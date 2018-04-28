Презентация коллекции ковров Ангелины Аскери

Коллекция Angelina Askeri x Tapis Rouge была показана впервые на Fuorisalone 2018 во время Миланской недели дизайна в известной галерее Spazio Rossana Orlandi .

Ковры из новой коллекции сотканы вручную в Непале с помощью специальной техники плетения. В производстве использовались: новозеландская шерсть, китайский шелк, а также серебряные и золотые нити. Коллекция состоит из 12 авторских ковров, доступных для заказа в трех размерах. Подборнее в отдельном материале по ссылке.