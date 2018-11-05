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5 ноября 2018

Спецпоказ: Ленинградская школа дизайна в фильме «Техническая эстетика»

7 ноября в 19:00 в Библиотеке Дизайна состоится единственный показ документальной ленты «Техническая эстетика» о Ленинградской школе дизайна. Дальше — только на фестивалях. Must see!

Завершилась работа над полнометражным документальным фильмом о Ленинградской школе дизайна — втором в цикле «Техническая эстетика», который рассказывает о становлении профессии дизайнера в СССР и современной России и пытается дать ответ на вопрос: существует ли отечественный дизайн-код и в чем он состоит?

7 ноября в 19:00 в Библиотеке Дизайна состоится единственный показ ленты, увидеть которую потом можно будет только на фестивалях и в Центре документального кино. На показе будет присутствовать режиссер и руководитель проекта Лев Мавнин, который ответит на вопросы после просмотра. Вход на мероприятие по регистрации: https://klub-promyshlennyh-dizayn.timepad.ru/event/839662/

Спецпоказ: Ленинградская школа дизайна в фильме "Техническая эстетика" (фото 2.1)
Спецпоказ: Ленинградская школа дизайна в фильме "Техническая эстетика" (фото 2.2)

Первый фильм цикла «Техническая эстетика» был посвящен Уральской школе дизайна. «Когда два года назад мы начали снимать кино о материальной культуре Свердловска, никто из команды не думал, что интерес к Советскому дизайнерскому наследию окажется настолько велик, — говорит режиссер ленты Лев Марвин. — Чуть меньше года работы с дизайн-сообществом Санкт-Петербурга и мы готовы показать вторую часть „Технической эстетики“ о Ленинградской школе дизайна. Еще больше проектов и истории из первых уст в разных городах России уже в ноябре».

Спецпоказ: Ленинградская школа дизайна в фильме "Техническая эстетика" (фото 4)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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