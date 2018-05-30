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30 мая 2018

Благотворительный ужин Клуба меценатов в Третьяковской галерее

Третьяковская галерея организовала первый благотворительный ужин для пополнения коллекции произведений искусства

Первый благотворительный ужин нового Клуба меценатов (фото 0)

Третьяковская галерея открыла двери представителям крупного бизнеса, меценатам и дарителям для пополнения коллекции произведений искусства. Первый ужин прошел в Новой Третьяковке и был посвящен сбору средств на приобретение и реставрацию произведений выдающегося русского скульптора Дмитрия Цаплина.

Первый благотворительный ужин нового Клуба меценатов (фото 2)

Мероприятие организовано в рамках программы «Меценаты и дарители — Третьяковской галерее», основной упор в которой сделан на искусстве ХХ века.

Первый благотворительный ужин нового Клуба меценатов (фото 4)

Дмитрий Цаплин — советский скульптор. Восемь самых плодотворных лет своей жизни провел за рубежом, организовывая успешные персональные выставки в Париже, Мадриде, Лондоне и других европейских городах. Именно в «заграничный» период появилось на свет большинство его рыб, животных и птиц, ставших «новым словом» в жанре анималистики.

Несмотря на признание за рубежом, он отказывался продавать там свои произведения, стремясь привезти все созданное на родину. Однако вернувшись в советскую Россию, Цаплин не смог вписаться в новые художественные и политические реалии, с тех пор его персональные выставки не проводились.

Первый благотворительный ужин нового Клуба меценатов (фото 7)

Вечер прошел в камерной обстановке в здании Третьяковской галереи на Крымском Валу. Специально для этого события была разработана сценография вечера и дизайн временной экспозиции работ Цаплина. Представленные на вечере скульптуры Дмитрия Цаплина ранее не выставлялись.

Первый благотворительный ужин нового Клуба меценатов (фото 9)

Благодаря меценатам и дарителям в коллекцию Третьяковской галереи поступают 2 скульптуры, выполненные в дереве: «Человек встающий» и «Красноармеец».

Ужин был организован при поддержке L’Hermitage Private Banking Росбанк. Приглашенные на вечер сделали взнос от 300 тыс. до 1,5 млн. рублей.

Первый благотворительный ужин нового Клуба меценатов (фото 12)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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