Планы на отпуск: где отдыхают известные декораторы?

Пляж или насыщенная культурная программа, яхта или велосипед, океан или горные озера? Изучаем пристрастия известных декораторов: куда за вдохновением и новыми впечатлениями отправляются те, кто сегодня определяет тенденции в дизайне, и конечно, не забываем сохранять геотеги!