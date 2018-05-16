Новый дом Ди Каприо в Лос-Анджелесе

О том, что певец, ди-джей и композитор Моби решил расстаться со своим роскошным особняком в местечке Лос-Фелис в пригородах Лос-Анджелеса стало известно в феврале этого года. И почти сразу на звездную недвижимость нашелся покупатель: причем не менее звездный. Как сообщили таблоиды, им оказался голливудский актер Леонардо ди Каприо, который согласился выложить за новое приобретение 4,9 млн долларов. И по данным из тех же источников, уже в марте состоялась сделка.

Купля и продажа недвижимости для Ди Каприо нередкость. Поэтому мало кто ожидал, что он действительно решит поселиться в Лос-Фелисе. Однако вопреки всем предсказаниям скептиков дом Моби настолько понравился голливудской звезде, что Лео не спешит расставаться с новой игрушкой и сам здесь живет. Впрочем, дом действительно того стоит.