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15 июня 2018

Завтрак Elle Decoration и Jacob Delafon

Elle Decoration и бренд Jacob Delafon провели бизнес завтрак

Завтрак Elle Decoration и Jacob Delafon (фото 0)

Журнал Elle Decoration совместно с Jасоb Dеlаfоn провели бизнес завтрак для архитекторов и декораторов. Мероприятие прошло в их недавно открывшемся шоуруме бренда. Илона Меньшакова и Ирина Маркидонова, основатели студии Sisters’ Design, провели лекцию о современном дизайне ванных комнат. Подарки гостям завтрака — от компании Yves Delorme.

Завтрак Elle Decoration и Jacob Delafon (фото 2)

Шоурум Jacob Delafon: г. Москва, улица Смоленская, дом 10, строение 1 (вход с набережной).

Время работы: с 10:00 до 20:00

Ирина Маркидонова Илона Меньшакова.
Анна Монахова.
Юля Зиновьева.
Елена Зорина.
Кира Чувелева.
Марина Бояркина.
Изольда Кобозева.
Олеся Шляхтина.
Нина Соколова.
Людмила Стегний.
Ольга Райская.
Елена Титаренко.
Дарья Лукина.
Марина Устюгова.
Мария Антония Церетели.
Ирина Фролова.
Елена Черепанова.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

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