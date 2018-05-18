Дизайн интерьеров на Каннском кинофестивале

По традиции ежегодно мероприятие собирает элиту мирового кинематографа. Но уже несколько десятков лет назад в нем также начала участвовать индустрия моды, отчего Каннский фестиваль стал гламурным.

В последние годы особое внимание стали уделять дизайну. Клубы, пляжи, рестораны и гостиницы приглашают известных дизайнеров для оформления интерьеров. Некоторые из помещений оформляются всего лишь на две недели, пока идет фестиваль. Предлагаем несколько интерьеров, которые особенно порадовали глаз и удовлетворили изысканные вкусы в этом году.

Отель Martinez

Знаменитая набережная Круазетт тянется вдоль каннского побережья. По одну сторону на ней разместились пляжи, по другую — бутики и роскошные отели. Martinez занимает особое место среди них. Он был построен в 1929 году вдали от фестивальной суеты — от показов, пресс-конференций и кинорынка — видимо поэтому модные дизайнеры и ювелирные компании сделали его своим фестивальным центром, открыв здесь демонстрационные залы и клубы. На крыше отеля принимает гостей главный спонсор фестиваля Chopard, а также ювелирная компания De Grisogono и центр женевский красоты L.Raphael.

Отель Grand Hyatt Cannes Hotel Martinez Фото: JF Romero

В конце прошлого года отель закрыли на реставрацию, чтобы подготовить к нынешнего выпуску кинофестиваля. Проект поручили парижскому дизайнеру Пьеру Иву Рошону (Pierre-Yves Rochon). Рошон, особенно известный за оформление George V в Париже и Four Seasons во Флоренции, решил сохранить оригинальный стиль ар-деко, объединив его с современным дизайном, вдохновленным средиземноморским образом жизни.

Лобби отеля Martinez

В элегантном лобби с преобладанием зеленых оттенков расставлены удобные кресла ар-деко и симметричные стойки. Уборные напоминают поход в джунгли, благодаря стенам, изображающим буйную растительность. А стены и гобелены ресторана Version Originale украсили темой морской волны.

Без изменений Рошон оставил лишь легендарный ресторан La Palme D’Or (две мишленовские звезды). Накануне фестивального открытия здесь ужинает и обсуждает график работы фестивальное жюри. В этом году шеф-повар Кристин Синитропи посвятил свое меню президенту жюри — австралийской актрисе Кейт Бланшетт. А жена Синитропи, художник и декоратор, создала для этой цели коллекцию керамической посуды.

Ресторан La Palme D’Or в отеле Martinez Фото: Jerome Kelagopian

винный бар Mouton Cadet

На другом конце Круазетт, над крыше фестивального дворца (Palais Du Festival) расположился винный бар Mouton Cadet работы восходящей звезды дизайна Матиаса Кисса (Mathias Kiss), созданный специально для кинофестиваля. Кисс, начинавший свою карьеру с росписей стен старинных особняков и получивший мировую известность за инсталляцию Golden Snake 90, решил украсить потолок бара лампочками из неоновых огней, видимо вдохновленный кинопремьерами и интерьером зала звезд во Дворце кинофестивалей.

Бар Mouton Cadet

Стены он украсил большими зеркалами, чтобы расширить пространство и дать возможность полюбоваться на живописные виды старого Каннского порта. Финальным штрихом стала ландшафтная архитектура — пальмы и другие растения Средиземноморья разбросаны здесь и там и придают помещению уютность и экзотику.

Бар Mouton Cadet

Днем здесь нередко встретишь кинозвезд, вечером гостей приглашают на The Sunset Aperitif, возобновивший традицию французского шика и «искусства жить». Под мягкие звуки пианино гости повивают вина семейства барона Филиппа де Ротшильда, кому и принадлежит бар, и угощаются свежими устрицами.

Sunset Aperitif в баре Mouton Cadet

пляж отеля Majestic Barriere

Частный пляж отеля Majestic Barriere — La Plage Majestic 71 — любят посещать профессионалы киноиндустрии. Он удобно разместился неподалеку от фестивального дворца, напротив отеля и живописных островов Леринс. Архитектор Жан-Филипп Нуэль (Jean-Philippe Nuel) создал здесь атмосферу элегантной лености. Гости утопают в белых диванах с серыми подушками. Их окружают овальные и квадратные столики и симметричные барные стойки.

Пляж отеля Majestic Barriere

На причале пляжа, напротив, царит атмосфера функциональности, за которую отвечают металлические кресла и столики от Паскаля Мурга (Pascal Mourgue). Днем на пляже проходят обеды и интервью, ночью здесь танцуют до самого утра. Здесь прошла вечеринка открытия кинофестиваля, а также мероприятия кинорынка. Здесь же состоялось заключительное официальное празднество, которым закрывается фестиваль.

Бар на пляже отеля Majestic Barriere

бутик-отель Five Seas

В районе rue D’Antibe находится небольшой дизайнерский бутик-отель Five Seas. Мебель и аксессуары доставлены сюда с пяти континентов, поэтому не следует удивляться при виде японских экранов, африканских статуэток и мягкой европейской мебели в одном интерьере.

Лобби бутик-отеля Five Seas

Концепция пяти континентов поддерживается на всей территории отеля — от вестибюля, номеров, спа-центра до ресторана с кулинарными творениями шеф-повара Арно Табарека. Ресторан, он же модный клуб L^A.M.E. находится на крыше здания по соседству с бассейном Infinity и с видом на бурлящую жизнь ночного города.

Бассейн Infinity бутик-отеля Five Seas

Клуб на крыше отеля JW Marriott

Будет ли гламурным кинофестиваль во многом зависит от парижанки Альбан Клере, прозванной «королевой Каннских ночей». Клере — основательница одноименного агентства по связям с общественностью — занялась 17 лет назад клубным бизнесом и с того момента открыла на крыше отеля JW Marriott знаменитую террасу, где устраиваются шумные вечеринки.

Отель JW Marriott

В этом году здесь прошли торжества в честь фильма-открытия «Все знают» с участием Хавьера Бардема и Пенелопы Круз. Сюда собралась модная тусовка на ужин, организованный Chanel и Vanity Fair. Хозяйка клуба, куда допускаются лишь по членским карточкам или по приглашениям, встречает гостей неизменно в черном смокинге. Она не любит тратить время на магазины.

Оформление клуба Клере доверила своей приятельнице, парижскому декоратору Анжелик Оморе, которая к этому выпуску фестиваля создала интерьер, вдохновленный знаменитыми будуарами парижского клуба Mathis на Елисейских полях, а также камерностью фортепианного бара.