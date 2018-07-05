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5 июля 2018

Бен Аффлек продает имение в Джорджии

Три дома и 35 гектаров земли выставлены на продажу за 8,9 млн долларов

Бен Аффлек продает свое имение в Джорджии (фото 0)
Фото: 
Engel & Volkers

Бен Аффлек решил расстаться со своим имением в Джорджии. Три дома и прилегающая огромная территория в 35 га выставлены на продажу за 8,9 млн долларов. Актер приобрел эту недвижимость в 2003 году, во времена, когда они встречались с Дженнифер Лопес. Все три постройки выполнены в разном стиле.

Бен Аффлек продает свое имение в Джорджии (фото 2)
Фото: 
Engel & Volkers

Главный, или как его здесь называют «Большой дом», имеет общую площадь 560 кв. метров и эффектный фасад с лестницей и дорическими колоннами. В нем четыре спальни, дощатые полы и огромные пятиметровые потолки.

Второй, гостевой или иначе «Устричный дом», выполнен в стиле «рустик». Это самая большая постройка во всем имении: в этом доме пять спален, а общая площадь составляет 930 кв. метров. По периметру здание окружено балконами, внутри — высокие балочные полотки, полы и стены из дерева и металлическая лестница. В двух спальнях стоят винтажные матросские койки с настоящих кораблей, которые привносят в интерьер атмосферу странствий и экзотики. Снаружи дома проложены дощатые настилы, по которым можно прогуляться по территории и дойти до реки.

Третий дом также заслуживает внимания. Это небольшой летний коттеж с каменными полами, деревянными сводами и огромным очагом в стиле кантри на кухне.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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