Must see: Тбилиси

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Топ архитектурных достопримечательностей столицы Грузии по мнению дизайнера Лелы Кавтарадзе
Дом по проекту архитектора Михаила Огаджанова с богато декорированным эклектичным фасадом. Интерьеры холлов и квартир в большей степени сохранились, однако требуют серьезной реставрации. Стекла из венецианского хрусталя, потолочный витраж и витражи в перегородках также были изготовлены в венецианских мастерских и привезены в начале XX века в Грузию. Дубовый паркет из Франции, мраморная лестница, керамическая плитка с ручной росписью и массивные кессонные потолки из гипса — вот небольшой список того, ради чего стоит побывать в этом доме.
Это здание (архитекторы: Вахтанг Абрамишвили, Гурам Мирианашвили, Георгий Салуквадзе, С. Мелиашвили. Художник по фасадной мозаике — Зураб Церетели) нужно увидеть ради грандиозной мозаики на фасаде. Монументальность и композиция этого произведения впечатляла меня еще в детстве, когда мы гуляли с бабушкой по тогдашнему проспекту Плеханова.
Здесь сохранилась дверь от лютеранской церкви, которая находилась на 2-м этаже, и витражи в окнах. Обратите внимание: каждый кирпич, из которого построено здание, — номерной, со штампом.
Стиль этого строения я определила бы как псевдо-мавританский. Идея возникновения этого театра принадлежит графу Воронцову, который был назначен ставленником империи в Грузии в 1844 г. Первый сезон в театре был открыт в 1851 году, но в 1874 году театр сгорел дотла. Здание было полностью восстановлено в 1896 году архитекторами Медзмариашвили и Чачанидзе. Внутри — богато расписанные и декорированные интерьеры, а центральная люстра в этом театре по своей красоте затмевает все виденные мною (а видела я их очень много!))
Этот объект, достроенный в 2009 году, стал одним из символов новой грузинской архитектуры. Приехать и посмотреть хотя бы снаружи — масштаб и пропорции безукоризненны.
В зелени вековых сосен расположился этот очень нужный для города объект. Стекло, бетон и дерево. Пропорции, минималистский интерьер, доброжелательная молодежь, работающая здесь, не оставит вас равнодушными.
Впервые поднявшись по этой лестнице, я поняла, что должна продолжить учебу в таком красивом месте. Дальше было больше — богато декорированные зеркальные приемные, от блеска которых теряешь дар речи. Расположена на ул. Грибоедова, 22, функционирует как Академия Художеств с 1922 года. Построена в конце 50-х годов XIX века. Есть версия, что весь декор был изготовлен персидскими мастерами. Удивительно, как совершенно европейский фасад внутри превращается в удивительную восточную сказку!
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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