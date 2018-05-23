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23 мая 2018

Проект «12» Марии Романовой

12 декораторов, дизайнеров и архитекторов России приняли участие в художественном фотопроекте, посвященном творческим женщинам

Надежда Ананьева. Дизайнер-декоратор ANANIEV INTERIORS. Идея, концепция, Мария Романова. Фотохудожник Лиза Эшва. Make-up Елена Глаголева.
Татьяна Смирнова. Архитектор. Руководитель творческой группы QUADRO. Идея, концепция, Мария Романова. Фотохудожник Лиза Эшва. Make-up Елена Глаголева.
Анастасия Панибратова. Дизайнер, архитектор. Идея, концепция, Мария Романова. Фотохудожник Лиза Эшва. Make-up Елена Глаголева.
Ирина Дымова. Декоратор. Студия Ирины Дымовой. Идея, концепция, Мария Романова. Фотохудожник Лиза Эшва. Make-up Елена Глаголева.
Мария Ахременкова. Дизайнер интерьерной среды. VOX ARCHITECTS. Идея, концепция, Мария Романова. Фотохудожник Лиза Эшва. Make-up Елена Глаголева.
Татьяна Горшкова. Дизайнер–декоратор. GORSHKOFFSTUDIO. Директор АДДИ. Идея, концепция, Мария Романова. Фотохудожник Лиза Эшва. Make-up Елена Глаголева.
Ирина Глик. Декоратор. Арт-директор GEOMETRY – DESIGN. Идея, концепция, Мария Романова. Фотохудожник Лиза Эшва. Make-up Елена Глаголева.
Амалия Тальфельд. Архитектор. Студия « ТРИ А ДИЗАЙН». Идея, концепция, Мария Романова. Фотохудожник Лиза Эшва. Make-up Елена Глаголева.
Елена Архипова. Архитектор. Идея, концепция, Мария Романова. Фотохудожник Лиза Эшва. Make-up Елена Глаголева.
Татьяна Рогова. Директор школы дизайна интерьера «ДЕТАЛИ». Идея, концепция, Мария Романова. Фотохудожник Лиза Эшва. Make-up Елена Глаголева.
Варвара Зеленецкая. Дизайнер. Мастерская интерьеров Варвары Зеленецкой. Идея, концепция, Мария Романова. Фотохудожник Лиза Эшва. Make-up Елена Глаголева.
Мария Романова. Архитектор. Студия «Анфилада МАРО»/Enfilade MARO. Идея, концепция, Мария Романова. Фотохудожник Лиза Эшва. Make-up Елена Глаголева.

На прошедшей выставке «АРХ Москва» 2018 дизайнер и архитектор Мария Романова при поддержке журнала ELLE Decoration представила проект «12», посвященный творческим женщинам. 12 декораторов, дизайнеров и архитекторов России приняли участие в художественной фотосессии. Для каждой героини Мария Романова подбирала индивидуальный образ. Проект «12» — это проект-аллегория, собирательный образ, и каждый образ олицетворяет одно из 12 качеств творческой личности.  

Определенный стиль, эпоху и характер представили: Надежда Ананьева, Елена Архипова, Мария Ахременкова, Ирина Глик, Татьяна Горшкова, Ирина Дымова, Варвара Зеленецкая, Анастасия Панибратова, Татьяна Рогова, Мария Романова, Амалия Тальфельд, Татьяна Смирнова. Кодовые слова — «Терпение», «Принятие», «Уверенность», «Страсть», «Прощение», «Борьба», «Полет» (всего 12) — стали названиями фоторабот. Фотохудожником выступила Лиза Эшва, а make-up создавался Еленой Глаголевой.

Проект «12» Марии Романовой (фото 3)
Фото: 
Pedro Quiros

Декоративным фоном стала авторская коллекция ковров «Пространство и Архитектура» Марии Романовой, ковры от дизайнеров и художников ателье Евгения Шутко The Rug One, а также а также материалы от партнеров, с которыми участницы постоянно работают в своих проектах: камень, стекло и керамика.

Партнеры проекта: Laminam RUS, The RUG ONE, L-Collection.

Торжественное открытие проекта состоялось 16 мая при поддержке Laufen и лично Антонио Линареса.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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Материалы по темам
LaufenВарвара ЗеленецкаяИрина ДымоваНадежда и Георгий АнаньевыМария РомановаИрина ГликАнастасия ПанибратоваАрхМоскваThe Rug OneЕлена АрхиповаМария АхременковаТатьяна ГоршковаТатьяна РоговаАмалия ТальфельдТатьяна Смирнова
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