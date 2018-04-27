Планы на майские праздники: дизайнерские отели недалеко от Москвы

Вилла ПлЕс

На границе Ивановской и Костромской областей расположен фитнес-курорт «Вилла Плес». Город Плес — это «волжская жемчужина» Золотого кольца, необходимый глоток свежего воздуха для жителей мегаполиса. Здесь можно гулять по душистому хвойному лесу, наслаждаться живописными закатами, но главная ценность курорта — оздоровительные комплексные программы. Гостям предлагается «перезагрузка» организма: физические упражнения, здоровое питание, спа-программы и арт-терапия.

Ивановская область, деревня Шаляпино. www.villaplyos.ru

усадьба «Скорняково-Архангельское»

«Скорняково-Архангельское» в Липецкой области — это старинная усадьба XIX века. Атмосфера места неразрывно связана с историей царского дома Романовых. В советское время комплекс пришел в запустение, но в 2007 году началась масштабная реконструкция. Гостям предлагают неспешный отдых в живописном месте. На территории усадьбы расположено множество тихих прудов. Посетители останавливаются в исторических домиках. В здании бывшей ткацкой фабрики расположился ресторан с открытой видовой террасой.

Липецкая область, Задонский район, село Скорняково, ул. Муравьева, 23. www.usadba-nadonu.ru

ЭкоОтель «Изумрудный лес»

Всего в часе езды от Москвы расположился экоотель «Изумрудный лес». Шесть коттеджей с верандами разбросаны по огромной территории с живописным прудом. Насладиться трапезой можно прямо на берегу в ресторане. Домике в духе горных шале оформлены в скандинавском стиле с использованием исключительно натуральных материалов. Комплекс также включает спа-центр с 12-метровым бассейном.

Московская область, Клинский район, сельское поселение Нудольское, владение «Изумрудный лес». www.izumrudnyles.ru

Научно-творческая резиденция Чехов APi

Научно-творческая резиденция Чехов API представляет собой комплекс с отелем, гостевыми домами, виллами, фермой и лесом. Проектом руководили архитекторы Юрий Григорян, Максим Атаянц и Ярослав Ковальчук. В интерьерах использована мебель Александра Бродского и живопись современных русских художников. На территории есть терраса для барбекю, спа, библиотека, коворкинг и все условия для велопрогулок.

Московская область, город Чехов. www.chekhovapi.com

Бутик-отель «Родники»

На просторной территории в тишине леса (и всего в 80 километров от МКАД) находится бутик-отель «Родники». Уединенные домики расположены таким образом, чтобы гости практически не встречались и не видели друг друга. В бутик-отеле шесть коттеджей, в каждом два просторных номера с террасой и выходом в сад. Одновременно на территории могут находиться не более 50 человек. В «Родниках» есть ресторан авторской кухни, в меню которого — блюда из натуральных продуктов, приготовленные на местной родниковой воде. Работает фитнес и спа-центр с сауной и внушительным списком косметических процедур. Шесть просторных коттеджей решены в современном стиле. Интерьеры — просто услада для глаз любителям дизайна. В обстановке собрано огромное количество культовых объектов. Кстати, отель расположен недалеко от главных достопримечательностей Золотого кольца.

Владимирская область, Александровский район. www.rodniki-hotel.ru

«БОЛОТОВ. ДАЧА»

«Болотов.Дача» — культурный центр деревни Дворяниново Тульской области. При разработке архитектурного решения «Большого Дома» авторы проекта вдохновлялись русскими дачами конца XIX — начала XX веков.Большой гостеприимный дом построен в русском усадебном стиле, с просторной гостиной, застекленной верандой и летней открытой террасой. Под окнами течет река Скнига, вокруг можно гулять по полям и лесам, посещать исторические места, фермерские хозяйства. Сейчас на «Болотов.Дача» можно остановиться в уютных номерах, а скоро тут появится целая деревня.

Тульская область, Заокский район, деревня Дворяниново. www.bolotov.life

Арт-усадьба «Веретьево»

«Арт-Веретьево» — отельный комплекс, расположившийся на территории бывшего пионерлагеря в деревне Веретьево. Одно время здесь любили отдыхать художники, поэтому на территории комплекса вас ждет встреча с многочисленными деревянными скульптурами, огромным Чебурашкойна на берегу реки Дубны, памятниками Хармсу и Штирлицу. Выбор жилья весьма разнообразен: от затерянных в лесу домиков с настоящей печкой, на которой можно спать, до просторного светлого Дома пионеров. К услугам гостей — баня, площадки для пикника, рыбалка, велопрогулки, катание на лодках, пляж и даже мини-ферма.

RADISSON RESORT ЗАВИДОВО

Отель Radisson Resort Завидово удачно расположился на берегу Московского моря, на территории природного заповедника под эгидой ЮНЕСКО. Дорога от Москвы составит 122 км и займет 2,5-3 часа. Выбор водных развлечений не уступает по количеству и разнообразию морскому курорту: кайтсерфинг, вейкбординг, виндсерфинг, водные лыжи, прогулки на яхте. Для любителей сухопутных видов спортивного досуга работает велопрокат, открыты йога-классы, скалодром и настоящее шотландское 18-луночное поле для гольфа — единственное в России, имеющее престижный титул PGA.

Тверская область, сельское поселение Завидово, деревня Вараксино, Тверской бульвар, 2. www.radisson.ru/hotel-zavidovo

«ЛИСЬЯ НОРА»

Зона отдыха «Лисья Нора» находится в Дмитровском районе, известном своей чистой экологией, в 39 км от Москвы. Территория «Лисьей Норы» огромная — 200 гектаров, а количество всевозможных активностей удивит даже бывалого гостя. Песчаные пляжи, чистейшее озеро, лодочные и велосипедные прогулки, рыбалка, бадминтон, большой теннис, боулинг, аэроклуб, огромный спа-комплекс с баней, верандой для занятий йогой на рассвете, оздоровительной соляной комнатой. Вариантов размещения на территории несколько: от самого экономично — до номеров в отеле Fox Inn, построенного из экологически чистых материалов по уникальному проекту. Здание имеет вытянутую форму, напоминающую длинную лисью нору, с круглыми входами в номера. Кстати, на крыше гостиницы — настоящий газон, на котором не возбраняется полежать.

Московская область, Дмитровский район, село Игнатово, владение 404. www.foxlodge.ru

WELNA ECO SPA RESORT

Курортный спа-отель Welna Eco Spa Resort расположен в городе Таруса. К услугам гостей люксы, спа- и велнес-центр, сауна и ресторан, 3 русских бани на дровах и зал для занятий йогой. В числе удобств номеров класса люкс: балкон, минибар, электрический чайник и спутниковое телевидение. На территории отеля работает бесплатный Wi-Fi, обустроена терраса и предоставляется бесплатная парковка. До песчаного берега Оки и исторического центра Тарусы всего 2 км. Здесь гости могут посетить музей Цветаевой и картинную галерею города. В 2,5 км от отеля останавливаются автобусы, следующие до железнодорожного вокзала Серпухова, расположенного в 30 км. Расстояние до международного аэропорта Домодедово составляет 120 км.