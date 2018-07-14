Интерьеры замка Хайклер в новом полнометражном фильме «Аббатство Даунтон»

Свой нынешний вид замок приобрел в 1838–1878 годах стараниями архитектора сэра Чарльза Бэрри. Неоготический декор — дань романтическому увлечению Средневековьем, характерному для Викторианской эпохи. Здание окружено живописным парком со столетними кедрами. Фото: Аллан Поллок-Моррис (Allan Pollok-Morris)

Успех английского телесериала «Аббатство Даунтон» во многом объясняется удачно выбранным местом съемок: замок Хайклер в Хэмпшире, без преувеличения, играет в ленте одну из главных ролей. Во всем мире за интригами аристократического семейства Грэнтэм – Кроули и их многочисленной прислуги затаив дыхание следят миллионы телезрителей. Впрочем, для чувствительных к классовым различиям британцев сценарий сериала, в котором графиня выходит замуж за шофера, а горничная помогает хозяйке спрятать труп любовника, не менее фантастичен, чем перипетии популярной фэнтези-саги «Игра престолов». Однако благодаря тому, что фоном для событий служат реальные интерьеры замка графов Карнарвон, даже явные натяжки сюжета сходят режиссеру с рук. Богатая фактура обеспечивает ощущение подлинности. Секрет в том, что режиссер сериала Джулиан Феллоуз, давний друг семьи Карнарвон, много раз бывал в замке и писал сценарий непосредственно «под него». Здесь было все, что нужно для съемок эпического полотна из жизни аристократов: впечатляющая архитектура, роскошные, отлично сохранившиеся интерьеры и древняя история. Точный возраст замка Хайклер неизвестен: если верить изысканиям археологов, проводивших раскопки в поместье, предки нынешних англичан жили на этой территории еще в бронзовом веке.

По традиции члены семьи и прислуга вместе фотографируются в гостиной каждый сочельник. На фото — актеры знаменитого сериала. Фото: Аллан Поллок-Моррис (Allan Pollok-Morris)

Расписную кожу для отделки гостиной третий граф Карнарвон самолично привез из Испании.

Гостиная-атриум в центре здания спроектирована Томасом Алломом в неоготическом стиле. На стенах, обитых кордовской кожей, — портреты предков хозяев. Фото: Аллан Поллок-Моррис (Allan Pollok-Morris)

Перестройкой замка занимался сам сэр Чарльз Бэрри — автор здания британского парламента.

Столовая украшена портретом Карла I работы ван Дейка. Фото: Аллан Поллок-Моррис (Allan Pollok-Morris)

В Средние века епископы Виндзорские охотились в здешних лесах на оленей. Первые свидетельства о Хайклере относятся к концу XVIII века, когда он перешел во владение семейства Карнарвон. Они пригласили знаменитого ландшафтного дизайнера Ланселота Брауна разбить вокруг своего жилища парк и перестроили скромное старое здание из кирпича и песчаника в модном тогда георгианском стиле. Однако в таком виде замок простоял недолго. В 1838 году Генри Гербер, третий граф Карнарвон, затеял еще одну масштабную перестройку. Он пригласил в Хэмпшир самого сэра Чарльза Бэрри, спроектировавшего здание британского парламента. Тот перестроил здание в своем любимом неоготическом стиле. Обильно украшенное башенками-пинаклями, оно стало вольной вариацией на тему средневековой крепости. В 1849 году Бэрри умер, и его дело продолжил другой архитектор, Томас Аллом. Именно он стал автором интерьеров замка. Сердце здания — двусветная гостиная, окруженная галереей со стрельчатыми арками. Расписную кордовскую кожу для стен граф Карнарвон самолично привез из Испании. Еще одна «достопримечательность» замка — резная дубовая парадная лестница. Мастера лондонском фирмы Cox & Son потратили целый год на ее изготовление.

Лестница из дуба, спроектированная сэром Чарльзом Бэрри, ведет на вершину центральной башни замка. Мраморная скульптурная группа работы Пьетро Тенерани изображает Генри,четвертого графа Карнарвона, и его сестру Эвелин в детстве. На стене — портрет известной актрисы XVIII века миссис Мастерс кисти Джошуа Рейнолдса, над ним гобелен XVII века. Фото: Аллан Поллок-Моррис (Allan Pollok-Morris)

В библиотеке хранится больше пяти тысяч книг, в том числе — редкие фолианты XVI века.

Библиотека. На стене — портрет Генри, первого графа Карнарвона. Во время Первой мировой войны, когда в замке размещался госпиталь, комната служила офицерской столовой. Фото: Аллан Поллок-Моррис (Allan Pollok-Morris)

Вторая лестница, поскромнее, ведет в помещения для прислуги. (На телеэкраны они не попали — сцены из жизни слуг снимались в студии.) Отделочные работы завершились лишь в 1878 году. Во время Первой мировой войны графиня Альмина Карнарвон устроила в замке госпиталь для солдат, в котором сама работала сестрой милосердия. А в 1922 году имя ее мужа Джорджа Герберта, пятого графа Карнарвона, прогремело на весь мир: вместе с археологом Говардом Картером он открыл гробницу Тутанхамона. Египетские древности, привезенные им из экспедиции, до сих пор хранятся в витринах в коридоре между гостиной и курительной комнатой. Сейчас в замке живет уже восьмое поколение Карнарвонов. Время от времени (2–3 месяца в году) они открывают замок для публики. Несколько коттеджей на территории парка и бывший домик привратника, отреставрированный лишь в этом году, можно арендовать на несколько дней. Отличная возможность пожить жизнью любимых героев перед просмотром пятого сезона: сериал выходит на британские экраны в сентябре, а значит, скоро дойдет и до нас! www.highclerecastle.co.uk