Шакира продает дом в Майами-Бич

Шесть спален, бассейн с подсветкой, бильярдная, кальянный зал, домашний кинотеатр — дом Шакиры в Майами-Бич (Флорида) выставлен на продажу за 11,648 млн долларов. Риэлтором выступает родной брат певицы Антонио Мебарак, представляющий агентство Douglas Elliman.

Речь идет о роскошном особняке 1950-х гг. с большим участком и собственной пристанью всего в 30 метрах от порога. Из окон открывается великолепный вид на океан и залив Бискейн. От первоначального здания здесь фактически остались только стены: оно было сильно перестроено, модернизировано и дополнено новым крылом.

Сегодня это современный дом для большой семьи, в каждом отдельном крыле особняка расположены три спальни. В просторных общих зонах можно собираться всем семейством или проводить время с друзьями. По соседству на той же улице Норт Бей Роад Драйв живут и другие звезды: Мэтт Деймон, Дженифер Лопес, Рики Мартин, Алекс Родригес.