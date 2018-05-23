Проект «12» Марии Романовой

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12 декораторов, дизайнеров и архитекторов России приняли участие в художественном фотопроекте, посвященном творческим женщинам
На прошедшей выставке «АРХ Москва» 2018 дизайнер и архитектор Мария Романова при поддержке журнала ELLE Decoration представила проект «12», посвященный творческим женщинам. 12 декораторов, дизайнеров и архитекторов России приняли участие в художественной фотосессии. Для каждой героини Мария Романова подбирала индивидуальный образ. Проект «12» — это проект-аллегория, собирательный образ, и каждый образ олицетворяет одно из 12 качеств творческой личности.
Определенный стиль, эпоху и характер представили: Надежда Ананьева, Елена Архипова, Мария Ахременкова, Ирина Глик, Татьяна Горшкова, Ирина Дымова, Варвара Зеленецкая, Анастасия Панибратова, Татьяна Рогова, Мария Романова, Амалия Тальфельд, Татьяна Смирнова. Кодовые слова — «Терпение», «Принятие», «Уверенность», «Страсть», «Прощение», «Борьба», «Полет» (всего 12) — стали названиями фоторабот. Фотохудожником выступила Лиза Эшва, а make-up создавался Еленой Глаголевой.
Декоративным фоном стала авторская коллекция ковров «Пространство и Архитектура» Марии Романовой, ковры от дизайнеров и художников ателье Евгения Шутко The Rug One, а также а также материалы от партнеров, с которыми участницы постоянно работают в своих проектах: камень, стекло и керамика.
Партнеры проекта: Laminam RUS, The RUG ONE, L-Collection.
Торжественное открытие проекта состоялось 16 мая при поддержке Laufen и лично Антонио Линареса.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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