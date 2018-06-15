Завтрак Elle Decoration и Jacob Delafon

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Elle Decoration и бренд Jacob Delafon провели бизнес завтрак
Журнал Elle Decoration совместно с Jасоb Dеlаfоn провели бизнес завтрак для архитекторов и декораторов. Мероприятие прошло в их недавно открывшемся шоуруме бренда. Илона Меньшакова и Ирина Маркидонова, основатели студии Sisters’ Design, провели лекцию о современном дизайне ванных комнат. Подарки гостям завтрака — от компании Yves Delorme.
Шоурум Jacob Delafon: г. Москва, улица Смоленская, дом 10, строение 1 (вход с набережной).
Время работы: с 10:00 до 20:00
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)