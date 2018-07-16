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16 июля 2018

Гостиная из «Симпсонов» в реальной жизни

Интернет-энтузиасты поробовали представить самую знаменитую в мире гостиную из мультсериала «Симпсоны» в шести разных интерьерных стилях

Яркая гостиная одного из самых долгоиграющих мультсериалов США «Симпсоны» ничем не отличается от большинства традиционных интерьеров многих американских семей. Онлайн-сервис HomeAdvisor с контент-маркетологами из NeoMam Studios решили рискнуть и посягнуть на святое. Вместе они попробовали представить, как выглядело бы пространство в шести популярных стилях интерьера.

Как построить гостиную из «Симпсонов» у себя дома (фото 1)


Индустриальный

Будучи работником электростанции, Гомер почувствовал бы себя максимально комфортно в индустриальной гостиной. Грубая кирпичная отделка, древесина и металл придадут комнате хоть и брутальную, но стильную неотесанность. Абстрактная орнаментальная живопись, лаконичные светильники в сочетании с серыми оттенками гармонично дополнят образ пространства.

Как построить гостиную из «Симпсонов» у себя дома (фото 3)
Фото: 
HOMEADVISOR


Прибрежный

Такой стиль подходит людям, которым приятно представлять себя в пляжном домике на берегу океана. Не жалейте синего и белого цветов, расставьте акценты в виде тропических растений и ракушек. Пускай фотография океана на стене напоминает о его близости, даже если за окном гудит суета мегаполиса.

Как построить гостиную из «Симпсонов» у себя дома (фото 5)
Фото: 
HOMEADVISOR


Богемный

Лиза Симпсон — единственный представитель семейства, кому по душе все богемное. Интерьер должен выглядеть максимально естественно: нарочито небрежно подобранная винтажная мебель, экзотические растения, пестрый ковер и разнообразные элементы декора со всего света. Умышленная беспорядочность будет смотреться ярко и выразительно.

Как построить гостиную из «Симпсонов» у себя дома (фото 7)
Фото: 
HOMEADVISOR


Шебби-шик

Здесь самое важное — не бояться сочетать разные отделки и оттенки с винтажной мебелью. Цветы и настенные украшения будут смотреться стильно: декор добавит уюта и с налетом повседневной небрежности.

Как построить гостиную из «Симпсонов» у себя дома (фото 9)
Фото: 
HOMEADVISOR


Голливуд Редженси

Мультипликационная семейка за годы существования успела объехать полмира, в том числе — посетить Голливуд на самолете Мела Гибсона. Вдохновившись путешествием, Мардж могла бы затеять ремонт в духе роскоши Лос-Анджелеса. Для голливудской гостиной выбираем утонченные ткани, строгие линии и эффектную черно-белую плитку.

Как построить гостиную из «Симпсонов» у себя дома (фото 11)
Фото: 
HOMEADVISOR


Mid-century modern

Стиль был вдохновлен американской архитектурой середины XX века. И хотя он довольно минималистичен, предпочтение отдается ярким цветам. Самые популярные оттенки: горчичный желтый, зеленый и цвет розовой гвоздики. Чистые линии мебели помогут связать элементы в единое целое.

Как построить гостиную из «Симпсонов» у себя дома (фото 13)
Фото: 
HOMEADVISOR

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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Факс:
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