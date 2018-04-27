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27 апреля 2018

В Беверли-Хиллз продается дом Гвен Стефани, оформленный Келли Уэстлер

Роскошный особняк, который певица и ее бывший муж Гэвин Россдэйл купили в 2006 году, выставлен на продажу за 29 млн долларов

В Беверли-Хиллз продается дом Гвен Стефани, оформленный Келли Уестлер (фото 0)
Фото: 
Simon Berlyn

Особняк с гостевым домом, бассейном, теннисным кортом и детской площадкой в Беверли-Хиллз Гвен Стефани и ее муж, рокер Гэвин Россдэйл, приобрели в 2006 году за 13,25 млн долларов. Когда их «любовная лодка разбилась о быт», и брак закончился скандальным разводом, Гвен решила избавиться от бывшего «гнездышка» и выставила дом на продажу за 35 млн. долларов. За два года покупателей так и не нашлось, и вот элитная недвижимость вновь появилась в списках «Продается»: на этот раз она оценивается в 29 млн долларов.

В Беверли-Хиллз продается дом Гвен Стефани, оформленный Келли Уестлер (фото 2)
Фото: 
Simon Berlyn

Речь идет о вилле с десятью спальнями, мраморными фасадами и ультрамодным интерьером — таким же ярким и эпатажным, как и его хозяйка. Неудивительно, ведь оформлением дома занималась звезда американского дизайна Келли Уэстлер. Она выбрала для него яркие неоновые цвета, графические паттерны и дизайнерскую мебель вроде торшеров Arco братьев Кастильони в гостиной. Добавьте к этому великолепные виды из панорамных окон на долину Сан-Фарнандо и можно смело сказать: не дом, а мечта!

Прежде виллой владела Дженифер Лопес, которая оборудовала ее всем необходимом для жизни голливудской звезды: домашним тренажерным залом, кинозалом, высокой живой изгородью, скрывающей бассейн от посторонних взглядов (на случай, если вдруг на территорию проникнут папарацци) и частной дорогой, ведущей к особняку, которая заканчивается автоматическими воротами.

В Беверли-Хиллз продается дом Гвен Стефани, оформленный Келли Уэстлер (галерея 4, фото 0)
В Беверли-Хиллз продается дом Гвен Стефани, оформленный Келли Уэстлер (галерея 4, фото 1)
В Беверли-Хиллз продается дом Гвен Стефани, оформленный Келли Уэстлер (галерея 4, фото 2)
В Беверли-Хиллз продается дом Гвен Стефани, оформленный Келли Уэстлер (галерея 4, фото 3)
В Беверли-Хиллз продается дом Гвен Стефани, оформленный Келли Уэстлер (галерея 4, фото 4)
В Беверли-Хиллз продается дом Гвен Стефани, оформленный Келли Уэстлер (галерея 4, фото 5)
В Беверли-Хиллз продается дом Гвен Стефани, оформленный Келли Уэстлер (галерея 4, фото 6)
В Беверли-Хиллз продается дом Гвен Стефани, оформленный Келли Уэстлер (галерея 4, фото 7)
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