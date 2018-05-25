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25 мая 2018

Бренд Art de Vivre: лекция о коврах Непала

Ковровая компания Art de Vivre совместно с Elle Decoration провели лекцию об искусстве ковроткачества

Art de Vivre (фото 2)

21 мая стартовал цикл образовательных лекций «Чай на ковре», организованный ковровой компанией Art de Vivrе совместно с журналом Elle Decoration и при поддержке посольства Непала.

Первая лекция цикла под названием «Ковры непала» прошла в бутике Art de Vivrе de Lux. Специалисты ковроткачества рассказали гостям о своей работе, особенностях и традициях производства. Лекция сопровождалась чайной церемонией и восточными сладостями.

Марина Брагинская, Алексей Дорожкин, Марина Гаськова, Виктория Власова
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Марина Брагинская
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Татьяна Горшкова, Ирина Литовкина
Виктория Власова
Ольга Шаповалова
Марина Гаськова
Марина Брагинская, Алексей Дорожкин, Марина Гаськова, Виктория Власова
Марина Брагинская, Алексей Дорожкин, Мария Романова, Марина Гаськова, Виктория Власова

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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