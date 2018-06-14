Кит Ричардс продает пентхаус в Нью-Йорке

Дом номер один на Пятой Авеню в Нью-Йорке — место легендарное. Здесь живут многие знаменитости, светские львы и голливудские звезды. Не случайно писательница Кэндес Бушнелл, автор легендарного бестселлера «Секс в большом городе», увековечила его в одноименном романе One Fifth Avenuе.

В числе звездных обитателей этого дома — гитарист The Rolling Stones Кит Ричардс. В 2014 году они с женой Патти Хансен приобрели здесь за 10,5 млн долларов роскошный пентхаус. Проект дуплекса разрабатывал архитектор Джо Серринсу, дизайном интерьеров занималась декоратор Шерил Эйсен, которая специализируется на оформлении квартир для звезд.