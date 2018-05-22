Богородицк: исторический экскурс от Ирины Глик

Ирина Глик

«Я родилась и выросла в месте, называемом горожанами Графской стороной. Вековые дубы в нашем саду были настолько большие, что мы, собирая детьми в костры их листву по осени, успевали пропечь в них картошку. Через березовую Церерину рощу бегала вниз с холма в школу, медленно поднимаясь потом обратно. Вся жизнь на другом берегу.

Запруженная река Уперта делит город на две части. На правом берегу — основная, на левом, крутом, словно высится над всей округой Белый Дворец — усадьба графов Бобринских.

Богородицк находится в 200 километрах к югу от Москвы. Когда-то в далеких 1770 хх годах это место было выбрано Екатериной для своей неофициальной резиденции. Оно выполняло роль путевого дворца, где императрица могла останавливаться во время своих путешествий на юг. Но у дворца были и другие задачи. Он создавался в качестве будущей вотчины Алексея Бобринского, внебрачного сына императрицы и графа Орлова.

Проектированием занимался выдающийся русский архитектор Иван Старов. Он расположил дворец на крутом левом берегу Большого пруда, дополнительно подняв на высокий цоколь. Здание, покоряющее простотой и благородством форм, стало великолепным образцом раннего русского классицизма.

Над созданием же парка трудилась другая незаурядная личность, общественный деятель и ученый Андрей Тимофеевич Болотов. Тщательно изучив сложный гористый ландшафт, он крупными мазками творил свой пейзажный шедевр. Парк был создан в рекордные сроки, за 2 года, он был полностью рукотворный. Деревья привозились уже взрослыми из ближайших лесов.

В естественную природную лощину он вписал 9 каскадных прудов, воду для которых привел из дальних источников по ручьям выстланным голубой глиной. Повсюду появились водопады и приватные зоны отдыха. Случайно обнаружилось, что дворец стоит на мраморизованных песчанниках с необычным и очень разнообразным рисунком и оттенками. И в подножье усадьбы были вырыты гроты, поражающие природной красотой высокопоставленных гостей. Во времена Болотова Богородицкий парк представлял собой настоящее чудо. Он являлся одним из первых причудливых пейзажных парков России.

Однако не только парк, но и сам Богородицк обязан Болотову своей уникальной планировкой. Пять улиц веером сходятся, образуя единую ось с дворцом, с отделенным от них прудом. Конечно существует легенда, будто Екатерина посещая дворец, уронила свой веер, который упал перед ней в раскрытом виде. Увидев это, она якобы повелела построить город аналогичным образом. Как бы то ни было, но до сих пор структура города напоминает театральный амфитеатр со своей оркестровой ямой — Большим городским прудом и возвышающимся на сцене дворцом.

К сожалению, время было нещадно по отношению к Богородицку и его достопримечательностям. Сегодня мало, что напоминает об уникальных Болотовских «сценах» в парке. Дворец сильно пострадал во время страшного для города месяца оккупации в первый год войны. И только много лет спустя был практически отстроен заново по сохранившимся оригиналам проекта Старова.

Дворец в нач. ХХ века.

Большой городской пруд тоже претерпевал метаморфозы. чистить пруды — дело хлопотное и дорогостоящее. Вероятно, чтобы сохранить необходимую санитарную глубину, в 60-х годах был поднят уровень воды, созданная болотовым нижняя обходная дорожка парка была затоплена. Позднее в 90х-2000х администрация пыталась почистить пруд, начались работы, которые не были завершены. В результате горожане лишились одного из любимых мест отдыха — каменной плотины, расположенной при входе в парк. Вместо нее возникли страшные сифонные трубы, напоминающие сливные сооружения. Пруд зарастал, а набережная разрушалась.

Дворец после военных разрушений. Фото 1950-х гг.

В какой-то момент стало очевидно, что городу нужен системный проект. И в результате многолетней работы он появился. Продуманный, включающий расчистку большого и малого прудов, реконструкцию плотины, восстановление набережной и созданием центральной смотровой площадки, лодочного пирса и даже песчаного пляжа. К сожалению, нет такой одной государственной программы, в рамках которой можно этот проект осуществить. И маленький Богородицк со своими большими планами пытается решать эти задачи частями. Например, сейчас участвует во всероссийском конкурсе по благоустройству малых городов и вместе несколькими сотнями других городов ждет своего шанса.

В его проекте нет никаких архитектурных чудес и смелых урбанистических идей с желанием всех удивить. Это ему и не нужно. Он даже отчасти похож на глобальный капитальный ремонт. Но все же это больше, чем ремонт. Это попытка вернуть былое очарование живописным местам, где творили гениальные мастера своего времени — Болотов и Старов. Провинциальным, но созданным некогда с имперским размахом.

Вид Богородицкого парка в конце 18 в. Акварели А. Т. Болотова. Государственный исторический музей. Вид искусственных руин в Богородицком парке. Акварель А. Т. Болотова. Государственный исторический музей.

Его сутью является восстановление набережной и ее архитектурно ландшафтной структуры. Центром проекта станет организация смотровой площадки по оси дворца с двумя спусками к воде. С правого фланга ее поддержит отреконструированная плотина, через которую, организуя торжественный вход в парк, пройдет плотинная аллея. С левого фланга появится комфортный подход к пешеходному мосту, ведущему к каскадным прудам.

Возведенный пирс даст возможность вспомнить любимую горожанами традицию — прогулки на лодках и катамаранах. Разбитый рядом в тихой бухте пляж предоставит не только спортивный отдых но и возможность созерцать главную жемчужину города — пейзажный парк и величественный дворец. Ну и конечно возродится уникальный пешеходный маршрут по нашим необыкновенно живописным местам.

А тем временем в парке идут работы. К счастью, сохранились необыкновенные акварели Болотова, иллюстрирующие его блистательные идеи. И в настоящее время идет восстановление его уникальных каскадных прудов. Тщательно, пруд за прудом. На деньги частного инвестора, нашего земляка».