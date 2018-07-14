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14 июля 2018

Интерьеры замка Хайклер в новом полнометражном фильме «Аббатство Даунтон»

Радостная новость для фанатов «Аббатства Даунтон» — авторы проекта объявили о начале съемок полнометражного фильма! Самое время вспомнить знаменитый замок Хайклер в английском графстве Хэмпшир, где снимался сериал. Но самое интересное, как обычно, осталось за кадром

Свой нынешний вид замок приобрел в 1838–1878 годах стараниями архитектора сэра Чарльза Бэрри*. Неоготический декор — дань романтическому увлечению Средневековьем, характерному для Викторианской эпохи. Здание окружено живописным парком со столетними кедрами.
Свой нынешний вид замок приобрел в 1838–1878 годах стараниями архитектора сэра Чарльза Бэрри. Неоготический декор — дань романтическому увлечению Средневековьем, характерному для Викторианской эпохи. Здание окружено живописным парком со столетними кедрами.
Фото: 
Аллан Поллок-Моррис (Allan Pollok-Morris)

Успех английского телесериала «Аббатство Даунтон» во многом объясняется удачно выбранным местом съемок: замок Хайклер в Хэмпшире, без преувеличения, играет в ленте одну из главных ролей. Во всем мире за интригами аристократического семейства Грэнтэм – Кроули и их многочисленной прислуги затаив дыхание следят миллионы телезрителей. Впрочем, для чувствительных к классовым различиям британцев сценарий сериала, в котором графиня выходит замуж за шофера, а горничная помогает хозяйке спрятать труп любовника, не менее фантастичен, чем перипетии популярной фэнтези-саги «Игра престолов». Однако благодаря тому, что фоном для событий служат реальные интерьеры замка графов Карнарвон, даже явные натяжки сюжета сходят режиссеру с рук. Богатая фактура обеспечивает ощущение подлинности. Секрет в том, что режиссер сериала Джулиан Феллоуз, давний друг семьи Карнарвон, много раз бывал в замке и писал сценарий непосредственно «под него». Здесь было все, что нужно для съемок эпического полотна из жизни аристократов: впечатляющая архитектура, роскошные, отлично сохранившиеся интерьеры и древняя история. Точный возраст замка Хайклер неизвестен: если верить изысканиям археологов, проводивших раскопки в поместье, предки нынешних англичан жили на этой территории еще в бронзовом веке.

По традиции члены семьи и прислуга вместе фотографируются в гостиной каждый сочельник. На фото — актеры знаменитого сериала.
По традиции члены семьи и прислуга вместе фотографируются в гостиной каждый сочельник. На фото — актеры знаменитого сериала.
Фото: 
Аллан Поллок-Моррис (Allan Pollok-Morris)
Расписную кожу для отделки гостиной третий граф Карнарвон самолично привез из Испании.
Гостиная-атриум в центре здания спроектирована Томасом Алломом в неоготическом стиле. На стенах, обитых кордовской кожей, — портреты предков хозяев.
Гостиная-атриум в центре здания спроектирована Томасом Алломом в неоготическом стиле. На стенах, обитых кордовской кожей, — портреты предков хозяев.
Фото: 
Аллан Поллок-Моррис (Allan Pollok-Morris)
Перестройкой замка занимался сам сэр Чарльз Бэрри — автор здания британского парламента.
Столовая украшена портретом Карла I работы ван Дейка.
Столовая украшена портретом Карла I работы ван Дейка.
Фото: 
Аллан Поллок-Моррис (Allan Pollok-Morris)

В Средние века епископы Виндзорские охотились в здешних лесах на оленей. Первые свидетельства о Хайклере относятся к концу XVIII века, когда он перешел во владение семейства Карнарвон. Они пригласили знаменитого ландшафтного дизайнера Ланселота Брауна разбить вокруг своего жилища парк и перестроили скромное старое здание из кирпича и песчаника в модном тогда георгианском стиле. Однако в таком виде замок простоял недолго. В 1838 году Генри Гербер, третий граф Карнарвон, затеял еще одну масштабную перестройку. Он пригласил в Хэмпшир самого сэра Чарльза Бэрри, спроектировавшего здание британского парламента. Тот перестроил здание в своем любимом неоготическом стиле. Обильно украшенное башенками-пинаклями, оно стало вольной вариацией на тему средневековой крепости. В 1849 году Бэрри умер, и его дело продолжил другой архитектор, Томас Аллом. Именно он стал автором интерьеров замка. Сердце здания — двусветная гостиная, окруженная галереей со стрельчатыми арками. Расписную кордовскую кожу для стен граф Карнарвон самолично привез из Испании. Еще одна «достопримечательность» замка — резная дубовая парадная лестница. Мастера лондонском фирмы Cox & Son потратили целый год на ее изготовление.

Лестница из дуба, спроектированная сэром Чарльзом Бэрри, ведет на вершину цент-ральной башни замка. Мраморная скульптурная группа работы Пьетро Тенерани изображает Генри,четвертого графа Карнарвона, и его сестру Эвелин в детстве. На стене — портрет известной актрисы XVIII века миссис Мастерс кисти Джошуа Рейнолдса, над ним гобелен XVII века.
Лестница из дуба, спроектированная сэром Чарльзом Бэрри, ведет на вершину центральной башни замка. Мраморная скульптурная группа работы Пьетро Тенерани изображает Генри,четвертого графа Карнарвона, и его сестру Эвелин в детстве. На стене — портрет известной актрисы XVIII века миссис Мастерс кисти Джошуа Рейнолдса, над ним гобелен XVII века.
Фото: 
Аллан Поллок-Моррис (Allan Pollok-Morris)
В библиотеке хранится больше пяти тысяч книг, в том числе — редкие фолианты XVI века.
Библиотека. На стене — портрет Генри, первого графа Карнарвона. Во время Первой мировой войны, когда в замке размещался госпиталь, комната служила офицерской столовой.
Библиотека. На стене — портрет Генри, первого графа Карнарвона. Во время Первой мировой войны, когда в замке размещался госпиталь, комната служила офицерской столовой.
Фото: 
Аллан Поллок-Моррис (Allan Pollok-Morris)

Вторая лестница, поскромнее, ведет в помещения для прислуги. (На телеэкраны они не попали — сцены из жизни слуг снимались в студии.) Отделочные работы завершились лишь в 1878 году. Во время Первой мировой войны графиня Альмина Карнарвон устроила в замке госпиталь для солдат, в котором сама работала сестрой милосердия. А в 1922 году имя ее мужа Джорджа Герберта, пятого графа Карнарвона, прогремело на весь мир: вместе с археологом Говардом Картером он открыл гробницу Тутанхамона. Египетские древности, привезенные им из экспедиции, до сих пор хранятся в витринах в коридоре между гостиной и курительной комнатой. Сейчас в замке живет уже восьмое поколение Карнарвонов. Время от времени (2–3 месяца в году) они открывают замок для публики. Несколько коттеджей на территории парка и бывший домик привратника, отреставрированный лишь в этом году, можно арендовать на несколько дней. Отличная возможность пожить жизнью любимых героев перед просмотром пятого сезона: сериал выходит на британские экраны в сентябре, а значит, скоро дойдет и до нас!

www.highclerecastle.co.uk

Холл замка был заново отделан архитектором Гилбертом Скоттом в 1870 году. Бюст второго графа Карнарвона — работа Лоренцо Бартолини.
Холл замка был заново отделан архитектором Гилбертом Скоттом в 1870 году. Бюст второго графа Карнарвона — работа Лоренцо Бартолини.
Фото: 
Аллан Поллок-Моррис (Allan Pollok-Morris)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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