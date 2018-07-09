Конкурс SpazioIris Moscow 2018

Ваш браузер устарел!
Сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.
SpazioIris Москва представляет первый выпуск конкурса для архитекторов и дизайнеров
20 июня в салоне SpazioIris Moscow на Рождественском бульваре прошла вечеринка по случаю награждения победителей конкурса SpazioIris Moscow 2018, который был подготовлен компаниями Iris Ceramica Group и Floornature.com при поддержке ELLE Decoration и Группы компаний «Рим-Ариосто». Цель конкурса — представить зрителям неопубликованные исследования и проекты современного жилья молодых российских архитекторов и дизайнеров.
Работы участников оценивали: Алексей Дорожкин, Гагик Арутюнов, Паоло Скьянки и Массимо Иоза Гини. Первое место в категории «проект» получила компания APEX project bureau за Современный интерьер апартамента. А в категории — «исследования» компания Ad Hoc Architecture за исследование LIFE REFLECTION.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)