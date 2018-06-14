Кит Ричардс продает пентхаус в Нью-Йорке

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Роскошный дуплекс на Пятой Авеню, который гитарист Rolling Stones и его жена Патти Хансен приобрели четыре года назад, выставлен на продажу за 12 млн долларов
Дом номер один на Пятой Авеню в Нью-Йорке — место легендарное. Здесь живут многие знаменитости, светские львы и голливудские звезды. Не случайно писательница Кэндес Бушнелл, автор легендарного бестселлера «Секс в большом городе», увековечила его в одноименном романе One Fifth Avenuе.
В числе звездных обитателей этого дома — гитарист The Rolling Stones Кит Ричардс. В 2014 году они с женой Патти Хансен приобрели здесь за 10,5 млн долларов роскошный пентхаус. Проект дуплекса разрабатывал архитектор Джо Серринсу, дизайном интерьеров занималась декоратор Шерил Эйсен, которая специализируется на оформлении квартир для звезд.
В доме четыре спальни, у каждой из которых имеется собственная ванная комната (хозяйская оборудована не только отдельно стоящей ванной, но также душевой кабиной с паром). В квартире много произведений искусства и современной дизайнерской мебели, которая также иногда больше напоминает арт-объекты, чем обычные предметы интерьера. Кроме того, в квартире три больших балкона, которые выходят на Пятую Авеню. Приобрести эти роскошные апартаменты можно за 11,995 млн долларов — именно такая сумма указана на сайте риэлтерской конторы, занимающейся продажей этой элитной недвижимости.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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