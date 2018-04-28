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28 апреля 2018

Презентация коллекции ковров Ангелины Аскери

В Askeri Gallery прошла презентация коллекции Angelina Askeri x Tapis Rouge

Презентация коллекции ковров Angelina Askeri x Tapis Rouge (фото 0)

Коллекция Angelina Askeri x Tapis Rouge была показана впервые на Fuorisalone 2018 во время Миланской недели дизайна в известной галерее Spazio Rossana Orlandi.

Презентация коллекции ковров Angelina Askeri x Tapis Rouge (фото 2)
Ангелина Аскери и Россана Орланди, Spazio Rossana Orlandi.
Андреа Миссони, Ангелина Аскери, Марсель Вандерс.
Ангелина Аскери и Гилда Корал.
Келли Уестлер.
Ярослав Мелихов, Tapis Rouge.

Ковры из новой коллекции сотканы вручную в Непале с помощью специальной техники плетения. В производстве использовались: новозеландская шерсть, китайский шелк, а также серебряные и золотые нити. Коллекция состоит из 12 авторских ковров, доступных для заказа в трех размерах. Подборнее в отдельном материале по ссылке.

Презентация коллекции ковров Angelina Askeri x Tapis Rouge (фото 4)
Презентация коллекции ковров Angelina Askeri x Tapis Rouge (фото 2)
Презентация коллекции ковров Angelina Askeri x Tapis Rouge (фото 3)

25 апреля коллекцию ковров презентовали в Москве в Askeri Gallery.

Полина Аскери, Алексей Дорожкин, Ангелина Аскери.
Антонина Клименко.
Борис Уборевич-Боровский.
Яна Волкова.
Презентация коллекции ковров Ангелины Аскери (галерея 8, фото 4)
ОЛьга Флер (слева) с подругой.
Ольга Полуэктова
Презентация коллекции ковров Ангелины Аскери (галерея 8, фото 7)
Андрей Григорьянц, Sanabilis.
Леонид Шумилин и Полина Аскери.
Презентация коллекции ковров Ангелины Аскери (галерея 8, фото 10)
Полина Аскери и Анастасия Клименко.
Материалы по темам
светская хроникаAskeri GalleryАнгелина АскериMilan Design WeekTapis RougeSpazio Rossana Orlandi
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