Звездный завтрак Rado и ELLE в Novikov school

2 ноября журнал ELLE и часовая компания Rado собрали своих друзей и партнеров на камерный мастер-класс в Novikov school, где клиенты двух брендов смогли не просто узнать о последних гастрономических трендах, но и почувствовать себя настоящим кулинаром под руководством двух импровизированных шеф-поваров: посланницы швейцарского бренда актрисы Юлия Пересильд и главного редактора ЕLLЕ Екатерины Мухиной.