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9 июля 2018

Шакира продает дом в Майами-Бич

Приобрести шестикомнатный особняк поп-звезды в Майами можно за 11,7 млн долларов

Шакира продает свой дом в Майами-Бич (фото 0)

Шесть спален, бассейн с подсветкой, бильярдная, кальянный зал, домашний кинотеатр — дом Шакиры в Майами-Бич (Флорида) выставлен на продажу за 11,648 млн долларов. Риэлтором выступает родной брат певицы Антонио Мебарак, представляющий агентство Douglas Elliman.

Речь идет о роскошном особняке 1950-х гг. с большим участком и собственной пристанью всего в 30 метрах от порога. Из окон открывается великолепный вид на океан и залив Бискейн. От первоначального здания здесь фактически остались только стены: оно было сильно перестроено, модернизировано и дополнено новым крылом.

Сегодня это современный дом для большой семьи, в каждом отдельном крыле особняка расположены три спальни. В просторных общих зонах можно собираться всем семейством или проводить время с друзьями. По соседству на той же улице Норт Бей Роад Драйв живут и другие звезды: Мэтт Деймон, Дженифер Лопес, Рики Мартин, Алекс Родригес.

Шакира продает свой дом в Майами-Бич (фото 2)

Внутри — белоснежные интерьеры в сдержанном минималистичном стиле и современная дизайнерская мебель. Оформлением дома занималось архитектурное бюро Ben Lopez & Associates (Флорида) и декоратор Рената Лесса Бастос из студии Trace Design Studio (Майами, Флорида). «Шакира хотела просторный, светлый и уютный дом, в котором белые текстуры дополнялись бы небольшими серебристыми металлическими акцентами (она категорически не любит в интерьерах золото!) и оттенками лаванды, лилии и фуксии», — рассказывает декоратор. — Мы также добавили немного ливанских и восточных мотивов, чтобы несколько разбавить холодный минимализм: это предметы, инкрустированные слоновой костью, зеркала с резными рамами ручной работы и кальянная комната с топчанами в восточном стиле».

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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