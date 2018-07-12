Канье Уэст продал квартиру по проекту Клаудио Сильвестрина

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Музыкант Канье Уэст продал лаконичную квартиру-студию в Нью-Йорке по проекту итальянского архитектора Клаудио Сильвестрина за 3 млн. долларов
Последнее время музыкант Канье Уэст (Kanye West) стал появляться не только в глянцевых модных журналах, но и на страницах порталов, посвященных архитектуре и интерьерном дизайну. Все дело в том, что в начале мая рэп-исполнитель объявил о запуске архитектурного подразделения своего бренда Yeezy и спустя всего месяц представил в соцсетях первые визуализации проекта доступного жилья.
На этот раз Канье объявил о продаже квартиры-студии в Нью-Йорке по проекту итальянского архитектора Клаудио Сильвестрина (Claudio Silvestrin). Минималистичные апартаменты в Сохо ушли с молотка по цене 3 миллиона долларов.
Квартира на четвертом этаже здания в Нью-Йорке изначально представляла собой два независимых помещения, которые были объединены Сильвестирном. Концептуальный центр апартаментов — главная спальня, в которой расположена массивная гранитная плита. Еще один монолитный каменный элемент был установлен на кухне в качестве бара, а другой разместился в ванной комнате.
Просторное светлое помещение занимает площадь 200 кв. метров. Двери отсутствуют: дневные и ночные зоны следуют друг за другом в непрерывном потоке пространства. Для создания интерьера были использованы лишь два материала — французский известняк и древесина груши. Предметы освещения и мебель выполнены по дизайну Клаудио Сильвестрина.
Канье Уэст тяготеет к лаконичным пространствам с большим количеством естественного света. О явном пристрастии свидетельствует не только представленный минималистичный проект социального жилья, но и интерьеры штаб-квартиры Yeezy в Калифорнии.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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