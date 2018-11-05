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20 фильмов с эстетичными стильными интерьерами для вдохновения и отдыха душой

Кинопонедельник: 20 фильмов со стильными интерьерами (фото 0)
«Форма воды» (The Shape of Water, 2017)
Кинопонедельник: 20 фильмов со стильными интерьерами (фото 1)
«Темные времена» (Darkest Hour, 2017)
Кинопонедельник: 20 фильмов со стильными интерьерами (фото 2)
«Зови меня своим именем» (Call Me by Your Name, 2017)

Подробный материал о старинной вилле в Италии, «сыгравшей» в фильме «Зови меня своим именем» (Call Me by Your Name, 2017) чистайте в отдельном материале по ссылке.

20 фильмов со стильными интерьерами (фото 4)
«Из машины» (Ex Machina, 2015)
Кинопонедельник: 20 фильмов со стильными интерьерами (фото 4)
«Исчезнувшая (Gone Girl, 2014)
Кинопонедельник: 20 фильмов со стильными интерьерами (фото 5)
«Она» (Her, 2013)
Кинопонедельник: 20 фильмов со стильными интерьерами (фото 6)
«Великий Гэтсби» (The Great Gatsby, 2013)
Кинопонедельник: 20 фильмов со стильными интерьерами (фото 7)
«Полночь в Париже» (Midnight In Paris, 2011)
Кинопонедельник: 20 фильмов со стильными интерьерами (фото 8)
«Ешь, молись, люби» (Eat Pray Love, 2010)
Кинопонедельник: 20 фильмов со стильными интерьерами (фото 9)
«Призрак» (The Ghost Writer, 2009)
Кинопонедельник: 20 фильмов со стильными интерьерами (фото 10)
«Простые сложности» (It’s Complicated, 2009)
Кинопонедельник: 20 фильмов со стильными интерьерами (фото 11)
«Коко Шанель и Игорь Стравинский» (Coco Chanel & Igor Stravinsky, 2009)
Кинопонедельник: 20 фильмов со стильными интерьерами (фото 12)
«Одинокий мужчина» (A Single Man, 2009)
Кинопонедельник: 20 фильмов со стильными интерьерами (фото 13)
«Секс в большом городе» (Sex and the City, 2008)
Кинопонедельник: 20 фильмов со стильными интерьерами (фото 14)
Мария-Антуанетта (Marie Antoinette, 2006)
Кинопонедельник: 20 фильмов со стильными интерьерами (фото 15)
«Дьявол носит Prada» (The Devil Wears Prada, 2006)
Кинопонедельник: 20 фильмов со стильными интерьерами (фото 16)
«К черту любовь» (Down with Love, 2003)
Кинопонедельник: 20 фильмов со стильными интерьерами (фото 17)
«Американский психопат» (American Psycho, 2000)
Кинопонедельник: 20 фильмов со стильными интерьерами (фото 18)
«Заводной апельсин» (A Clockwork Orange, 1971)
Кинопонедельник: 20 фильмов со стильными интерьерами (фото 19)
«2001 год: Космическая одиссея» (2001: A Space Odyssey, 1968)
Кинопонедельник: 20 фильмов со стильными интерьерами (фото 20)
«Завтрак у Тиффани» (Breakfast at Tiffany's, 1961)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

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