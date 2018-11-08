Лен или шелк? Выбираем постельное белье по знаку Зодиака

Постель — царство Нептуна — место, где человек воссоединяется со своим подсознанием, восстанавливает духовный баланс и обретает спокойствие. Представителям всех знаков Зодиака необходимо уделять выбору постельного белья чуть больше времени, чем это принято. Качество ткани, ее цвет и фактура могут не только гармонизировать тело и эмоции, но и привлечь правильные сновидения. Астролог ELLE рассказал, какое постельное белье стоит подбирать разным знакам Зодиака и что стоит дарить в наступающем Новом году.

Постельное белье Frette.

Овен

Яркие, импульсивные и эмоциональные Овны находятся под управлением Марса — самой решительной планеты Гороскопа, которая помогает своим подопечным добиваться целей и быть впереди планеты всей. К концу дня многие Овны чувствуют сильнейшую эмоциональную усталость и им просто необходимо перезагружаться в спокойной, домашней обстановке. Астрологи рекомендуют Овнам обратить внимание на пастельные розовые, лиловые и нюдовые оттенки постельного белья. Пусть это будут ткани из 100 % сатина или натурального шелка с минимальным узором.

Постельное белье Tiziano, Jesurum.

Телец

Любители роскоши и красивых интерьеров находятся под управлением Венеры- планеты красоты и материальных благ. Астрологи и специалисты по фен-шуй рекомендуют Тельцам с особым вниманием подойти к обстановке своей спальни — обязательно поместите в комнате несколько домашних растений, а при выборе постельного белья выбирайте текстиль с кружевами в оттенках зелени, терракота и сепии. Также простые белые ткани с ботаническими принтами станут идеальным дополнением кровати истинного Тельца — в таком месте представители этого знака не только отдыхают, но и склонны к озарениям.

Постельное белье Mousson, Yves Delorme.

Близнецы

Общительные Близнецы находятся под управлением Меркурия — планеты знаний и интеллекта. Для представителей этого знака важно находится в центре событий и быть в курсе всего, что периодически приводит к ментальной усталости и желанию уехать далеко от всех и всего. Астрологи рекомендуют Близнецам спокойные тона постельного белья — серые, бежевые, жемчужные — с полосатыми вертикальными узорами.

Постельное белье Magnolia Striped, Signoria di Firenze.

Рак

Самые семейные люди гороскопа — Раки — являются подопечными Луны, которая дарит представителям этого созвездия глубокую интуицию, жизненную стойкость и самодостаточность. Сильные внутренние эмоции часто истощают энергетические запасы Раков, поэтому представители этого знака обожают спать и нуждаются в сне больше, чем другие созвездия. Астрологи рекомендуют Ракам обращать внимание на качество подушки и в идеале иметь несколько — разной жесткости и форм. Обращайте внимание на постельное белье из шелка в оттенках нежной мимозы, примулы и голубых незабудок.

Кровать с трансформируемой платформой Ergomotion 633, Askona.

Лев

Царственные Львы обожают спальню, ведь помимо сна, эта комната в доме несет творческую созидательную энергию, которая полностью соответствует представителям этого Знака. Кстати, именно во сне Львам могут приходить новые идеи или варианты их реализаций, поэтому постарайтесь как можно чаще менять постельное белье и желательно иметь разные варианты текстиля на все сезоны. Летом обращайте внимание на зеленые и чуть песочные ткани, осенью — на нежный сатин с красной каймой, а зимой и весной выбирайте белье с синими, голубыми и лиловыми принтами

Постельное белье Arno, Signoria di Firenze.

Дева

Стойкие и дисциплинированные Девы как и Близнецы находятся под управлением Меркурия, но выражают строгие характеристики этой планеты. Представители этого земного знака обладают высоким уровнем критичности, поэтому в спальне нуждаются в быстром, глубоком расслаблении. Постельное белье в оттенках асфальта, а также пурпура и глубокого черного цвета подарят Девам духовную гармонию и помогут выкинуть лишние мысли из головы.

Постельное белье Langdon Charcoal, Ralph Lauren Home.

Весы

Эстеты и дипломаты — Весы — находятся под управлением Венеры, но в отличии от Тельцов, заведуют такими качествами, как умение договориться, гармонизировать обстновку или пространство, а также найти суть проблемы. Оптимисты и грамотные психологи — эти люди обожают свой дом и часто именно Весы имеют самые стильные, ухоженные интерьеры. Астрологи рекомендуют представителям этого знака покупать постельное белье самых модных тонов и в 2018-2019 обращать внимание на оттенки сливы, миндаля и сыра тофу.

Постельное белье «Касабланка», Togas.

Скорпион

Самые чувственные люди, которые находятся под управлением планеты-трансформатора Плутона, умеют менять не только свою жизнь, но сознание других людей. Не случайно считается, что психологический укус Скорпиона — это подарок, который позволяет пересмотреть свои взгляды и свое место в этом мире. Имея роковое влияние на других людей, Скорпионы часто могут упускать то, что происходит с ними самими. Поэтому астрологи рекомендуют Плутонианцам всячески развивать интуицию, а также больше внимание уделять качеству своего сна. Обращайте внимание на ткани в оливковых и васильковых оттенках — текстиль в цветах Венеры и Нептуна поможет найти свой внутренний баланс и направит ход мыслей в правильное русло.

Постельное белье Oleander Queen, Calvin Klein.

Стрелец

Настоящие гуру и тонкие философы Стрельцы — лучшие советчики и последовательные учителя. Эти люди находятся под управлением планеты-добродетеля Юпитер, который обладает самой сильной доброй энергией и помогает в раздвижении не только внешних, но и внутренних границ. Свобода от предрассудков, мощная сила воли и стремление к высшим идеалам позволяют Стрельцам всегда достигать своей цели и иметь действительно хороших, преданных друзей. Астрологи рекомендуют Стрельцам добавить в спальню элементы библиотеки — книжные полки подарят интеллектуальную энергию Юпитера и позволят фантазии бороздить просторы внутренней вселенной. При выборе постельного белья делайте ставку на колоритные орнаменты, символизирующие вашу любовь к мультикультурности и путешествиям.

Постельное белье, Etro Home. Постельное белье, Etro Home.

Козерог

Карьеристы и трудоголики Козероги считаются подопечными Сатурна — планеты кармических долгов и судьбы. К слову, бытует мнение, что все Козероги с самого детства чувствуют свое предназначение, но в силу обстоятельств и внутреннего чувства долга отказывают себе в следовании за внутренним голосом. Постарайтесь чаще давать волю интуиции, проводите больше времени наедине с собой и желательно на природе. В спальне стоит использовать больше натуральных материалов и при выборе белья обращайте внимание на варианты из льна в оттенках беж, пшено и ранней хвои.

Постельное белье Donatella, Signoria di Firenze.

Водолей

Оригиналы и идеалисты Водолеи считаются самыми революционными и внутренне свободными людьми гороскопа. Подопечные Урана умеют заряжать своими мечтами и жаждой жизни, что делает их интересными собеседниками и советчиками. Часто в череде будних дней Водолеи склонны терять связь со своей планетой в силу своего непостоянства и постоянных эмоциальных внутренних волн, поэтому астролги рекомендуют представителям этого знака добавлять больше фиолетовых и сиреневых цветов в свое домашнее пространство. Цвета Урана — от лилового и фиалкового до сочного пурпура — помогут находить внутренние точки опоры и не терять цели извиду.

Постельное белье KZ Iconic, Kenzo.

Рыбы

Поэтичные и романтичные Рыбы находятся под управлением Нептуна — планеты, которая наделяет своих подопечных умением видеть невидимое и улавливать то, что другие не замечают. Тонкие психологи, мечтатели и фантазеры имеют способности к особенным, глубоким снам, которые могут открыть суть происходящего и чуть-чуть рассказать о будущем. Астрологи рекомендуют Рыбам обращать внимание на голубые, сизые и кобальтовые ткани — все оттенки океанской лазури подарят умиротворение и настроят на погружение в себя.