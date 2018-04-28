Планы на майские праздники: гид по Санкт-Петербургу

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Выставки

Илья и Эмилия Кабаковы, Эрмитаж

Фото: Государственный Эрмитаж

Выставка-ретроспектива «Илья и Эмилия Кабаковы. В будущее возьмут не всех» демонстрирует становление и эволюцию творческого метода супругов-концептуалистов на примере инсталляций, архитектурных моделей, произведений живописи и графики. В своих работах советские художники Кабаковы мифологизируют рутинную коммунальную жизнь СССР.

Когда: до 29 июля 2018 года. Где: Государственный Эрмитаж, Дворцовая набережная, 34.

Роберт Фальк, K Gallery

Фото: K Gallery

Экспозиция посвящена эволюции стиля живописи Роберта Фалька — авангардиста, стоявшего в 1910-м у истоков объединения «Бубновый валет», а позднее обвиненного советской культурой в «формализме». На выставке есть ранние импрессионистические пейзажи, натюрморты, кубистские полотна.

Где: K Gallery, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24. Когда: до 6 мая 2018 года.

Художник-невидимка Лю Болин, музей Эрарта

Фото: LIU BOLIN

В серии тревожных фотографий китайский художник-невидимка Лю Болин (Liu Bolin) буквально сливается с окружающей средой. Проект «Спрятаться в городе» стал формой протеста против уничтожения международного художественного лагеря Суо Джия Кан в Пекине в 2005 году. Работы художника посвящены актуальным проблемам современного общества. Подробнее о выставке читайте в отдельном материале по ссылке. Когда: до 20 мая 2018 года. Где: Музей современного искусства Эрарта, Васильевский остров, 29-я линия, 2.

«Вдохновение в красных тонах. Искусство, рождённое революцией», Музей истории Петербурга

Фото: ГМИ спб

Выставка «Вдохновение в красных тонах. Искусство, рожденное революцией» представляет более 130 произведений советского официального искусства 1920-80-х годов: гипсовые памятники, плакаты авторов «Окон РОСТА», агитационный фарфор, живописные и скульптурные произведения. Экспонаты, многие из которых выставляются впервые, объединены темой прославленных завоеваний Великой Октябрьской революции.

Когда: до 4 июня 2018. Где: Музей истории Петербурга, Особняк Румянцева, Английская наб., 44

«Шон Скалли. Лицом на Восток», Русский музей

Скалли. Лицом на Восток. Фото: РУССКИЙ МУЗЕЙ

Российский зритель в рамках экспозиции «Шон Скалли. Лицом на Восток» впервые может ознакомиться с творчеством знаменитого американского художника ирландского происхождения. На выставке представлено 30 живописных работ, акварелей, композиций в смешанной технике и пастелей. Когда: до 9 мая 2018 года. Где: Русский музей, Мраморный дворец, ул. Миллионная, 5/1.

«Вера Матюх. Эксперименты», Музей петербургского авангарда

Фото: Музей петербургского авангарда

На выставке выдающегося советского графика Веры Матюх показывают двадцать акварелей и рисунков: в густых линиях из наклеенных друг на друга фрагментов бумаги вырисовываются фигуры солдат, рыночных торговок, пожилых женщин.

Когда: до 14 мая. Где: Музей петербургского авангарда, Профессора Попова, 10.

«Другое измерение. Графика и скульптура сюрреализма», галерея Arts Square

Фото: RTS SQUARE Фото: RTS SQUARE

Приобщиться к загадочному миру сюрреализма можно на выставке «Другое измерение». Экспозиция представляет более тридцати редких подлинных произведений Сальвадора Дали из коллекции известного французского издателя Пьера Аржиле. Когда: до 31 мая 2018 года. Где: галерея Arts Squarе, Итальянская ул., 5.

«Екатерина Великая в стране и мире», Русский музей

Фердинанд Мейс. Путешествие Екатерины II по России в 1787 году, 1790-е. Фото: РУССКИЙ МУЗЕЙ

Масштабная экспозиция «Екатерина Великая в стране и мире» посвящена не только легендарной императрице, но и ренессансу в русском искусстве и культуре во времена ее правления. Выставка расскажет о глубинных внутрироссийских и геополитических преобразованиях второй половины XVIII века через призму изобразительного и прикладного искусства, включая живопись, скульптуру, изделия из фарфора и стекла, костюмы и архивные документы. Когда: до 28 мая 2018 года. Где: Русский музей, Михайловский замок, ул. Садовая, 2.

«Красавец мужчина. Русский модник на театре», Музей музыки

Фото: Музей музыки

Выставка отдает дань феномену мужской моды, часто несправедливо списываемому со счетов. Для масштабной экспозиции собрали множество личных вещей, принадлежавших франтам своего времени: здесь есть жилет Александра Пушкина, трость Александра Островского, табакерка Федора Шаляпина, а также сценические костюмы знаменитых артистов. Рядом с аксессуарами представлены и основные элементы мужского гардероба: исторические камзолы, фраки и кафтаны, а также портреты модников и исторические снимки, где мужчины поражают своим чувством стиля.

Когда: до 2 июля 2018 года. Где: Музей музыки, набережная реки Фонтанки, 34.

«Фантазии в нитях», Эрмитаж

Фото: Государственный Эрмитаж

В Эрмитаже на выставке «Фантазии в нитях. Кружево и стекло Западной Европы XVI–XIX веков» показывают совершенно разное с точки зрения технологий прикладное искусство. Проследить, как декор кочевал с ткани на сосуды, можно на примере 70 экспонатов.

Когда: до 26 августа 2018 года. Где: Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2.



рестораны

Кафе DNEVNIK

Фото: ДМИТРИЙ ЦЫРЕНЩИКОВ

Кафе DNEVNIK оформлено в цветовой гамме и архитектурной стилистике города на Неве. Авторы проекта — дизайнер Дарьяна Мамотенко и архитектурная мастерская TSAN. ««Мы создавали современное городское кафе, не ресторан, — говорят дизайнеры. — Поэтому интерьер такой — лаконичный, простой, но с ноткой сдержанной роскоши». Полное описание проекта читайте в отдельном материале по ссылке.

Адрес: улица Восстания, 55.

Фото: ДМИТРИЙ ЦЫРЕНЩИКОВ

Ресторан «Банщики»

Просторный ресторан «Банщики» от студии PAUM расположился на первом и втором этажах знаменитых Дегтярных бань. Создан на стыке нескольких направлений и вобрал в себя элементы разных стилей. Интерьеры напоминают об уютном загородном доме.

Адрес: улица Дегтярная, 1А.

Суши-бар Kido

Пространство суши-бара Kido студия DA architects построила на единственной геометрической детали — множестве деревянных треугольников. От трехмерного декора больше ничего не отвлекает: интерьер решен в минималистичном стиле.

Адрес: проспект Энгельса, 47.

Семейная кофейня «Радости»

Интерьер семейной кофейни «Радости» с собственной кондитерской оформили архитекторы Ася Баранова и Николай Покорский. Во главе концепции — уют, сдержанность, близость к природе и лаконичность.

Адрес: набережная Макарова, 28.

Хотдожная Doggy Dog

Ретрокафе с хот-догами Doggy Dog выполнен в калифорнийском стиле (студия PAUM). Концепция уходит корнями в старые американский закусочные и солнечный Лос-Анджелес.