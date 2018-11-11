Особняк Майкла Джексона в Нью-Йорке продан за $32 млн

Когда дело касалось недвижимости, Майкл Джексон не знал компромиссов. Обильная роскошь на грани реальности и фантазии — стиль большинства домов и особняков, принадлежавших покойной звезде. Как не вспомнить главное имение и личную резиденцию Джексона — знаменитое ранчо Неверлэнд, на территории которого располагались парк развлечений и отдыха и частный зоопарк.

Шестиэтажный особняк в Нью-Йорке, в свое время принадлежавший Королю поп-музыки, также отличается великолепием и тщательной продуманностью интерьеров. Он стоит в фешенебельном районе Нью-Йорка Верхний Ист-Сайд. Здание в стиле Beaux-Arts было построено в 1898 году знаменитым американским архитектором Александром Уэлчем (Alexander McMillan Welch, 1869–1943). Тогда дом приобрел высокопоставленный чиновник, личный юрист президента Гровера Клевеленда. В разные годы здесь жили многие мировые знаменитости, включая художника Марка Шагала.