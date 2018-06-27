Юбилей бюро Megre Interiors

22 июня в новом офисе Megre Interiors гости отпраздновали день рождения Юны Мегре и заодно 10-летний юбилей бюро. Праздник продолжался до поздней ночи и закончился бумажной вечеринкой. На мероприятие пришли ведущие рестораторы, дизайнеры и деятели искусства. Среди них Аркадий Новиков, Галактион Табидзе, Дмитрий Сергеев, Алексей Васильчук, Игорь Витошинский, Уильям Ламберти, Александр Белькович, Максим Ползиков.