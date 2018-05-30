Благотворительный ужин Клуба меценатов в Третьяковской галерее

Третьяковская галерея открыла двери представителям крупного бизнеса, меценатам и дарителям для пополнения коллекции произведений искусства. Первый ужин прошел в Новой Третьяковке и был посвящен сбору средств на приобретение и реставрацию произведений выдающегося русского скульптора Дмитрия Цаплина.

Мероприятие организовано в рамках программы «Меценаты и дарители — Третьяковской галерее», основной упор в которой сделан на искусстве ХХ века.

Дмитрий Цаплин — советский скульптор. Восемь самых плодотворных лет своей жизни провел за рубежом, организовывая успешные персональные выставки в Париже, Мадриде, Лондоне и других европейских городах. Именно в «заграничный» период появилось на свет большинство его рыб, животных и птиц, ставших «новым словом» в жанре анималистики.

Несмотря на признание за рубежом, он отказывался продавать там свои произведения, стремясь привезти все созданное на родину. Однако вернувшись в советскую Россию, Цаплин не смог вписаться в новые художественные и политические реалии, с тех пор его персональные выставки не проводились.

Вечер прошел в камерной обстановке в здании Третьяковской галереи на Крымском Валу. Специально для этого события была разработана сценография вечера и дизайн временной экспозиции работ Цаплина. Представленные на вечере скульптуры Дмитрия Цаплина ранее не выставлялись.

Благодаря меценатам и дарителям в коллекцию Третьяковской галереи поступают 2 скульптуры, выполненные в дереве: «Человек встающий» и «Красноармеец».