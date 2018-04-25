В Майами продается бывшая вилла Аль Капоне

Насладиться райским отдыхом Крестный отец смог недолго: в 1931 году он был приговорен за неуплату налогов к одиннадцати годам тюрьмы, откуда вышел смертельно больным сифилисом и полностью утратившим былое влияние в криминальном мире. В 1947 году Аль Капоне скончался от остановки сердца, и спустя пять лет его вдова Мэй продала этот дом.

Самый известный гангстер Америки приобрел эту виллу в 1928 году, незадолго до своего тюремного заключения, положившего конец «эре Аль Капоне». И он потратил 200 тыс долларов (что составляет примерно 2,85$ млн в пересчете на сегодняшний день), чтобы установить в ней пост охраны, двухметровый забор, прожекторы, а также маленькие радости вроде пляжного домика и искусственного грота.

Вилла была построена в 1922 году. Это дом в колониальном стиле с белыми крашеными стенами и просторными арочными галереями. Он расположен на Палм-Айланд и имеет собственный тридцатиметровый пляж.

Главный дом имеет четыре спальни и 3,5 ванных комнаты. С одной стороны он выходит на залив Бискейн, с другой к нему прилегает десятиметровый открытый бассейн. Двухэтажный пляжный домик оборудован просторной террасой с видом на залив и двумя спальнями. Сторожевая будка, когда-то построенная Аль Капоне для охраны, была впоследствии переделана новыми владельцами в гостевой дом с двумя спальнями и одной ванной комнатой.

Сегодня вилла представляет собой комфортный дом со всеми удобствами и современным дизайном. Реновация не затронула архитектуры: снаружи дом выглядит практически также, как выглядел в конце 1920-х, когда был построен. Также сохранились черно-золотая комната в стиле ар-деко, потолочные светильники 1920-х гг, камин в гостиной и главный вход.