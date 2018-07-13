Планы на отпуск: где отдыхают известные декораторы?

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Изучаем локации, которые выбирают для летнего отдыха звездные декораторы
Пляж или насыщенная культурная программа, яхта или велосипед, океан или горные озера? Изучаем пристрастия известных декораторов: куда за вдохновением и новыми впечатлениями отправляются те, кто сегодня определяет тенденции в дизайне, и конечно, не забываем сохранять геотеги!
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)