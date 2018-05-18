Нетуристический гид: Барселона

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Не Гауди единым сильна Барселона. Рассказываем о шедеврах модернизма, работах лауреатов Притцкера и других неочевидных местах для поклонников архитектуры и дизайна
Говорим Барселона — подразумеваем Гауди. Парк Гуэль, Собор Святого Семейства, Дом Мила, Дом Бальо — думаю, любой мало-мальски неравнодушный к архитектуре и дизайну турист не пропустил эти важные точки на карте столицы Каталонии.
В прошлом году открыл свои двери еще один дом по проекту Антонио Гауди. Дом Висенс в районе Грасиа — летняя дача Мануэля Висенса, брокера и фабриканта кирпича и керамической плитки, первый крупный заказ Гауди, выполненный им практически одновременно с получением диплома архитектора (1883-1885). С 2005 года Каса-Висенс включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. До ноября прошлого года был закрыт на реабилитацию, а теперь открыт для посещения.
Однако не Гауди единым сильна Барселона. Каталонский модернизм — это десятки архитекторов, скульпторов, художников, мебельных мастеров, ювелиров, поэтов, писателей, композиторов. Произведения декоративно-прикладного искусства каталонских мастеров конца XIX — начала XX можно увидеть в Музее Каталонского Модернизма, частном собрании двух барселонских коллекционеров антиквариата, а также в Национальном музее искусства Каталонии.
Будете гулять по Эшампле, загляните в Фонд Антонио Тапиеса, центр современного искусства, который разместился в здании издательства «Мунтане и Симон» (1878–1883), принадлежавшего дяде архитектора Льюиса Думенек-и-Мунтане (Lluis Domenech i Montaner).
В Барселону многие влюбленные в дизайн и архитектуру стремятся ради медитативного павильона Германии, построенного к всемирной выставке Мисом ван дер Роэ (1929). Это безусловный must-see, место умиротворения в бурлящем туристами городе.
Однако не все знают, что в Барселоне есть другой модернистский дом, который входит в международную сеть Iconic Houses (дома-иконы XX века). Casa Bloc — жилой многоквартирный дом (всего 207 квартир), построенный в 1932–1939 гг. тремя каталонскими архитекторами-модернистами: Хосе Луисом Сертом (Josep Lluis Sert), Жозепом Торресом Клаве (Josep Torres Clavé) и Хуаном Баптистой Субираной (Joan Baptista Subirana). Символ рациональной архитектуры, образец социального жилья. Квартира 1/11 функционирует как музей, а в остальных 206 дуплексах живут люди.
В Барселоне оставили свой след лауреаты Притцкера — Жан Нувель (башня Torre Agbar), Herzog & de Meuron (Forum), Ричард Мейер (музей современного искусства MACBA), Рафаэль Монео (концертный зал Auditorium), а также всемирно известные испанские архитекторы — Энрик Миралес и Бенедетта Тальябуэ из EMBT (парк Диагональ-Мар), Batlle i Roig Arquitectes (крематорий) и Рикардо Бофилл (W Hotel).
К Бофиллу следует заглянуть в гости — его ателье занимает здание бывшей цементной фабрики на западе Барселоны, в городке Сан-Жюст Десверн, а рядом стоит построенный им в 1970-х футуристический жилой дом Walden 7.
Рядом с небоскребом Нувеля располагается здание Музея Дизайна, построенное по проекту MBM ARQUITECTES. Музей примечателен не только архитектурой, но и экспозициями: в постоянной коллекции хранятся произведения декоративно-прикладного искусства Каталонии, а временные выставки посвящены актуальным темам, связанным с разными областями дизайна (промышленный диза, мода, графический дизайн и др.).
Прогуляйтесь вокруг Музея Дизайна — вы увидите Национальный театр Каталонии по проекту Бофилла. А также, если не поленитесь, дойдете до арт-пространства SIMON 100, открытого два года назад испанским производителем электроустановочного оборудования к 100-летию компании.
Помимо W Hotel, поклонники дизайна выбирают в Барселоне для ночлега отели OMM, Alma, Cotton House и Praktik Hotel&Bakery. Святое дело — обед или ужин в ресторане с интерьером Лазаро Розы-Виолана (Lázaro Rosa-Violán), самый известный из которых El Nacional (бывшая парковка в стиле ар-деко). Будете на шопинге на Пассеиг де Грасиа, загляните в Tragaluz с работами Морискаля.
В Эшампле, самом роскошном районе города, где сконцентрированы лучшие дизайн-бутики, отели и рестораны, загляните в Rilke и в эклектичный концепт-стор Хайме Беристайна (Jaime Beristáin). Из шоурумов не пропустите стильный Azultierra, Ballut, Doméstico, Nanimarquina.
Текст: Рита Морозова.
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