Планы на майские праздники: гид по Санкт-Петербургу

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Чем заняться в северной столице на майских праздниках: что посмотреть и где поесть — читайте в нашем гиде
Выставка-ретроспектива «Илья и Эмилия Кабаковы. В будущее возьмут не всех» демонстрирует становление и эволюцию творческого метода супругов-концептуалистов на примере инсталляций, архитектурных моделей, произведений живописи и графики. В своих работах советские художники Кабаковы мифологизируют рутинную коммунальную жизнь СССР.
Когда: до 29 июля 2018 года.
Где: Государственный Эрмитаж, Дворцовая набережная, 34.
Экспозиция посвящена эволюции стиля живописи Роберта Фалька — авангардиста, стоявшего в 1910-м у истоков объединения «Бубновый валет», а позднее обвиненного советской культурой в «формализме». На выставке есть ранние импрессионистические пейзажи, натюрморты, кубистские полотна.
Где: K Gallery, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24.
Когда: до 6 мая 2018 года.
В серии тревожных фотографий китайский художник-невидимка Лю Болин (Liu Bolin) буквально сливается с окружающей средой. Проект «Спрятаться в городе» стал формой протеста против уничтожения международного художественного лагеря Суо Джия Кан в Пекине в 2005 году. Работы художника посвящены актуальным проблемам современного общества. Подробнее о выставке читайте в отдельном материале по ссылке.
Когда: до 20 мая 2018 года.
Где: Музей современного искусства Эрарта, Васильевский остров, 29-я линия, 2.
Выставка «Вдохновение в красных тонах. Искусство, рожденное революцией» представляет более 130 произведений советского официального искусства 1920-80-х годов: гипсовые памятники, плакаты авторов «Окон РОСТА», агитационный фарфор, живописные и скульптурные произведения. Экспонаты, многие из которых выставляются впервые, объединены темой прославленных завоеваний Великой Октябрьской революции.
Когда: до 4 июня 2018.
Где: Музей истории Петербурга, Особняк Румянцева, Английская наб., 44
Российский зритель в рамках экспозиции «Шон Скалли. Лицом на Восток» впервые может ознакомиться с творчеством знаменитого американского художника ирландского происхождения. На выставке представлено 30 живописных работ, акварелей, композиций в смешанной технике и пастелей.
Когда: до 9 мая 2018 года.
Где: Русский музей, Мраморный дворец, ул. Миллионная, 5/1.
На выставке выдающегося советского графика Веры Матюх показывают двадцать акварелей и рисунков: в густых линиях из наклеенных друг на друга фрагментов бумаги вырисовываются фигуры солдат, рыночных торговок, пожилых женщин.
Когда: до 14 мая.
Где: Музей петербургского авангарда, Профессора Попова, 10.
Приобщиться к загадочному миру сюрреализма можно на выставке «Другое измерение». Экспозиция представляет более тридцати редких подлинных произведений Сальвадора Дали из коллекции известного французского издателя Пьера Аржиле.
Когда: до 31 мая 2018 года.
Где: галерея Arts Squarе, Итальянская ул., 5.
Масштабная экспозиция «Екатерина Великая в стране и мире» посвящена не только легендарной императрице, но и ренессансу в русском искусстве и культуре во времена ее правления. Выставка расскажет о глубинных внутрироссийских и геополитических преобразованиях второй половины XVIII века через призму изобразительного и прикладного искусства, включая живопись, скульптуру, изделия из фарфора и стекла, костюмы и архивные документы.
Когда: до 28 мая 2018 года.
Где: Русский музей, Михайловский замок, ул. Садовая, 2.
Выставка отдает дань феномену мужской моды, часто несправедливо списываемому со счетов. Для масштабной экспозиции собрали множество личных вещей, принадлежавших франтам своего времени: здесь есть жилет Александра Пушкина, трость Александра Островского, табакерка Федора Шаляпина, а также сценические костюмы знаменитых артистов. Рядом с аксессуарами представлены и основные элементы мужского гардероба: исторические камзолы, фраки и кафтаны, а также портреты модников и исторические снимки, где мужчины поражают своим чувством стиля.
Когда: до 2 июля 2018 года.
Где: Музей музыки, набережная реки Фонтанки, 34.
В Эрмитаже на выставке «Фантазии в нитях. Кружево и стекло Западной Европы XVI–XIX веков» показывают совершенно разное с точки зрения технологий прикладное искусство. Проследить, как декор кочевал с ткани на сосуды, можно на примере 70 экспонатов.
Когда: до 26 августа 2018 года.
Где: Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2.
Кафе DNEVNIK оформлено в цветовой гамме и архитектурной стилистике города на Неве. Авторы проекта — дизайнер Дарьяна Мамотенко и архитектурная мастерская TSAN. ««Мы создавали современное городское кафе, не ресторан, — говорят дизайнеры. — Поэтому интерьер такой — лаконичный, простой, но с ноткой сдержанной роскоши». Полное описание проекта читайте в отдельном материале по ссылке.
Адрес: улица Восстания, 55.
Просторный ресторан «Банщики» от студии PAUM расположился на первом и втором этажах знаменитых Дегтярных бань. Создан на стыке нескольких направлений и вобрал в себя элементы разных стилей. Интерьеры напоминают об уютном загородном доме.
Адрес: улица Дегтярная, 1А.
Пространство суши-бара Kido студия DA architects построила на единственной геометрической детали — множестве деревянных треугольников. От трехмерного декора больше ничего не отвлекает: интерьер решен в минималистичном стиле.
Адрес: проспект Энгельса, 47.
Интерьер семейной кофейни «Радости» с собственной кондитерской оформили архитекторы Ася Баранова и Николай Покорский. Во главе концепции — уют, сдержанность, близость к природе и лаконичность.
Адрес: набережная Макарова, 28.
Ретрокафе с хот-догами Doggy Dog выполнен в калифорнийском стиле (студия PAUM). Концепция уходит корнями в старые американский закусочные и солнечный Лос-Анджелес.
Адрес: улица Восстания, 10.