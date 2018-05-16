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16 мая 2018

Новый дом Ди Каприо в Лос-Анджелесе

Дом в районе Лос-Фелис актер купил за 4,9 млн долларов у певца и композитора Моби

Новый дом Ди Каприо в Лос-Анджелесе (фото 0)

О том, что певец, ди-джей и композитор Моби решил расстаться со своим роскошным особняком в местечке Лос-Фелис в пригородах Лос-Анджелеса стало известно в феврале этого года. И почти сразу на звездную недвижимость нашелся покупатель: причем не менее звездный. Как сообщили таблоиды, им оказался голливудский актер Леонардо ди Каприо, который согласился выложить за новое приобретение 4,9 млн долларов. И по данным из тех же источников, уже в марте состоялась сделка.

Купля и продажа недвижимости для Ди Каприо нередкость. Поэтому мало кто ожидал, что он действительно решит поселиться в Лос-Фелисе. Однако вопреки всем предсказаниям скептиков дом Моби настолько понравился голливудской звезде, что Лео не спешит расставаться с новой игрушкой и сам здесь живет. Впрочем, дом действительно того стоит.

Новый дом Ди Каприо в Лос-Анджелесе (фото 2)

Особняк 1920-х годов площадью более 430 кв м Моби купил в 2016 году за 3,4 млн долларов и полностью модернизировал. Сегодня это современная 18-комнатная квартира с белоснежными интерьерами, деревянными полами, мрамором на кухне и в ванной и дизайнерской мебелью, среди которой можно обнаружить настоящие иконы дизайна вроде стульев Eames Chair или столов Tulip в столовой. В доме пять спален, кладовка, парная и зал для занятий йогой. Снаружи есть бассейн и зона для отдыха и барбекю. Неудивительно, что Лео здесь нравится. Тем более соседом является старый друг Моби, которому принадлежит и соседний дом, купленный певцом в 2014 году.

Новый дом Ди Каприо в Лос-Анджелесе (галерея 4, фото 0)
Новый дом Ди Каприо в Лос-Анджелесе (галерея 4, фото 1)
Новый дом Ди Каприо в Лос-Анджелесе (галерея 4, фото 2)
Новый дом Ди Каприо в Лос-Анджелесе (галерея 4, фото 3)
Новый дом Ди Каприо в Лос-Анджелесе (галерея 4, фото 4)
Новый дом Ди Каприо в Лос-Анджелесе (галерея 4, фото 5)
Новый дом Ди Каприо в Лос-Анджелесе (галерея 4, фото 6)
Новый дом Ди Каприо в Лос-Анджелесе (галерея 4, фото 7)
Новый дом Ди Каприо в Лос-Анджелесе (галерея 4, фото 8)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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