Конкурс SpazioIris Moscow 2018

20 июня в салоне SpazioIris Moscow на Рождественском бульваре прошла вечеринка по случаю награждения победителей конкурса SpazioIris Moscow 2018, который был подготовлен компаниями Iris Ceramica Group и Floornature.com при поддержке ELLE Decoration и Группы компаний «Рим-Ариосто». Цель конкурса — представить зрителям неопубликованные исследования и проекты современного жилья молодых российских архитекторов и дизайнеров.