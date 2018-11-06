Звездный завтрак Rado и ELLE в Novikov school

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Журнал ЕLLЕ и часовая компания Rаdо пригласили своих друзей и партнеров в Novikov school на бранч и кулинарный мастер-класс
2 ноября журнал ELLE и часовая компания Rado собрали своих друзей и партнеров на камерный мастер-класс в Novikov school, где клиенты двух брендов смогли не просто узнать о последних гастрономических трендах, но и почувствовать себя настоящим кулинаром под руководством двух импровизированных шеф-поваров: посланницы швейцарского бренда актрисы Юлия Пересильд и главного редактора ЕLLЕ Екатерины Мухиной.
Гости завтрака могли совместить приятное с полезным: освоить новые модные рецепты и одновременно узнать, что общего у высокой кухни и часового искусства. Например, что фирменный материал Rado — керамика — запекается в печи при высочайших температурах, благодаря чему становится ультрапрочным и стойким к царапинам. Кроме того, коллекции бренда включают такие аппетитные оттенки как чернично-синий, мятно-зеленый и шоколадно-коричневый.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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