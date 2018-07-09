Ваш браузер устарел!

Сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.

Обновить браузер ×

ТОП-20: ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Самые стильные архитекторы и дизайнеры

От 33 кв. метров

Дизайн маленьких квартир

Звездные террасы

Как отдыхают знаменитости

ДИЗАЙНЕРЫ И ИХ СОБАКИ

Питомцы знаменитостей
9 июля 2018

Конкурс SpazioIris Moscow 2018

SpazioIris Москва представляет первый выпуск конкурса для архитекторов и дизайнеров

20 июня в салоне SpazioIris Moscow на Рождественском бульваре прошла вечеринка по случаю награждения победителей конкурса SpazioIris Moscow 2018, который был подготовлен компаниями Iris Ceramica Group и Floornature.com при поддержке ELLE Decoration и Группы компаний «Рим-Ариосто». Цель конкурса — представить зрителям неопубликованные исследования и проекты современного жилья молодых российских архитекторов и дизайнеров.

Работы участников оценивали: Алексей Дорожкин, Гагик Арутюнов, Паоло Скьянки и Массимо Иоза Гини. Первое место в категории «проект» получила компания APEX project bureau за Современный интерьер апартамента. А в категории — «исследования» компания Ad Hoc Architecture за исследование LIFE REFLECTION.

Стефано Лукони, Iris Ceramica Group, Симоне Фриджиери,Iris Ceramica Group, Михаил Тарасенко, Iris Ceramica Group, Никита Гребенщиков, Iris Ceramica Group
Мария Романова
Яна Степанова, RIM.RU, Екатерина Скобова, Ariosto, Стефано Лукони, Iris Ceramica, Мария Бузина, Ariosto
Дарья Лапошина, Международная школа дизайна
Регина Белозерова, Виктория Киорсак, Татьяна Белохина, ELLE Decoration
Ольга Малолеткина и Елена Черепанова
Изольда Кобозева и Марина Бояркина
Ильяс Беляев и Анастасия Мерзлякова
Татьяна Шмелева, Гагик Арутюнов, Ariosto, Дарья Кирилова со спутником
Илья Барковский, ELLE Decoration
Ален Малиер
Зорина Елена
Елена Хрящева
Карина Толстова
Елена Хрящева, Карина Толстова, Алена Паутова, Михаил Тарасенко, Graniti Fiandre.
Маша Третьякова и Яна Ухова.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

Материалы по темам
Iris Ceramica
Блоги
Нина Кэмпбелл
Нина Кэмпбелл Советы по оформлению дома
Дима Логинов
Дима Логинов Главные ошибки начинающих дизайнеров
Ольга Мальева
Ольга Мальева О том, что ее вдохновляет
Варвара Зеленецкая
Варвара Зеленецкая Чем заменить «магию брендов»
 