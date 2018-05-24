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24 мая 2018

Предпоказ выставки Sotheby’s и журнала Elle Decoration

23 мая в МУАРе при поддержке журнала Elle Decoration состоялся эксклюзивный предпоказ топ-лотов летнего аукциона Sotheby’s, посвященного работам великих русских художников

Предпоказ выставки великих русских художников от Sotheby’s (фото 0)

В Государственном музее архитектуры им. А. В. Щусева, во флигеле «Руина» прошел закрытый предпоказ выставки торгового аукционного дома Sotheby’s. Экспозиция топ-лотов июньских аукционов посвящена русской живописи и декоративно-прикладному искусству. Смысловым центром выставки стала фигуративная работа Казимира Малевича. Картина была продемонстрирована в окружении произведений великих русских художников: Ивана Айвазовского, Алексея Боголюбова, Ивана Шишкина, Петра Кончаловского, Константина Коровина и др. Журнал Elle Decoration пригласил ведущих российских декораторов и архитекторов на закрытую экскурсию.

Ольга Мальева и Гуля Галеева.
Виктория Скляренко.
Илья Заливухин.
Варвара Зеленецкая.
Женя Жданова.
Алина Батырова.
Мария Романова.
Дарья Сенотто.
Ангелина Асланова и Илья Гульянц.
Александра Вертинская.
Антон и Марина Фруктовы.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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