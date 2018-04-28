Презентация коллекции ковров Ангелины Аскери

Ваш браузер устарел!
Наш сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.
В Askeri Gallery прошла презентация коллекции Angelina Askeri x Tapis Rouge
Коллекция Angelina Askeri x Tapis Rouge была показана впервые на Fuorisalone 2018 во время Миланской недели дизайна в известной галерее Spazio Rossana Orlandi.
Ковры из новой коллекции сотканы вручную в Непале с помощью специальной техники плетения. В производстве использовались: новозеландская шерсть, китайский шелк, а также серебряные и золотые нити. Коллекция состоит из 12 авторских ковров, доступных для заказа в трех размерах. Подборнее в отдельном материале по ссылке.
25 апреля коллекцию ковров презентовали в Москве в Askeri Gallery.