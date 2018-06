На краю земли: отели в самых труднодоступных местах

Национальный заповедник в Японии



Скалистый остров в океане, Канада



ОСТРОВ ДЛЯ ОДНОГО НА Фиджи



КЕМПИНГ класса люкс в Монтане

Ранчо в местечке Гринхоу, штат Монтана, превратили в кемпинг The Resort at Paws Up. Можно выбрать палатку — на деревянном настиле, с кондиционером и ванной — или остановиться в одном из корпусов. В любом случае единение с природой обеспечено: на рыбалке, конных, пеших или велосипедных прогулках, экскурсиях или сплавах.