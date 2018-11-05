Спецпоказ: Ленинградская школа дизайна в фильме «Техническая эстетика»

Завершилась работа над полнометражным документальным фильмом о Ленинградской школе дизайна — втором в цикле «Техническая эстетика», который рассказывает о становлении профессии дизайнера в СССР и современной России и пытается дать ответ на вопрос: существует ли отечественный дизайн-код и в чем он состоит?

7 ноября в 19:00 в Библиотеке Дизайна состоится единственный показ ленты, увидеть которую потом можно будет только на фестивалях и в Центре документального кино. На показе будет присутствовать режиссер и руководитель проекта Лев Мавнин, который ответит на вопросы после просмотра. Вход на мероприятие по регистрации: https://klub-promyshlennyh-dizayn.timepad.ru/event/839662/