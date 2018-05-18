Нетуристический гид: Барселона

Не Гауди единым сильна Барселона. Рассказываем о шедеврах модернизма, работах лауреатов Притцкера и других неочевидных местах для поклонников архитектуры и дизайна

Говорим Барселона — подразумеваем Гауди. Парк Гуэль, Собор Святого Семейства, Дом Мила, Дом Бальо — думаю, любой мало-мальски неравнодушный к архитектуре и дизайну турист не пропустил эти важные точки на карте столицы Каталонии.

Вид на Барселону.

В прошлом году открыл свои двери еще один дом по проекту Антонио Гауди. Дом Висенс в районе Грасиа — летняя дача Мануэля Висенса, брокера и фабриканта кирпича и керамической плитки, первый крупный заказ Гауди, выполненный им практически одновременно с получением диплома архитектора (1883-1885). С 2005 года Каса-Висенс включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. До ноября прошлого года был закрыт на реабилитацию, а теперь открыт для посещения.

Дом Висенс в районе Грасиа.

Однако не Гауди единым сильна Барселона. Каталонский модернизм — это десятки архитекторов, скульпторов, художников, мебельных мастеров, ювелиров, поэтов, писателей, композиторов. Произведения декоративно-прикладного искусства каталонских мастеров конца XIX — начала XX можно увидеть в Музее Каталонского Модернизма, частном собрании двух барселонских коллекционеров антиквариата, а также в Национальном музее искусства Каталонии.

Музей Каталонского Модернизма.

Будете гулять по Эшампле, загляните в Фонд Антонио Тапиеса, центр современного искусства, который разместился в здании издательства «Мунтане и Симон» (1878–1883), принадлежавшего дяде архитектора Льюиса Думенек-и-Мунтане (Lluis Domenech i Montaner).

Фонд Антонио Тапиеса.

В Барселону многие влюбленные в дизайн и архитектуру стремятся ради медитативного павильона Германии, построенного к всемирной выставке Мисом ван дер Роэ (1929). Это безусловный must-see, место умиротворения в бурлящем туристами городе.

Павильон Германии.

Однако не все знают, что в Барселоне есть другой модернистский дом, который входит в международную сеть Iconic Houses (дома-иконы XX века). Casa Bloc — жилой многоквартирный дом (всего 207 квартир), построенный в 1932–1939 гг. тремя каталонскими архитекторами-модернистами: Хосе Луисом Сертом (Josep Lluis Sert), Жозепом Торресом Клаве (Josep Torres Clavé) и Хуаном Баптистой Субираной (Joan Baptista Subirana). Символ рациональной архитектуры, образец социального жилья. Квартира 1/11 функционирует как музей, а в остальных 206 дуплексах живут люди.

Дом Casa Bloc.

Башня Torre Agbar.

Музей современного искусства MACBA.

К Бофиллу следует заглянуть в гости — его ателье занимает здание бывшей цементной фабрики на западе Барселоны, в городке Сан-Жюст Десверн, а рядом стоит построенный им в 1970-х футуристический жилой дом Walden 7.

Жилой дом Walden 7.

Рядом с небоскребом Нувеля располагается здание Музея Дизайна, построенное по проекту MBM ARQUITECTES. Музей примечателен не только архитектурой, но и экспозициями: в постоянной коллекции хранятся произведения декоративно-прикладного искусства Каталонии, а временные выставки посвящены актуальным темам, связанным с разными областями дизайна (промышленный диза, мода, графический дизайн и др.).

Музея Дизайна Барселоны.

Прогуляйтесь вокруг Музея Дизайна — вы увидите Национальный театр Каталонии по проекту Бофилла. А также, если не поленитесь, дойдете до арт-пространства SIMON 100, открытого два года назад испанским производителем электроустановочного оборудования к 100-летию компании.

Национальный театр Каталонии.

Помимо W Hotel, поклонники дизайна выбирают в Барселоне для ночлега отели OMM, Alma, Cotton House и Praktik Hotel&Bakery. Святое дело — обед или ужин в ресторане с интерьером Лазаро Розы-Виолана (Lázaro Rosa-Violán), самый известный из которых El Nacional (бывшая парковка в стиле ар-деко). Будете на шопинге на Пассеиг де Грасиа, загляните в Tragaluz с работами Морискаля.

Отель El Nacional. Отель El Nacional.

В Эшампле, самом роскошном районе города, где сконцентрированы лучшие дизайн-бутики, отели и рестораны, загляните в Rilke и в эклектичный концепт-стор Хайме Беристайна (Jaime Beristáin). Из шоурумов не пропустите стильный Azultierra, Ballut, Doméstico, Nanimarquina.

Район Эшампле.