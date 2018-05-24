Предпоказ выставки Sotheby’s и журнала Elle Decoration

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23 мая в МУАРе при поддержке журнала Elle Decoration состоялся эксклюзивный предпоказ топ-лотов летнего аукциона Sotheby’s, посвященного работам великих русских художников
В Государственном музее архитектуры им. А. В. Щусева, во флигеле «Руина» прошел закрытый предпоказ выставки торгового аукционного дома Sotheby’s. Экспозиция топ-лотов июньских аукционов посвящена русской живописи и декоративно-прикладному искусству. Смысловым центром выставки стала фигуративная работа Казимира Малевича. Картина была продемонстрирована в окружении произведений великих русских художников: Ивана Айвазовского, Алексея Боголюбова, Ивана Шишкина, Петра Кончаловского, Константина Коровина и др. Журнал Elle Decoration пригласил ведущих российских декораторов и архитекторов на закрытую экскурсию.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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