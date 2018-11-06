Кухни из кино: 15 интерьеров

Как выглядит кухня наемного убийцы, английского лорда или современной колдуньи? В нашей подборке 15 неповторимых интерьеров из известных кинокартин

«Мистер и миссис Смит» (2005) Двойная духовка со спрятанным оружием — мечта любой домохозяйки. Плиточные стены и столешница создают легкий блеск, а приборы из нержавеющей стали — опасную сексуальность.



«Прислуга» (2011) Что можно назвать «идеальным ретростилем», если не интерьеры из фильма «Прислуга»? Светло-голубые клетчатые полы, мятный стол и ярко-красные стулья придали особую энергетику пространству, а простая белая мебель и винтажный узор стен закончили образ.



«Исчезнувшая» (2014) Согласитесь, что все интерьеры в этом триллере были пугающе безупречными. Классическая кухня с массивным островом, высокими потолками и естественным светом — не исключение.



«Аббатство Даунтон» (2010) Кухня из сериала была местом, где прислуга проводила большую часть времени. Центральное место в доме наполнено старинными чайниками, кастрюлями и сковородками, и хорошо передает настроение дома начала XX века.



«Отпуск по обмену» (2006) Кухня героини Кэмерон Диаз (Cameron Diaz) сочетает современный интерьер с пляжными деталями Восточного побережья. Темные шкафы и тонированные столешницы были дополнены светлым деревянным островом. Пример очаровательной кухни американской деловой женщины.



«Назови меня своим именем» (2017) Вилла XVII века в итальянском регионе Ломбардия стала идиллическим фоном для романтичной истории из фильма «Назови меня своим именем». Белая кухня с окнами, которые выходят на открытый сад, уравновешивала шарм старинного дома с современными деталями. Простые лаконичные стены и плитка, медные кастрюли и сковородки отражают расслабленную атмосферу итальянской сельской местности. Подробнее о вилле из фильма читайте в отдельном материале по ссылке.



«Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту» (2009) Если есть фильм, в котором действительно важна кухня — это «Джули и Джулия». Знаменитое пространство воссоздано по изображениям реального дома знаменитого американского шеф-повара Джулии Чайлд. Она была наполнена очаровательными деталями и вниманием к функциональности. Белая плитка и зеленые акценты создают идеальный фон для кухни с внушительным набором кулинарных инструментов и приспособлений.



«Детки в порядке» (2010) Кухню из фильма «Детки в порядке» можно назвать фразой «современная простота с деталями коттеджного стиля». Домашний уют придает кухонный остров, в котором есть отделение для книг и посуды.



«Любовь по-взрослому» (2012) Кухня в особняке Брентвуд стала гармоничным дополнением к домашней обстановке главных героев. Белое пространство украшено «теплыми» акцентами: деревянный пол, стулья с резными ножками и вазы с множеством фруктов.



«Завтрак у Тиффани» (1961) Хотя дом Холли Голайтли в Верхнем Ист-Сайде почти не обставлен мебелью, небольшая кухня обладает всеми необходимыми элементами. Красные стулья с рамкой приставлены к маленькому круглому столу, а фиолетовая скатерть сочетается с цветочным букетом.



«Простые сложности» (2009) Современная и просторная кухня из фильма «Простые сложности» выполнена преимущественно в светлых тонах. Дополняют интерьер классические элементы американского декора: подвесные светильники, деревянный обеденный стол и стальные бытовые приборы.



«Отчаянные домохозяйки» (2004) Дома четырех домохозяек несомненно являются вдохновляющими. Белый цвет на кухне Сьюзен контрастирует с деревянной и медной посудой, что создает удобное и стильное пространство.



«Дурнушка» (2006) Причудливое помещение хорошо передает характер главной героини: солнечные обои, мятный холодильник, красный коврик и смелое использование узоров — вот за что мы так любим эту кухню.



«Друзья» (1994) Маленькая кухня в квартире Моники не оставила режиссера равнодушным. Синие шкафы и полки контрастируют с открытой кирпичной стеной, создавая функциональное и эклектичное пространство.