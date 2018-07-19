SPA-путешествие: 12 секретных локаций от Дании до Гималаев



﻿﻿﻿﻿ Varbergs Kusthotell в Швеции Один из лучших SPA-отелей Европы находится неожиданно в Швеции. Varbergs Kusthotell на побережье знаменит талассотерапией (единственный талассоцентр в стране). Обертывания, массаж и бассейн с морской водой специалисты центра предлагают сочетать с релакс-сеансами, которые проводятся с помощью специального оборудования. В частности, центр располагает кабинетами с системами Vertical и Horizontal Shower известной немецкой марки Dornbracht. Первая нацелена на расслабление мышц спины за счет сочетания разных режимов подачи воды, вторая служит максимальному расслаблению, ведь принимать ее можно, лежа на подогреваемой душевой панели — вместо человеческих рук массирует вода! А за полное погружение в природу отвечает система Sensory Sky: вода распределяется таким образом, что можно создать эффект тумана или дождевой завесы.





﻿﻿﻿Terme Di Saturnia Spa&Golf Resort в Тоскане Лучшее спа Италии и не только — комплекс Terme Di Saturnia Spa&Golf Resort в Тоскане. Он построен на месте термальных источников, известных испокон веков. Здешняя вода богата сероводородом, благодаря чему особенно полезна для кожи. Курорт не только предлагает окунуться в целебный бассейн, но и пройти процедуры на основе чудо-вод (комплекс также выпускает собственную косметику с ними).



﻿ Aigai Spa в Латинской Америке Если вы оказались на другом конце света, в солнечной и жарком Сан-Паулу, не премините посетить новый спа-центр Aigai Spa, стремительно завоевывающий репутацию лучшего в Латинской Америке. Проект архитектора Марио Фигероа представляет собой комплекс под открытым небом, сформированный вокруг 12 патио. Брутальность бетонных стен смягчают навесы в виде резных решеток машрабия — прием для защиты от солнца, подсмотренный Фигероа в арабской архитектуре. Спа-опыт снова создан с помощью систем Dornbracht: подогреваемый лежак с мягким водным массажем, вертикальный душ с эффектом водопада и тремя возможными режимами, от бодрящего до умиротворяющего: «Баланс», «Бодрость» и «Анти-стресс», а также каскадные процедуры с помощью правильных душевых леек и обливания по методу Кнайпа.



﻿ Mandarin Oriental Bangkok в Бангкоке Если вы оказались в азиатском мегаполисе, и он давит на вас — загляните в Mandarin Oriental Bangkok, оазис тишины и покоя в финансовой столице мира. Процедуры спа проводятся в сьютах, обволакивающий декор которых сразу настраивает на релакс. Все программы основаны на аюрведе: массаж горячими камнями, медитации и травяные обертывания.



﻿﻿﻿ Отель Thief в Осло В Осло, городе с зашкаливающей нехваткой солнечного света, гармонизируйте биоритмы в спа-центре отеля Thief. Он существует уже четыре года, за которые успел составить себе репутацию элитного и вместе с тем действенного. На площади 800 кв. м. расположились разные аква-зоны, призванные познакомить со спа-ритуалами со всего мира. Отдельно рекомендуем зону цветотерапии, восполняющую нехватку витамина D (атмосфера естественной среды создана с помощью системы Sensory Sky от Dornbracht).



﻿ Mii amo SPA в США Если вы за океаном и путешествуете по США — вам в Mii amo SPA. Спа-отель в Аризонской пустыне считается местом, где можно обрести себя. Его окружает роскошная природа — комплекс построен у живописного каньона. Утренняя йога и пробежки — на фоне кирпично-красных горных «стен» самых причудливых форм! Центр предлагает детокс-программы, как точечно, по зонам (конкретно для лица, например), так и для всего тела. Лимфодренаж, тай-чи и мануальная терапия — рецепт просветления от Mii amo.



﻿﻿﻿﻿﻿ Спа-отель Skodsborg Kurhotel&Spa в Дании Апологет скандинавского минимализма, дизайн-бюро Henning Larsen Architects спроектировало лучший спа-отель Дании Skodsborg Kurhotel&Spa, расположенный под Копенгагеном, в местечке Скодсборг. Красота этих прибрежных мест, где лес сливается с морем, издавна привлекала аристократию. Долгое время здесь находилась летняя резиденция монаршей семьи. Затем санаторий известного врача Карла Оттенсена. А в 2012-м открылся современный спа-отель, предлагающий своим гостям множество вариантов оздоровительных программ, в основе которых лежат водные процедуры. Специалисты центра используют ингредиенты local: морскую соль и водоросли, травяные сборы и вытяжки из растений. Словом, спа-отдых на исключительно натуральном базисе. Спа-центр оснащен по последнему слову техники. Чего здесь только нет: 11 процедурных кабинетов, аквазоны, гидроспа, египетские и турецкие бани, различные сауны, гидромассаж, соляные пещеры, за бесперебойную работу которых отвечают поставщики — бренд Dornbracht.



﻿﻿﻿ Комплекс Lanserhof на озере Тегернзе Комплекс Lanserhof на озере Тегернзе — новинка в портфолио немецких санаториев, ориентирован на людей с заболеваниями двигательного аппарата. Терапевты разрабатывают индивидуальные программы. Большая часть спа-процедур — с лечебным эффектом. Например, проводятся процедуры по методу Кнайпа, стимулирующие эластичность мышц и направленные на борьбу с варикозом (с помощью системы Foot Bath от Dornbracht).



﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ Спа-отель Ananda в Индии Спа-отель Ananda в Индии — для тех, кто готов уйти в себя. Детокс здесь немыслим без медитации, а процедуры сопровождаются не просто диетой, но индивидуально разработанной аюрведической программой. Однако, не стоит этого бояться: к блюдам на основе овощей и фруктов быстро привыкаешь, тем более что в основном это вкусно!



﻿ Отель Huvafen Fushi на Мальдивских островах Первое в мире подводное спа предлагает мальдивский отель Huvafen Fushi. Процедуры здесь проводят в подводной спа-капсуле: пока вам делают массаж, вы, словно бы, посещаете океанариум! Обертывания — на основе местной глины, прописанная диета — из фруктов, которыми славится этот тропический рай!



﻿﻿﻿﻿﻿ Отель Traube Tonbach в Швацвальде Отель Traube Tonbach в Швацвальде принимает гостей с… 1789 года. Отель до сих пор находится во владении одной семьи, выстроен из местной древесины, а недавно был полностью обновлен, чтобы дать своим гостям возможность не только наслаждаться прогулками по живописным окрестностям, но и отдыхать после них в спа-центре. Косметология, оздоровительные процедуры и, конечно, водные процедуры (на основе лидера в этой области, систем Dornbracht), направленные на обретение хорошего самочувствия — главная цель терапевтического спа.