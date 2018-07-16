Гостиная из «Симпсонов» в реальной жизни

Интернет-энтузиасты поробовали представить самую знаменитую в мире гостиную из мультсериала «Симпсоны» в шести разных интерьерных стилях

Яркая гостиная одного из самых долгоиграющих мультсериалов США «Симпсоны» ничем не отличается от большинства традиционных интерьеров многих американских семей. Онлайн-сервис HomeAdvisor с контент-маркетологами из NeoMam Studios решили рискнуть и посягнуть на святое. Вместе они попробовали представить, как выглядело бы пространство в шести популярных стилях интерьера.



Индустриальный Будучи работником электростанции, Гомер почувствовал бы себя максимально комфортно в индустриальной гостиной. Грубая кирпичная отделка, древесина и металл придадут комнате хоть и брутальную, но стильную неотесанность. Абстрактная орнаментальная живопись, лаконичные светильники в сочетании с серыми оттенками гармонично дополнят образ пространства.

Фото: HOMEADVISOR



Прибрежный Такой стиль подходит людям, которым приятно представлять себя в пляжном домике на берегу океана. Не жалейте синего и белого цветов, расставьте акценты в виде тропических растений и ракушек. Пускай фотография океана на стене напоминает о его близости, даже если за окном гудит суета мегаполиса.

Фото: HOMEADVISOR



Богемный Лиза Симпсон — единственный представитель семейства, кому по душе все богемное. Интерьер должен выглядеть максимально естественно: нарочито небрежно подобранная винтажная мебель, экзотические растения, пестрый ковер и разнообразные элементы декора со всего света. Умышленная беспорядочность будет смотреться ярко и выразительно.

Фото: HOMEADVISOR



Шебби-шик Здесь самое важное — не бояться сочетать разные отделки и оттенки с винтажной мебелью. Цветы и настенные украшения будут смотреться стильно: декор добавит уюта и с налетом повседневной небрежности.

Фото: HOMEADVISOR



Голливуд Редженси Мультипликационная семейка за годы существования успела объехать полмира, в том числе — посетить Голливуд на самолете Мела Гибсона. Вдохновившись путешествием, Мардж могла бы затеять ремонт в духе роскоши Лос-Анджелеса. Для голливудской гостиной выбираем утонченные ткани, строгие линии и эффектную черно-белую плитку.

Фото: HOMEADVISOR



Mid-century modern Стиль был вдохновлен американской архитектурой середины XX века. И хотя он довольно минималистичен, предпочтение отдается ярким цветам. Самые популярные оттенки: горчичный желтый, зеленый и цвет розовой гвоздики. Чистые линии мебели помогут связать элементы в единое целое.