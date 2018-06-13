На краю земли: отели в самых труднодоступных местах

Национальный заповедник в Японии

Спа-комплекс под открытым небом.

Расположенный на территории национального парка Исэ-Сима, что на полуострове Сима, отель Amanemu — это виды на холмы и залив Аго, дизайн в стиле ваби-саби, бассейн-инфинити и огромный спа-салон. Впрочем, можно туда и не выходить, чтобы не рисковать встретить других постояльцев: в ванну каждого номера вода поступает из местных горячих источников.

Национальный парк Исэ-Сима.



Скалистый остров в океане, Канада

Проект отеля — работа местного жителя Тодда Сондерса.

Добраться до отеля Fogo Island Inn на острове Ньюфаундленд не так-то просто, но путешествие того стоит. Работа местного архитектора Тодда Сондерса (Todd Saunders), главное здание гостиницы возвышается над суровым пейзажем, напоминая арт-объект. Здесь 29 номеров с панорамными окнами, терраса на крыше с саунами и гидромассажными ваннами, кинотеатр, библиотека. Появление здесь отеля — заслуга благотворительной организации Shorefast, задача которой — обеспечить местное население работой и оживить экономику.

Ресторан отеля Fogo Island Inn.



ОСТРОВ ДЛЯ ОДНОГО НА Фиджи

Курорт занял один из островов архипелага.

В распоряжении курорта Kokomo Island 21 вилла на побережье и пять резиденций. Но если даже случайная встреча на пляже пугает — снимайте остров целиком; такая возможность здесь тоже есть. Тогда все радости отдыха на Фиджи будут только вашими: кипенно-белый песок, дайвинг у рифа Астролябия, кайт-серфинг, пешеходные маршруты и спа.



КЕМПИНГ класса люкс в Монтане

Часть пешеходного маршрута.

Ранчо в местечке Гринхоу, штат Монтана, превратили в кемпинг The Resort at Paws Up. Можно выбрать палатку — на деревянном настиле, с кондиционером и ванной — или остановиться в одном из корпусов. В любом случае единение с природой обеспечено: на рыбалке, конных, пеших или велосипедных прогулках, экскурсиях или сплавах.



Отдых в сердце пустыни в ОАЭ

Вид на отельный комплекс.

Руб-эль-Хали не зря переводится как Пустая четверть: это одна из самых больших пустынь мира. Здесь среди дюн появился похожий на мираж отель Anantara Qasr Al Sarab Desert Resort с 200 номерами и виллами с бассейнами и террасами с видом на бесконечные пески. Перед ужином в ресторане — а их на территории семь — можно исследовать пустыню на внедорожнике или верблюде, покататься на доске или санях с дюн.

Терраса на крыше.



Территория, которую сложно обойти, в Тасмании

Saffire Freycinet занял 11 акров территории между заливом Great Oyster и горным хребтом Хазардс. Здесь всего 20 люксов, и шанс повстречать кого-то, кроме гида, преподавателей стрельбы из лука или игры в гольф, стремится к нулю.



ГРАНД-отель в горах, Вирджиния

К главному зданию примыкает обсерватория.

Lodge at Primland в горах Блю-Ридж на юго-западе Вирджинии расположился на месте бывшего деревообрабатывающего завода. В центральном здании 26 номеров, но лучше выбрать коттедж в горах — на приличном удалении от остальных гостей. Это не помешает воспользоваться всеми привилегиями: наблюдением за птицами с местным орнитологом, катанием на горных велосипедах, охотой, рыбалкой, игрой в гольф и наблюдением за звездами — курорт имеет свою обсерваторию, оснащенную мощным телескопом Celestron CGE Pro 1400.