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11 ноября 2018

Особняк Майкла Джексона в Нью-Йорке продан за $32 млн

Бывший дом Короля поп-музыки в престижном квартале Верхний Ист-Сайд, выставленный на продажу год назад, ушел за 32 млн долларов — на 7 млн ниже заявленной стоимости

Особняк Майкла Джексона в Нью-Йорке продан за $32 млн (фото 0)

Когда дело касалось недвижимости, Майкл Джексон не знал компромиссов. Обильная роскошь на грани реальности и фантазии — стиль большинства домов и особняков, принадлежавших покойной звезде. Как не вспомнить главное имение и личную резиденцию Джексона — знаменитое ранчо Неверлэнд, на территории которого располагались парк развлечений и отдыха и частный зоопарк.

Шестиэтажный особняк в Нью-Йорке, в свое время принадлежавший Королю поп-музыки, также отличается великолепием и тщательной продуманностью интерьеров. Он стоит в фешенебельном районе Нью-Йорка Верхний Ист-Сайд. Здание в стиле Beaux-Arts было построено в 1898 году знаменитым американским архитектором Александром Уэлчем (Alexander McMillan Welch, 1869–1943). Тогда дом приобрел высокопоставленный чиновник, личный юрист президента Гровера Клевеленда. В разные годы здесь жили многие мировые знаменитости, включая художника Марка Шагала.

Особняк Майкла Джексона в Нью-Йорке продан за $32 млн (фото 2)

В здании шесть этажей, на которых находятся семь роскошных спален, многочисленные жилые и хозяйственные помещения, комнаты для гостей и прислуги. Несмотря на современный облик интерьеров, внутри сохранились оригинальные детали и исторический архитектурный декор. В доме по-прежнему работают 10 дровяных каминов, пол украшен дубовым паркетом, а окна витражами и позолотой. Особняк даже «засветился» в кино: в популярном сериале «Сплетница» он исполнял роль дома Нейта Арчибальда.

Особняк Майкла Джексона в Нью-Йорке продан за $32 млн (фото 4)

В доме несколько балконов с красивым видом на город и крыша с дощатым настилом. На территории также есть сад и внутренний дворик. Фасад украшен резными деталями и портиком из натурального камня. Здание расположено буквально в двух шагах от Центрального парка.

В ноябре 2017 года последний владелец дома — миллиардер и финансист Марк Ласри (Marc Lasry) — выставил его на продажу за 39 млн. долларов. Однако за год цена была несколько снижена, и недавно элитная недвижимость ушла с молотка за 32 млн. долларов.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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