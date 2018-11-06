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6 ноября 2018

Звездный завтрак Rado и ELLE в Novikov school

Журнал ЕLLЕ и часовая компания Rаdо пригласили своих друзей и партнеров в Novikov school на бранч и кулинарный мастер-класс

Как прошел камерный звездный завтрак Rado и ELLE (фото 0)

2 ноября журнал ELLE и часовая компания Rado собрали своих друзей и партнеров на камерный мастер-класс в Novikov school, где клиенты двух брендов смогли не просто узнать о последних гастрономических трендах, но и почувствовать себя настоящим кулинаром под руководством двух импровизированных шеф-поваров: посланницы швейцарского бренда актрисы Юлия Пересильд и главного редактора ЕLLЕ Екатерины Мухиной.

Звездный завтрак Rado и ELLE в Novikov school (фото 2)
Екатерина Мухина (ELLE)

Гости завтрака могли совместить приятное с полезным: освоить новые модные рецепты и одновременно узнать, что общего у высокой кухни и часового искусства. Например, что фирменный материал Rado — керамика — запекается в печи при высочайших температурах, благодаря чему становится ультрапрочным и стойким к царапинам. Кроме того, коллекции бренда включают такие аппетитные оттенки как чернично-синий, мятно-зеленый и шоколадно-коричневый.

Как прошел камерный звездный завтрак Rado и ELLE (фото 2)
Юлия Пересильд и Екатерина Мухина
Анна Пискарева (Rado)
Константин и Ольга Андрикопулос
Артем Королев
Мари Коберидзе
Анжелика Тиманина
Юлия Прудько и Григорий Масленников
Мари Коберидзе и Гладстон Махиб
Юлия Акимова, Виктория Полякова и Ольга Андрикопулус
Анна Александрова-Прыгунова

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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