Новая квартира Джесси Тайлера Фергюсона по проекту Жака Гарсии

Актер Джесси Тайлер Фергюсон и его друг Джастин Микита приобрели за 3 млн долларов апартаменты в знаменитом жилом комплексе The d’Orsay в Нью-Йорке. Речь идет о просторной квартире площадью 110 кв метров с двумя спальнями и 2,5 ванными комнатами, панорамными окнами, террасой, с которой открывается великолепный вид на небоскребы Манхэттена, и интерьерами, оформленными мэтром дизайна Жаком Гарсиа.

Для этого проекта мэтр мирового дизайна выбрал сдержанную монохромную гамму и современную мебель. Кухня здесь «открытая», как принято в американских квартирах, и оборудована всей необходимой крупной и малой бытовой техникой. «И я сделал столы ниже. Это всего лишь деталь, но она многое меняет — и общую атмосферу, и саму церемонию принятия пищи», — говорит Гарсиа.