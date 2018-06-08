Гости открытия выставки Art de Vivre

Выставка «Art de vivre. Искусство жить по — французски 2018» была организована Представительством по торговле и инвестициям Посольства Франции в РФ, генеральным информационным партнером выступил журнал ELLE DECORATION. 31 мая во Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства состоялось торжественное открытие экспозиции.

На выставке были представлены предметы мебели, текстиль, керамика, фарфор и хрусталь от 20 лучших французских производителей. В событии приняли участие 15 фабрик, отмеченных знаком EPV («Предприятие Живого Культурного Наследия»). Почетное звание вручается Министерством Франции тем компаниям, которые опираются в своем производстве исключительно на традиционные технологии.