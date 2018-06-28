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28 июня 2018

13 мест, которые стоит посетить в Подмосковье

Думаете, куда поехать и что посетить в Подмосковье? Нет ничего проще. Предлагаем 13 интересных точек недалеко от Москвы — идеальный выбор для праздника или уикенда

Бизнес-школа «Сколково»

Если вы задумываетесь над вопросом «что посетить в Подмосковье», комплекс, построенный знаменитым британским дизайнером Дэвидом Аджайе (David Adjaye), заслуживает внимания уже потому, что это — один из немногих реализованных в России проектов западных звезд. Яркие фасады, невероятно удобная планировка (весь кампус можно обойти, не выходя на улицу), стильные интерьеры — здесь все на мировом уровне! О посещении нужно договариваться заранее, например, притворившись потенциальным учеником.

Одинцовский р-н, д. Сколково, ул. Новая, 100. www.skolkovo.ru

13 мест, которые стоит посетить в Подмосковье (фото 2)
Фото: 
Дмитрий Бердасов


Курорт «Пирогово»

Тонко вписанный в ландшафт ансамбль, включающий в себя гольф-клуб, яхт-клуб, рестораны и многое другое — настоящий заповедник современной деревянной архитектуры. Среди авторов построек — звезды уровня Александра Бродского и Тотана Кузембаева. Самые интересные здания — частные коттеджи, прячущиеся в глубине леса.

Мытищинский р-н, пос. Пансионат «Клязьминское водохранилище», 3А. www.pirogovo.r﻿﻿

Еще больше дизайнерских отелей недалеко от Москвы смотрите в нашей подборке по ссылке.

13 мест, которые стоит посетить в Подмосковье (фото 7)


Усадьба «Середниково»

Небольшая, но очень изящная усадьба в стиле классицизм знаменита тем, что ее частым гостем был Лермонтов. После реставрации «Середниково» пользуется большой популярностью у режиссеров, снимающих исторические фильмы, — атмосфера эпохи воссоздана идеально. Если вы не кинозвезда, интерьер можно осмотреть с экскурсией.

Солнечногорский р-н, пл. Фирсановка, www.serednikovo.r﻿﻿u

Еще больше об усадьбах Подмосковья читайте в отдельном материале по ссылке.

13 мест, которые стоит посетить в Подмосковье (фото 12)
Фото: 
Вадим разумов


Арт-центр Gridchinhall

Центр, открытый бизнесменом Сергеем Гридчиным, совмещает в себе выставочный зал и арт-резиденцию. Художники приезжают сюда пожить и поработать на пленэре, посетители — полюбоваться их произведениями. Здесь проходят выставки, встречи с критиками и кураторами, мастер-классы для детей, занятия живописью и рисунком.

Красногорский р-н, с. Дмитровское, ул. Центральная, 23. www.gridchinhall.ru

13 мест, которые стоит посетить в Подмосковье (фото 15)


Павловопосадская мануфактура

Знаменитая платочная мануфактура работает без перерыва уже больше двух веков. Здесь выпускаются 800 видов платков, шалей, шарфов, палантинов и даже скатертей — все с традиционным рисунком. При фабрике действует собственный музей и, разумеется, фирменный магазин, где можно купить изделия без наценки.

Павловский Посад, ул. Каляева, 5. www.platki.ru

Павловопосадская мануфактура что посетить в Подмосковье


Церковь Знамения (Дубровицы)

Церковь Знамения Пресвятой Богородицы в усадьбе князей Голицыных — постройка абсолютно уникальная. Шедевр барокко XVII века больше похож на европейские церкви того же времени, чем на русские храмы. Считается, что в его строительстве участвовали иностранные архитекторы, в интерьере даже имеются стихотворные надписи на латыни.

Подольский р-н, усадьба «Дубровицы», www.dubrovitsy-hram.ru

Церковь Знамения (Дубровицы) что посетить в Подмосковье


Музей «Новый Иерусалим»

Смелый проект архитектора Валерия Лукомского и его бюро «Сити-арх» был удостоен нескольких наград. Здание музея, открывшегося в конце 2014 года, не только эффектно смотрится, но и оборудовано по последнему слову техники. Экспозиция посвящена истории и культуре Подмосковья от древнейших времен до современности.

Истра, Ново-Иерусалимская наб., 1. www.njerusalem.ru

13 мест, которые стоит посетить в Подмосковье (фото 24)


Усадьба «Гуслица»

Арт-центр «Творческая усадьба «Гуслица», строго говоря, не совсем усадьба. Арт-резиденция размещается в здании XIX века — бывшей ткацкой фабрике. В ее отремонтированных частях находятся хостел, баня и мастерские для художников. А бывшие цеха, где еще царит запустение, служат выставочными залами.

Орехово-Зуевский р-н, с. Ильинский Погост, ул. Митрохинская, 8. www.art-guslitsa.ru

13 мест, которые стоит посетить в Подмосковье (фото 27)


Завод «Дулевский фарфор»

Завод «Дулевский фарфор» — наследник знаменитой Кузнецовской мануфактуры, с 1832 года выпускавшей недорогой, но самобытный фарфор с росписями, выполненными в традициях народного письма по керамике. Цеха, где работают мастера, можно посетить с экскурсией. В ноябре при заводе открылся после реконструкции музей, в котором выставлено около 1200 изделий.

Ликино-Дулево, ул. Ленина, 15, www.dulevo.ru

13 мест, которые стоит посетить в Подмосковье (фото 30)


Фабрика «Жостово»

Фабрика декоративной росписи в Жостово ведет свою историю с 1825 года. Местные мастера изобрели особую технологию обработки металла, которая позволяет покрывать его росписями, при этом краска прочно держится в течение многих лет. При фабрике работает весьма любопытный музей подносов — кстати, единственный в мире!

Мытищинский р-н, д. Жостово. www.zhostovo.ru

13 мест, которые стоит посетить в Подмосковье (фото 33)


Музей техники Вадима Задорожного

В коллекции крупнейшего в России частного музея техники — больше 1000 экспонатов. Среди них настоящие шедевры автомобильного дизайна: тут и редчайшие западные модели, самая ранняя из которых выпущена в 1908 году, и достижения отечественного автопрома, собранные в разделе «Гараж Страны Советов».

Красногорский р-н, пос. Архангельское, 4-й км Ильинского ш. www.tmuseum.ru

13 мест, которые стоит посетить в Подмосковье (фото 36)


Barvikha Concert Hall

Концертный зал в комплексе «Барвиха Luxury Village», построенный московским бюро «Проект Меганом», впечатляет и своим архитектурным решением, и технической начинкой. Его внутреннее пространство легко трансформируется под любое шоу. Оформлением интерьера занимался знаменитый итальянский архитектор Антонио Читтерио (Antonio Citterio).

Одинцовский р-н, д. Барвиха, 114, стр. 1. www.barvikhaconcerthall.ru

Barvikha Concert Hall что посетить в Подмосковье


Усадьба «Любимовка»

Усадьба Станиславского вдохновила гостившего в ней Чехова на создание «Вишневого сада». С 2004 года здесь ведутся реставрационные и восстановительные работы, заново выращивают легендарный сад, работает театральный центр. Доступ на большинство спектаклей открыт только для профессионалов, но на некоторые можно попасть и со стороны.

Усадьба К. С. Станиславского, Московская обл., Любимовка. www.stanislavskyfestival.ru

Усадьба «Любимовка» что посетить в Подмосковье

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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