. А зимой, посеребренные инеем, они служат главным украшением ландшафта.

В садах Удольфа преобладает лиловая, фиолетовая и пурпурная палитра.

За время своей работы в питомнике он вывел более 70 сортов растений, подходящих для садов в этом стиле. Среди них шалфей Dear Anja — в честь жены — и буквица лекарственная Hummelo — в честь места, где он прожил полжизни. Все это время он пропагандировал свои идеи: писал и издавал книги с красочными фотографиями, открыл свой сад для публики и водил по нему экскурсии. У него появились последователи, его стиль стали называть «Новой волной в садоводстве». Но всемирная популярность пришла к нему лишь около 10 лет назад.

Сад для временного павильона лондонской галереи Serpentine, совместный проект Удольфа с притцкеровским лауреатом Петером Цумтором (2011 год).

В начале 2000-х знаменитый архитектор и притцкеровский лауреат Фрэнк Гери пригласил Удольфа разбить сад Lurie на территории парка Millenium в Чикаго. Сам Гери проектировал для парка ряд построек. На площади около одного гектара Удольф высадил 26 тысяч растений. Сплошное море остролистных злаков и соцветий в окружении подступающих со всех сторон к саду небоскребов смотрится жизнеутверждающе. Почти одновременно Пит Удольф работал над другим крупным проектом — Садом Памяти в парке Battery на южной оконечности Манхэттена. Здесь он создал зеленое обрамление для променада, который вьется вдоль Гудзона.

Знаменитый проект Удольфа — променад High Line в Нью-Йорке (2009–2014 годы) на месте заброшенной железнодорожной ветки.

Сад закладывали при большом стечении народа, с участием представителей мэрии. Каждый желающий мог посадить понравившийся ему кустик травы или цветок. И еще один знаменитый нью-йоркский проект Удольфа — озеленение заброшенной железнодорожной ветки High Line, проходящей по Вест-Сайду на высоте примерно 10 метров. В 2009–2014 годах ветку превратили в променад длиной 2,3 километра, а Пит высадил между шпалами и рельсами свои любимые травы и цветы. High Line стал популярным у местных жителей и гостей Нью-Йорка аттракционом. Садовник создал ощущение, что природа наступает и постепенно захватывает постиндустриальный пейзаж.

Сад Памяти в парке Battery на южной оконечности Манхэттена, проект Пита Удольфа. Сад закладывали при большом стечении горожан. Каждый желающий мог посадить понравившийся ему кустик травы или цветок.

Но спонтанность садов Удольфа на самом деле результат большой и тщательной работы. Он продумывает композиции и подбирает сочетания растений с учетом фона, освещенности и ландшафта, чертит схемы и планы посадок. Нельзя сказать, что однажды созданные им сады дальше живут своей жизнью. За ними постоянно следят специально обученные сотрудники, а сам автор приезжает с инспекцией минимум раз в два года, чтобы исправить все расхождения с первоначальным замыслом.

Стиль Пита Удольфа оказался идеальным для современных городов. Имитации луговых зарослей прекрасно смотрятся рядом с архитектурой — и современной, и классической, и промышленной, наталкивая на философские размышления. «Благодаря растениям архитектура становится cоразмерной человеку. В отличие от нее растения меняются каждый день и вызывают живой отклик», — считает Удольф. И он, несомненно, прав.