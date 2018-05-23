Проект «12» Марии Романовой

На прошедшей выставке «АРХ Москва» 2018 дизайнер и архитектор Мария Романова при поддержке журнала ELLE Decoration представила проект «12», посвященный творческим женщинам. 12 декораторов, дизайнеров и архитекторов России приняли участие в художественной фотосессии. Для каждой героини Мария Романова подбирала индивидуальный образ. Проект «12» — это проект-аллегория, собирательный образ, и каждый образ олицетворяет одно из 12 качеств творческой личности.

Декоративным фоном стала авторская коллекция ковров «Пространство и Архитектура» Марии Романовой, ковры от дизайнеров и художников ателье Евгения Шутко The Rug One, а также а также материалы от партнеров, с которыми участницы постоянно работают в своих проектах: камень, стекло и керамика.