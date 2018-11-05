Ранчо Брюса Уиллиса в Айдахо продано за 5,5 млн долларов

Ранчо Брюса Уиллиса в Хейли (штат Айдахо), которое последнее семь лет то появлялось на рынке недвижимости, то вновь исчезало, наконец-то нашло своего покупателя. Как стало известно, недавно оно было продано за 5,5 млн долларов. По оценкам 2011 и 2016 гг стоимость недвижимости составляла 15 млн долларов. И хотя окончательная цена, за которую ранчо ушло с молотка, представляет лишь треть от этих цифр, сделка все равно стала самой крупной за всю историю района Хейли.

Речь идет о просторном особняке общей площадью 780 кв м, построенном в 1984 году и модернизированном Уиллисом в 2003 году. Сейчас здесь шесть спален, кинозал и спортзал. Внутри все отделано натуральным деревом, стены и высокие потолки окрашены в белый цвет (на фоне которых особенно эффектно смотрятся массивные деревянные балки).

Центральное место в гостиной отведено камину с порталом из натурального камня, по обе стороны которого расположены панорамные окна от пола и до самого потолка. На первом этаже также находятся гостевые спальни. Второй этаж полностью занимает огромная хозяйская спальня. На территории ранчо имеется также небольшой гостевой дом, искусственные пруды и скалы, фонтаны, а также большой бассейн с подогревом и искусственными водопадами.