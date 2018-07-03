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3 июля 2018

Футуристичный дом-пузырь Пьера Кардена

В честь дня рождения Пьера Кардена рассказываем историю его знаменитого дома Palais Bulles на Лазурном берегу. Также впечатлениями от посещения поместья поделился с редакцией ELLE Decoration дизайнер Ираклий Зария

В 1975 году венгерский архитектор Антти Ловаг (Antti Lovag) начал проектировать для французского промышленника Пьера Бернара (Pierre Bernard) совершенно удивительное строение неподалеку от Канн. Спустя 14 лет в местечке Теуль-сюр-Мер на скале средиземноморского побережья возник дом-пузырь Palais Bulles (Bubble House), авангардный облик которого смотрится весьма футуристично и в наше время.

Дом-пузырь Пьера Кардена (фото 1)
Фото: 
Ираклий Зария

После смерти Бернара в 1991 году поместье площадью 1200 кв. метров приобрел модельер Пьер Карден (Pierre Cardin). Ловаг хотел построить здание, которое бы имитировало самые ранние первобытные жилища человека — пещеры. Первым этапом строительства было создание железного каркаса, который обозначил архитектурные особенности дома, окна и проемы. Затем конструкция была покрыта слоем бетона методом напыления.

Дом-пузырь Пьера Кардена (фото 2)
Фото: 
Ираклий Зария

Пространство дома включает панорамную гостиную, банкетный зал, 10 спален, амфитеатр на 500 человек, а также живописные бассейны и водопады —прилегающая садовая территория составляет 8500 кв. метров. Поместье было свидетелем множества вечеринок и показов Кардена.

Посетить футуристичное поместье удалось российскому дизайнеру Ираклию Зарии, который поделился своими впечатлениями с редакцией ELLE Decoration.

Дом-пузырь Пьера Кардена (фото 3)
Фото: 
Ираклий Зария

«Сколько себя помню, мечтал увидеть вживую легендарный Bubble House. Но, учитывая, что дом находится в частной собственности, до недавнего времени это не представлялось возможным. Дом можно посетить только при условии его аренды.

Дом-пузырь Пьера Кардена (фото 4)
Фото: 
Ираклий Зария

Тем не менее, этим летом мне удалось воочию увидеть этот инопланетный объект (по-другому его не назвать). Когда находишься внутри, создается полное ощущение отстраненности и оторванности от действительности, что, наверное, и требуется, если особняк расположен на скале у средиземноморского побережья.

Дом-пузырь Пьера Кардена (фото 5)
Фото: 
Ираклий Зария

Каждая ячейка (дом собран из почти независимых пузырей) оснащена огромными иллюминаторами с видом на море. Почти вся мебель создавалась под этот проект. Предметы сами по себе — объекты искусства: потрясающие аморфные кресла, диваны, кровати. 

Дом-пузырь Пьера Кардена (фото 6)
Фото: 
Ираклий Зария

Удивило то, что дом находится в довольно плачевном состоянии: крыша местами протекает, акрил в иллюминаторах-окнах (вместо стекла здесь использован плотный акрил) местами в трещинах и просто заклеен скотчем. Мебель уже очень давно нуждается в реставрации. Создается впечатление, что до дома никому нет дела.

Дом-пузырь Пьера Кардена (фото 7)
Фото: 
Ираклий Зария

Впечатляюще выглядят травертиновые бассейны в саду, каскадом спускающиеся с одной из крыш дома. С практической точки зрения, дом неудобен для проживания на длительный срок, скорее, на пару-тройку недель. Но кому нужна практичность, если ты живешь в настоящей скульптуре!».

Дом-пузырь Пьера Кардена (фото 8)
Фото: 
Ираклий Зария

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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