Юбилей бюро Megre Interiors

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Юна Мегре отметила десятилетие своего бюро, объединив праздник с собственным днем рождения
22 июня в новом офисе Megre Interiors гости отпраздновали день рождения Юны Мегре и заодно 10-летний юбилей бюро. Праздник продолжался до поздней ночи и закончился бумажной вечеринкой. На мероприятие пришли ведущие рестораторы, дизайнеры и деятели искусства. Среди них Аркадий Новиков, Галактион Табидзе, Дмитрий Сергеев, Алексей Васильчук, Игорь Витошинский, Уильям Ламберти, Александр Белькович, Максим Ползиков.
Megre Interiors, основанное в 2008 году, специализируется на проектах в сфере HoReCa. Бюро разрабатывало проекты для крупнейших российских и международных общественных пространств: офисы крупных компаний, лаунж зоны в аэропортах, отели и резиденции.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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