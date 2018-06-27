Ваш браузер устарел!

Сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.

Обновить браузер ×

От 33 кв. метров

Дизайн маленьких квартир

Звездные террасы

Как отдыхают знаменитости

ТОП-20: ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Самые стильные архитекторы и дизайнеры

ДИЗАЙНЕРЫ И ИХ СОБАКИ

Питомцы знаменитостей
27 июня 2018

Юбилей бюро Megre Interiors

Юна Мегре отметила десятилетие своего бюро, объединив праздник с собственным днем рождения

22 июня в новом офисе Megre Interiors гости отпраздновали день рождения Юны Мегре и заодно 10-летний юбилей бюро. Праздник продолжался до поздней ночи и закончился бумажной вечеринкой. На мероприятие пришли ведущие рестораторы, дизайнеры и деятели искусства. Среди них Аркадий Новиков, Галактион Табидзе, Дмитрий Сергеев, Алексей Васильчук, Игорь Витошинский, Уильям Ламберти, Александр Белькович, Максим Ползиков.

Megre Interiors, основанное в 2008 году, специализируется на проектах в сфере HoReCa. Бюро разрабатывало проекты для крупнейших российских и международных общественных пространств: офисы крупных компаний, лаунж зоны в аэропортах, отели и резиденции.

Юна Мегре
Женя Кадникова, Ирина Маркман, Наталья Женченко, ArtBrut
Денис Милованов
Георгий и Надежда Ананьевы
Екатерина Егорова и Милана Королева
Алексей Васильчук с женой
Антон Бескрайний
Галактион Тобидзе и Элина Маргоева
Грегори Лигонет, ADL group
Дарья Кузнецова, Saint Room
Ирина Граве
Иван Бут и Евгений Малахов, pro2pro
Ксения Яшвили
Лилия Романовна и Ангелина Аскери
Максим Ползиков и Фатима Ибрагимбекова
Наталия Афанасенкова, Ginza Hotels
Олег Предчетенский, Ginza Project
Сергей Яшник, Handle studio
Эльвира Смирнова и Олеса Асадуллаева
Кристина Голдберг
Ольга Рубец
Яна Валенсия
Виталий Козак

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

Материалы по темам
Юна МегреMegre Interiors
Блоги
Ольга Мальева
Ольга Мальева О том, что ее вдохновляет
Нина Кэмпбелл
Нина Кэмпбелл Советы по оформлению дома
Дима Логинов
Дима Логинов Главные ошибки начинающих дизайнеров
Варвара Зеленецкая
Варвара Зеленецкая Чем заменить «магию брендов»
 