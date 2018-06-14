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14 июня 2018

Кит Ричардс продает пентхаус в Нью-Йорке

Роскошный дуплекс на Пятой Авеню, который гитарист Rolling Stones и его жена Патти Хансен приобрели четыре года назад, выставлен на продажу за 12 млн долларов

Кит Ричардс продает свой пентхаус в Нью-Йорке (фото 0)

Дом номер один на Пятой Авеню в Нью-Йорке — место легендарное. Здесь живут многие знаменитости, светские львы и голливудские звезды. Не случайно писательница Кэндес Бушнелл, автор легендарного бестселлера «Секс в большом городе», увековечила его в одноименном романе One Fifth Avenuе.

В числе звездных обитателей этого дома — гитарист The Rolling Stones Кит Ричардс. В 2014 году они с женой Патти Хансен приобрели здесь за 10,5 млн долларов роскошный пентхаус. Проект дуплекса разрабатывал архитектор Джо Серринсу, дизайном интерьеров занималась декоратор Шерил Эйсен, которая специализируется на оформлении квартир для звезд.

Кит Ричардс продает свой пентхаус в Нью-Йорке (фото 2)

В доме четыре спальни, у каждой из которых имеется собственная ванная комната (хозяйская оборудована не только отдельно стоящей ванной, но также душевой кабиной с паром). В квартире много произведений искусства и современной дизайнерской мебели, которая также иногда больше напоминает арт-объекты, чем обычные предметы интерьера. Кроме того, в квартире три больших балкона, которые выходят на Пятую Авеню. Приобрести эти роскошные апартаменты можно за 11,995 млн долларов — именно такая сумма указана на сайте риэлтерской конторы, занимающейся продажей этой элитной недвижимости.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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