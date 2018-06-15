Завтрак Elle Decoration и Jacob Delafon

Журнал Elle Decoration совместно с Jасоb Dеlаfоn провели бизнес завтрак для архитекторов и декораторов. Мероприятие прошло в их недавно открывшемся шоуруме бренда. Илона Меньшакова и Ирина Маркидонова, основатели студии Sisters’ Design, провели лекцию о современном дизайне ванных комнат. Подарки гостям завтрака — от компании Yves Delorme.