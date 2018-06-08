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8 июня 2018

Гости открытия выставки Art de Vivre

31 мая Музей декоративно-прикладного искусства погрузился в атмосферу роскошной французской жизни — здесь состоялось открытие выставки «Art de vivre. Искусство жить по — французски 2018»

Выставка «Art de vivre. Искусство жить по — французски 2018» была организована Представительством по торговле и инвестициям Посольства Франции в РФ, генеральным информационным партнером выступил журнал ELLE DECORATION. 31 мая во Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства состоялось торжественное открытие экспозиции.

На выставке были представлены предметы мебели, текстиль, керамика, фарфор и хрусталь от 20 лучших французских производителей. В событии приняли участие 15 фабрик, отмеченных знаком EPV («Предприятие Живого Культурного Наследия»). Почетное звание вручается Министерством Франции тем компаниям, которые опираются в своем производстве исключительно на традиционные технологии.

Сильви Берманн, Посол Франции в России, и Елена Титова, директор ДПИ.
Евгений Шутко, TheRugOne, и Мария Романова, архитектор.
Сильви Берманн, Посол Франции в России.
Евгений Шутко, TheRugOne, и Татьяна Рогова, "Детали".
Гийом Дюбюи, Дуальэст, Людмила Стегний, ELLE Decoration, Грегори Лигоне, IDL Group.
Антон Елистратов, Manders, декоратор Татьяна Горшкова, Алексей Дорожкин, ELLE Decoration/
Елена Черепанова, Татьяна Рогова, Татьяна Купцова, Татьяна Горшкова, Ирина Дымова, Дарья Синотто.
Наталья Шевченко.
Елена Титова, директор ДПИ.

Elle Decoration

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