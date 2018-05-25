Бренд Art de Vivre: лекция о коврах Непала

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Ковровая компания Art de Vivre совместно с Elle Decoration провели лекцию об искусстве ковроткачества
21 мая стартовал цикл образовательных лекций «Чай на ковре», организованный ковровой компанией Art de Vivrе совместно с журналом Elle Decoration и при поддержке посольства Непала.
Первая лекция цикла под названием «Ковры непала» прошла в бутике Art de Vivrе de Lux. Специалисты ковроткачества рассказали гостям о своей работе, особенностях и традициях производства. Лекция сопровождалась чайной церемонией и восточными сладостями.
Elle Decoration
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