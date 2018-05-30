5 усадеб в Подмосковье для интересных выходных

Чтобы окунуться в атмосферу европейских дворцов и дворянских усадеб не нужно ехать далеко — вашему вниманию 5 интересных мест в Подмосковье в пределах 25 км от МКАД

Архангельское

Всего в 10 км от Москвы находится усадьба Архангельское. В течение трехсот лет ее владельцами были князья Одоевские, Голицыны, Юсуповы. На рубеже XVIII–XIX веков здесь появился архитектурно-парковый ансамбль в стиле классицизма, над созданием которого работали лучшие архитекторы своего времени: Осип Бове, Евграф Тюрин, Федор Шестаков.

На территории находятся три парка в разных стилях с живописными прудами. Благодаря удачному расположению здесь проводится множество праздников, выставок и фестивалей, в том числе знаменитая «Усадьба Jazz». «Усадьба Архангельское — это наш дом, это место, где все началось в 2004 году, — комментирует Мария Семушкина, создатель и президент фестиваля „Усадьба Jazz“, — в то время это место было известно лишь узкому кругу людей. Здесь в санатории отдыхали высшие чины министерства обороны, ветераны войны. Музей не всегда был открыт, а дворец вечно реконструировали».

В ближайшие выходные 2–3 июня здесь состоится уже в 15 раз опен-эйр, посвященный джазу и фанку, инди и электронике. В этом году в честь крупного юбилея фестиваль «Усадьба Jazz» представит музыкальную программу сразу на шести сценах. Например, на самой большой сцене «Партер» выступят любимые музыканты самых разных жанров: певица Ёлка, французская группа AYWA, австралийская певица Peruquois, бывший солист группы 5’Nizza SunSay, певица Manizha и коллектив «Меджикул». Еще одним хедлайнером станет легендарная группа «АукцЫон». Для самых маленьких гостей предусмотрено специальное музыкальное пространство — сцена «Усадьба Jazz Kids».

Фото: ТАСС

Еще одно важное кросс-культурное пространство фестиваля — проект Art Свобода. Центральным событием станет театральный проект «Лес» режиссера Дмитрия Мелкина, а также специальные представления от творческого объединения Freak Fabrik и авторского театра «Эскизы в пространстве». Фестиваль объединит ярких и творческих людей: художников, режиссеров, поэтов и дизайнеров. Также гостей как всегда ждет традиционный фуд-корт. В этом году маркет, посвященный 15-летию фестиваля, представит знаковые блюда со всего земного шара в рамках проекта «Пятнадцать кухонь мира».

Адрес: городской округ Красногорск, поселок Архангельское.

Фото: Александр догаев



Марфино

Всего в 25 км от МКАД в Мытищинском районе расположена дворянская усадьба Марфино. Первое упоминание относится к XVI веку. Узнаваемый псевдоготический облик дворцово-парковый ансамбль обрел в середине XIX века, благодаря стараниям архитектора Михаила Быковского. Огромный пруд, к которому спускается парадная белокаменная лестница, завершается фонтаном и пристанью.

Адрес: городской округ Мытищи, село Марфино.



Горки

Усадьба Горки была построена еще в первой трети XIX века. В 1909 году новым владельцем стала вдова мецената Саввы Морозова, которая реконструировала комплекс по проекту Федора Шехтеля. После Октябрьской революции 1917 года усадьба служила резиденцией Владимира Ленина. Именно благодаря этому факту дворцово-парковый ансамбль обязан своей сохранностью. В настоящее время «Горки Ленинские» — масштабный музейный комплекс и исторический заповедник, который находится всего в 10 км от МКАД.

Адрес: Ленинский район, рабочий поселок Горки Ленинские.



Быково

Чтобы окунуться в атмосферу Европы, необходимо преодолеть всего 20 км. В подмосковном селе Быково расположена усадьба Воронцова-Дашкова. Шедевр псевдоготического стиля спроектирован архитектором Василием Баженовым. И хотя внутрь зайти не получится (в главном доме в настоящее время располагается санаторий), виды посетителям открываются поистине заграничные.

Адрес: Раменский район, село Быково, улица Колхозная.



Середниково

Памятник русского классицизма Середниково неразрывно связан с жизнью великих русских людей — Столыпиным, Шаляпиным, Рахманиновым. Не одно лето в юношеском возрасте здесь провел Лермонтов. Усадьба всего в 18 км от МКАД пользуется популярностью не только у отдыхающих в близлежащем санатории, но и деятелей киноиндустрии. Также здесь проходят праздники, выставки и фестивали.

Адрес: Солнечногорский район, платформа Фирсановка.