Новая квартира Джесси Тайлера Фергюсона по проекту Жака Гарсии

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Голливудский актер приобрел за 3 млн долларов апартаменты в элитном жилом комплексе The d’Orsay, оформленном Жаком Гарсиа в Нью-Йорке
Актер Джесси Тайлер Фергюсон и его друг Джастин Микита приобрели за 3 млн долларов апартаменты в знаменитом жилом комплексе The d’Orsay в Нью-Йорке. Речь идет о просторной квартире площадью 110 кв метров с двумя спальнями и 2,5 ванными комнатами, панорамными окнами, террасой, с которой открывается великолепный вид на небоскребы Манхэттена, и интерьерами, оформленными мэтром дизайна Жаком Гарсиа.
Для этого проекта мэтр мирового дизайна выбрал сдержанную монохромную гамму и современную мебель. Кухня здесь «открытая», как принято в американских квартирах, и оборудована всей необходимой крупной и малой бытовой техникой. «И я сделал столы ниже. Это всего лишь деталь, но она многое меняет — и общую атмосферу, и саму церемонию принятия пищи», — говорит Гарсиа.
Сам жилой комплекс The d’Orsay представляет собой 11-этажное здание, в котором разместилась 21 квартира. В декоре общественных зон индустриальный шик сочетается с элементами ар-деко, а металлические балки соседствуют с изящными бронзовыми деталями. В нем есть бассейн, спортивный и спа-комплексы, в оформлении которых также можно найти элементы ар-деко. Например, рисунок из синей мозаики с повторяющимся мотивом в виде кругов, украсивший стены спортзала — «не кичевая имитация, но твореческая интерпретация, адаптированная к пространству», — с гордостью отмечает дизайнер, — «Моя цель была не декор ради декора, но создание уютного помещения для соседей, друзей, родных и близких».
Elle Decoration
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