Все дома Карла Лагерфельда

Фото: Oberto Gili, Vogue, April 1989

В 80-х годах прошлого века Карл Лагерфельд восхищался обстановкой Версаля и специально делал на заказ некоторые предметы для своего интерьера. Например, ткани были изготовлены в Лионе и повторяют оригинальный версальский текстиль. В 1989 году в гости пригласили фотографа Оберто Гили, и он отснял ее для Vоguе. В 2000 году в Монако прошел аукцион, на котором обстановка дома была продана за $ 21,7 млн.

Фото: Oberto Gili, Vogue, April 1989 Фото: Oberto Gili, Vogue, April 1989



﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Парижская квартира Карла Лагерфельда похожа на дизайнерский салон. Маэстро отказался от привычных представлений об «уютной квартире» и создал настоящий «дом будущего». Квартира площадью 350 м² практически не имеет перегородок. Важная деталь интерьера — серебристо-белая мебель от дизайнеров Марка Ньюсона и Аманды Левет. «Это чисто мужское убежище — приют эгоиста. Я даже еду себе никогда не готовлю. Терпеть не могу кухонные запахи», — рассказывает дизайнер.



Особняк Villa Jako находится в западной части Гамбурга в районе Бланкенезе и назван в честь бывшего партнера дизайнера Жака де Башера. Вилла, построенная в 1920 году, раньше называлась Villa Schüler. Она включает три спальни, три ванные комнаты, гардеробные, просторную гостиную, галерею-библиотеку и двор. Недвижимость была выставлена на продажу в 2018 году за 10 миллионов долларов. Дизайнер прожил в этом доме с 1991 по 1998.

Фото: ENGEL & VÖLKERS

Фото: ENGEL & VÖLKERS Фото: ENGEL & VÖLKERS



﻿﻿﻿﻿Апартаменты в Монте Карло вошли в историю, когда в 80-х годах дизайнер полностью обставил ее предметами дизайн-группы Memphis. Среди членов группы были художники, архитекторы и дизайнеры, которые создавали повседневные предметы необычных цветов и конструкций. В 1991 году Sotheby’s провел аукцион, на котором была продана вся коллекция Memphis из дома дизайнера.

Фото: Жак Шумахер

Фото: Жак Шумахер Фото: Жак Шумахер

Фото: ЖАК ШУМАХЕР



Квартира в Нью-Йорке была выставлена на продажу за 5,2 миллиона долларов. В отличие от привычных роскошных интерьеров дизайнера, квартира выполнена в минималистичном стиле. Модельер приобрел квартиру в 2006 году, но никогда в ней не жил.