20 фильмов со стильными интерьерами

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20 фильмов с эстетичными стильными интерьерами для вдохновения и отдыха душой
Подробный материал о старинной вилле в Италии, «сыгравшей» в фильме «Зови меня своим именем» (Call Me by Your Name, 2017) чистайте в отдельном материале по ссылке.
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Хёрст Шкулёв Паблишинг
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