Ваш браузер устарел!

Сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.

Обновить браузер ×

Маттиа Бонетти

Дизайн в стиле фэнтези

Must have после 30 лет

Что должно быть в вашем доме после 30

Дом Ди Каприо

Дом актера в Лос-Анджелесе

Отель Morpheus

Проект Zaha Hadid Architects

Дом Барышникова

Семейная вилла в Доминикане

ТОП-20: ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Самые стильные архитекторы и дизайнеры

Проект Пьеро Лиссони

Новая работа архитектора

Заха Хадид

15 лучших построек

Особняк в центре Лондона

Интерьер в английском стиле

Коллекционная мебель

Где покупать limited
13 июля 2018

Планы на отпуск: где отдыхают известные декораторы?

Изучаем локации, которые выбирают для летнего отдыха звездные декораторы

Пляж или насыщенная культурная программа, яхта или велосипед, океан или горные озера? Изучаем пристрастия известных декораторов: куда за вдохновением и новыми впечатлениями отправляются те, кто сегодня определяет тенденции в дизайне, и конечно, не забываем сохранять геотеги!

КЕЛЛИ УЭСТЛЕР 

ОТЕЛЬ ALILA VILLAS ULUWATU, ИНДОНЕЗИЯ

ЯВА, ИНДОНЕЗИЯ

ОТЕЛЬ SIX SENSES FIJI, ОСТРОВ МАЛОЛО, ФИДЖИ

МАЛИБУ, КАЛИФОРНИЯ, США

Планы на отпуск: где отдыхают известные декораторы? (фото 11)
Планы на отпуск: где отдыхают известные декораторы? (фото 12)

ПЬЕР ЙОВАНОВИЧ

ПЕЩЕРЫ КОВА-ДЕ-КАН-МАРКА, ИБИЦА, ИСПАНИЯ

ОТЕЛЬ PRESQU 'île DE GIENS, ПОЛУОСТРОВ ЖЬЕН, ФРАНЦИЯ


АПУЛИЯ, ИТАЛИЯ

Филипп Вергилен

ОТЕЛЬ FOUR SEASОNS АT THE SURF СLUВ, МАЙАМИ, США

СASA DE CAMPO RESORT & VILLA, ДОМИНИКАНА

ОТЕЛЬ ONE & ONLY THE PALM, ДУБАЙ

ОСТРОВ МИКОНОС, ГРЕЦИЯ

НИКА ЗУПАНЦ

АЛЬПИЙСКИЕ ОЗЕРА

Патрик Жиль и Доротея Буасье (Gilles & Boissier)

ОТЕЛЬ SIX SENSES LAAMU, МАЛЬДИВЫ

ОЗЕРО КОМО, ИТАЛИЯ

БАРРИ ДИКСОН

РАНЧО В УОРРЕНТОНЕ, ВИРДЖИНИЯ, США

ФРАНсИС СУЛТАНА

г. ВАЛЕТТА, МАЛЬТА

г. МУЖЕН, ПРОВАНС, ФРАНЦИЯ

ОСТРОВ МЮСТИК, КАРИБСКОЕ МОРЕ

СЕБАСТЬЯН ХЕРКНЕР

ОСТРОВ ОРТИДЖА, ИТАЛИЯ

СИЦИЛИЯ, ИТАЛИЯ

Эмилиано Сальчи И БРИТТ МОРАН, DIMORE STUDIO

ДУБРОВНИК, ХОРВАТИЯ

Винсан Дарре

БИАРРИЦ, ФРАНЦИЯ

Паола Навоне

ОСТРОВ СЕРИФОС, ГРЕЦИЯ

Планы на отпуск: где отдыхают известные декораторы? (фото 70)
Планы на отпуск: где отдыхают известные декораторы? (фото 71)
Планы на отпуск: где отдыхают известные декораторы? (фото 72)

БЬЯРКЕ ИНГЕЛЬС

КРЕТАС, ИСПАНИЯ

ТОМАС ФИЗАНТ

КАРТАХЕНА, КОЛУМБИЯ

ДОРОТЕЯ МЕЙЛИХЗОН

ОСТРОВ МЕНОРКА, ИСПАНИЯ

ОСТРОВ ИБИЦА, ИСПАНИЯ

ДЖОНАТАН АДЛЕР

ШЕЛТЕР-АЙЛЕНД, США

ТОМ ФИЛИСИЯ

ОЗЕРО КОМО, ИТАЛИЯ

ВИНСЕНТ ВАН ДУЙСЕН

КНОККЕ-ХЕЙСТ, БЕЛЬГИЯ

Алин Асмар д’Амман

БЕЙРУТ, ЛИВАН

сабин марселиз

ОЗЕРО ГАРДА, ИТАЛИЯ


Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

Материалы по темам
Себастьян ХеркнерНика Зупанц (Nika Zupanc)Пьер Йованович (Pierre Yovanovich)Келли УэстлерБьярке Ингельс (Bjarke Ingels)Паола Навоне (Paola Navone)Доротея Мейлихзон (Dorothée Meilichzon)Барри ДиксонСабин Марселиз (Sabine Marcelis)Томас ФизантФилипп Вергилен (Philip Vergeylen)Патрик Жиль и Доротея Буасье (GILLES & BOISSIER)Франсис Султана (Francis Sultana)Бритт Моран (Britt Moran)Эмильяно Сальчи (Emiliano Salci)Винсан Дарре (Vincent Darré)Джонатан Адлер (Jonathan Adler)Том Фелисия (Thom Filicia)Bинсент ван Дуйсен (Vincent van Duysen)Алин Асмар д'Амман (Aline Asmar d'Amman)
Блоги
Нина Кэмпбелл
Нина Кэмпбелл Советы по оформлению дома
Дима Логинов
Дима Логинов Главные ошибки начинающих дизайнеров
Варвара Зеленецкая
Варвара Зеленецкая Чем заменить «магию брендов»
Ирина Глик
Ирина Глик Рассказ о городе детства — Богородицке
 