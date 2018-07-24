Модный приговор: дома кутюрье, выставленные на продажу

Интерьеры «Виллы Жако» Карла Лагерфельда в Гамбурге Фото: Herbert Ohge / Engel & Völkers

Мода, архитектура и дизайн неразрывно связаны друг с другом. В этом можно наглядно убедиться, заглянув в дома звездных кутюрье и именитых фэшн-дизайнеров. Приятный бонус: все эти дома в настоящий момент продаются, так что приобщиться к высокой интерьерной моде может каждый желающий... миллионер!



Вилла «Жако» Карла Лагерфельда

«Вилла Жако» Карла Лагерфельда в Гамбурге. Фото: Herbert Ohge / Engel & Völkers

Бывшая вилла Карла Лагерфельда в Гамбурге, получившая название Villa Jakо («Вилла Жако»), недавно была выставлена на продажу за 10 млн. евро. Дом, названный в честь почившего в 1989 году друга кутюрье Жака де Башера, был построен в начале 1920-х годов и славится не только своей историей и местоположением с великолепными панорамными видами на Эльбу, но также интерьерами, над которыми работала гранд-дама французского дизана Андре Путман.

Интерьеры «Виллы Жако» Карла Лагерфельда в Гамбурге. Фото: HERBERT OHGE / ENGEL & VÖLKERS Интерьеры «Виллы Жако» Карла Лагерфельда в Гамбурге. Фото: HERBERT OHGE / ENGEL & VÖLKERS



Ранчо Тома Форда

Ранчо Тома Форда в Санта-Фе. Фото: Kevin Bobolsky Group

Легендарное «бетонное» ранчо Сеrro Реlоn Тома Форда в Санта-Фе было спроектировано звездой японской архитектуры, лауреатом Притцкеровской премии Тадао Андо и занимает гигантскую площадь в 20 тыс акров (более 8 га). Помимо жилых и гостевых домов, конюшен, взлетно-посадочной полосы и оборудованных всем необходимом площадок для верховой езды (также спроектированных японским архитектором) на территории ранчо стоят декорации для «спагетти-вестернов». Они были построены в 1985 году для съемок знаменитого вестерна «Сильверадо» и с тех пор использовались для более чем 30 фильмов, среди которых: «Дикий Дикий Запад», «Неукротимые сердца», «Поезд на Юму» и «Тор». Продается эта роскошь за 75 млн долларов.



Пляжный дом Томаса Майера

Пляжный дом Томаса Майера в Монтоке (штат Нью-Йорк). Фото: Corcoran Group

21 млн евро — и пляжный домик бывшего креативного директора Bottega Veneta Томаса Майера, построенный по проекту архитектора Роберта Янга, станет вашим! Речь идет о небольшой вилле 2016 года постройки, расположенной в местечке Монток (округ Саффолк, штат Нью-Йорк). Это деревянный дом общей площадью 278 кв м с четырьмя спальнями и современными интерьерами, выполненными в минималитичном стиле: деревянные полы, белые стены и панорамные окна, из которых открывается вид на пляж и на бассейн — мечта для каждого, кто хочет провести лето в тишине и покое!



БЫВШИЙ пентхаус Александра МаккУина

Пентхаус Александра МакКуина в Лондоне. Фото: GRANT FRAZER

Бывший лондонский пентхаус Александра МакКуина с выходом на крышу также давно ждет новых хозяев. Он продается с 2016 года, и недавно его цену снизили с 8,5 млн фунтов до 6 млн фунтов (около 7,86 млн долларов). Квартира находится в двух шагах от Гайд-Парка, в историческом доме, где Пэлем Вудхаус писал свои знаменитые истории про Дживса и Вустера, а Александр Маунтьэттен, внук королевы Виктории, устраивал приемы для английской аристократии. После трагической смерти МакКуина в 2010 году двухэтажный дуплекс был отремонтирован и обновлен, но стилистика и неповторимая атмосфера этого места были сохранены.



Дом ТомМИ ХИЛФИГЕРА

Дом Томми Хилфигера в Годен-Бич Фото: Douglas Friedman

Еще одна дизайнерская недвижимость, которая уже неоднократно выставлялась на продажу, — дом Томми Хилфигера в Голден-Бич (Флорида) к северу от Майами. Год назад за него просили 27 млн долларов, сейчас же цена упала до 23,5 млн. Томми и его жена Ди Оклеппо приобрели его в 2013 году за 17,4 млн и полностью переделали интерьеры: теперь они идеально соответствуют коллекции поп-искусства да и сами выглядят как икона поп-арта. Оформлением дома занимался Мартин Лоуренс Буллард, который украсил полы и стены авангардными графическими принтами и наполнил дом красками «вырви глаз» — под стать картинам Энди Уорхола и Кита Харринга. Правда вот любителей поп-арта, готовых выложить за это произведение дизайнерского искусства весьма кругленькую сумму, пока не находится.