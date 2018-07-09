Must see: Тбилиси



Дом табачного фабриканта Николая Бозарджянца

Дом табачного фабриканта Николая Бозарджянца на улице Чонкадзе, 12 (бывшая ул. Гудовича)

Дом по проекту архитектора Михаила Огаджанова с богато декорированным эклектичным фасадом. Интерьеры холлов и квартир в большей степени сохранились, однако требуют серьезной реставрации. Стекла из венецианского хрусталя, потолочный витраж и витражи в перегородках также были изготовлены в венецианских мастерских и привезены в начале XX века в Грузию. Дубовый паркет из Франции, мраморная лестница, керамическая плитка с ручной росписью и массивные кессонные потолки из гипса — вот небольшой список того, ради чего стоит побывать в этом доме.



Бывший Дом Политпросвещения

Бывший Дом Политпросвещения на проспекте Давида Агмашенебели, 61

Это здание (архитекторы: Вахтанг Абрамишвили, Гурам Мирианашвили, Георгий Салуквадзе, С. Мелиашвили. Художник по фасадной мозаике — Зураб Церетели) нужно увидеть ради грандиозной мозаики на фасаде. Монументальность и композиция этого произведения впечатляла меня еще в детстве, когда мы гуляли с бабушкой по тогдашнему проспекту Плеханова.

Фото: GETTY IMAGES



бывшая германская женская гимназия № 3

Общеобразовательная авторская школа №6, бывшая германская женская гимназия №3, построена в 1893 году архитектором Озеровым на пересечении улиц Асатиани и Дадиани, в старом районе Сололаки.

Здесь сохранилась дверь от лютеранской церкви, которая находилась на 2-м этаже, и витражи в окнах. Обратите внимание: каждый кирпич, из которого построено здание, — номерной, со штампом.



Театр оперы и балета

Театр оперы и балета на проспекте Руставели (бывший проспект Головина). Архитектор Джованни Скудиери. Художник по росписи Г. Гагарин. Фото: GETTY IMAGES

Стиль этого строения я определила бы как псевдо-мавританский. Идея возникновения этого театра принадлежит графу Воронцову, который был назначен ставленником империи в Грузии в 1844 г. Первый сезон в театре был открыт в 1851 году, но в 1874 году театр сгорел дотла. Здание было полностью восстановлено в 1896 году архитекторами Медзмариашвили и Чачанидзе. Внутри — богато расписанные и декорированные интерьеры, а центральная люстра в этом театре по своей красоте затмевает все виденные мною (а видела я их очень много!))



Министерство МЧС Грузии

Этот объект, достроенный в 2009 году, стал одним из символов новой грузинской архитектуры. Приехать и посмотреть хотя бы снаружи — масштаб и пропорции безукоризненны.



Медиатека в парке Ваке

В зелени вековых сосен расположился этот очень нужный для города объект. Стекло, бетон и дерево. Пропорции, минималистский интерьер, доброжелательная молодежь, работающая здесь, не оставит вас равнодушными.



Художественная Академия