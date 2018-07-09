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9 июля 2018

Must see: Тбилиси

Топ архитектурных достопримечательностей столицы Грузии по мнению дизайнера Лелы Кавтарадзе


Дом табачного фабриканта Николая Бозарджянца

Must see: Тбилиси (фото 1)
Дом табачного фабриканта Николая Бозарджянца на улице Чонкадзе, 12 (бывшая ул. Гудовича)

Дом по проекту архитектора Михаила Огаджанова с богато декорированным эклектичным фасадом. Интерьеры холлов и квартир в большей степени сохранились, однако требуют серьезной реставрации. Стекла из венецианского хрусталя, потолочный витраж и витражи в перегородках также были изготовлены в венецианских мастерских и привезены в начале XX века в Грузию. Дубовый паркет из Франции, мраморная лестница, керамическая плитка с ручной росписью и массивные кессонные потолки из гипса — вот небольшой список того, ради чего стоит побывать в этом доме.

Must see: Тбилиси (фото 3)


Бывший Дом Политпросвещения

Must see: Тбилиси (фото 5)
Бывший Дом Политпросвещения на проспекте Давида Агмашенебели, 61

Это здание (архитекторы: Вахтанг Абрамишвили, Гурам Мирианашвили, Георгий Салуквадзе, С. Мелиашвили. Художник по фасадной мозаике — Зураб Церетели) нужно увидеть ради грандиозной мозаики на фасаде. Монументальность и композиция этого произведения впечатляла меня еще в детстве, когда мы гуляли с бабушкой по тогдашнему проспекту Плеханова.

Must see: Тбилиси (фото 7)
Фото: 
GETTY IMAGES


бывшая германская женская гимназия № 3

Must see: Тбилиси (фото 9)
Общеобразовательная авторская школа №6, бывшая германская женская гимназия №3, построена в 1893 году архитектором Озеровым на пересечении улиц Асатиани и Дадиани, в старом районе Сололаки.

Здесь сохранилась дверь от лютеранской церкви, которая находилась на 2-м этаже, и витражи в окнах. Обратите внимание: каждый кирпич, из которого построено здание, — номерной, со штампом.


Театр оперы и балета

Must see: Тбилиси (фото 12)
Театр оперы и балета на проспекте Руставели (бывший проспект Головина). Архитектор Джованни Скудиери. Художник по росписи Г. Гагарин.
Фото: 
GETTY IMAGES

Стиль этого строения я определила бы как псевдо-мавританский. Идея возникновения этого театра принадлежит графу Воронцову, который был назначен ставленником империи в Грузии в 1844 г. Первый сезон в театре был открыт в 1851 году, но в 1874 году театр сгорел дотла. Здание было полностью восстановлено в 1896 году архитекторами Медзмариашвили и Чачанидзе. Внутри — богато расписанные и декорированные интерьеры, а центральная люстра в этом театре по своей красоте затмевает все виденные мною (а видела я их очень много!))


Министерство МЧС Грузии

Must see: Тбилиси (фото 15)

Этот объект, достроенный в 2009 году, стал одним из символов новой грузинской архитектуры. Приехать и посмотреть хотя бы снаружи — масштаб и пропорции безукоризненны.


Медиатека в парке Ваке

Must see: Тбилиси (фото 18)

В зелени вековых сосен расположился этот очень нужный для города объект. Стекло, бетон и дерево. Пропорции, минималистский интерьер, доброжелательная молодежь, работающая здесь, не оставит вас равнодушными.


Художественная Академия

Must see: Тбилиси (фото 21)

Впервые поднявшись по этой лестнице, я поняла, что должна продолжить учебу в таком красивом месте. Дальше было больше — богато декорированные зеркальные приемные, от блеска которых теряешь дар речи. Расположена на ул. Грибоедова, 22, функционирует как Академия Художеств с 1922 года. Построена в конце 50-х годов XIX века. Есть версия, что весь декор был изготовлен персидскими мастерами. Удивительно, как совершенно европейский фасад внутри превращается в удивительную восточную сказку!


Must see: Тбилиси (фото 23)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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