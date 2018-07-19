Отпуск мечты: 10 маршрутов от русских дизайнеров



МАРШРУТ № 1: ПУТЕШЕСТВИЕ НА АВТОМОБИЛЕ ПО ТОСКАНЕ (ИТАЛИЯ)

РАССКАЗЫВАЕТ ДИЗАЙНЕР ДИМА ЛОГИНОВ

Дизайнер Дима Логинов в путешествии по Тоскане

«Несмотря на мои частые поездки в Италию, связанные с подготовкой новых коллекций, раз или два за лето я обязательно приезжаю сюда как турист, — рассказывает Дима. — Первый город, который я обязательно должен посетить, — это Флоренция и ее окрестности».

Виды Флоренции Фото: Дима Логинов

«Я влюблен во Флоренцию очень давно. Скорее всего, в этот удивительный город, пропитанный историей эпохи Возрождения, влюблены и вы, поэтому не будут рекомендовать и рекламировать вам то, что вы и так уже отлично знаете. А лучше посоветую... арендовать автомобиль и уехать совсем недалеко из Флоренции на день или два, чтобы насладиться тосканскими пейзажами, кухней и вином».

Тосканские холмы Фото: Дима Логинов

«Самый живописный маршрут пролегает через Кьянти по извилистой трассе 222. План таков: останавливайтесь у любой винодельни на холмах, там вам предложат знаменитые сорта вин, сыры и прочие деликатесы, — рассказывает Дима. — Часто при виноградниках вы найдете и небольшие семейные отели, спрятанные среди высоких кипарисов с изумительными видами на луга и холмы. Вы без труда найдете как демократичные гостиницы, так и невероятно роскошные, например, Rosewood Castiglion del Bosco — отель с потрясающими панорамами, окруженный виноградниками, или Villa Loggio с его знаменитым вином и тосканскими видами. Стоит только помнить об осторожности, если вы за рулем, ведь речь идет об одном из самых знаменитых винных регионов».

Виноградники Тосканы Фото: Дима Логинов

Тосканские холмы Фото: Дима Логинов



МАРШРУТ № 2: «АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА»: НЬЮ-ЙОРК, ВАШИНГТОН, БОСТОН (США)

РАССКАЗЫВАЕТ ДЕКОРАТОР ЖЕНЯ ЖДАНОВА



Декоратор Женя Жданова на вилле Думбартон-Окс, США

«В своих путешествиях я всегда люблю совмещать приятное с полезным. Поэтому поездки получаются насыщенными самыми разными событиями и впечатлениями, — рассказывает декоратор Женя Жданова. — В этот раз я отвозила сыновей в летние языковые школы, но перед этим решила показать детям свои любимые города. Мы вместе составили такой маршрут: 3 дня в Нью-Йорке, 3 дня в Вашингтоне и 10 дней в Бостоне».

НЬЮ-ЙОРК

1. Первый пункт нашей культурной программы — посещение музеев. Обязателно Метрополитен, Музей современного искусства MoMA, Музей Гуггенхайма, Whitney Museum of American Art и Frick Collection (помимо живописи, в неоклассическом особняке на 5-й авеню можно увидеть коллекцию мебели, декоративно-прикладного искусства, европейской скульптуры). Если вы соберетесь с детьми, как и я, лучше быть в сопровождении профи — экскурсовода-искусствоведа.

Музей Гуггенхайма в Нью-Йорке. Здание по проекту Фрэнка Ллойда Райта.

2. Мust sее — современная архитектура Нью-Йорка. В городе постоянно появляются новые и новые удивительные точки! В этот раз главные впечатления — транспортный узел по проекту Сантьяго Калатравы и жилой дом от Zaha Hadid Architects в районе High Line. (Сам парк, кстати, построенный на месте старой железной дороги — модный и суперсовременный, тоже заслуживает внимания!)

Транспортный узел по проекту Сантьяго Калатравы в Нью-Йорке. Реализация проекта - от первых чертежей до финальной стадии, заняла около 12 лет. Бюджет - около $3.75 миллиардов.

Транспортный узел по проекту Сантьяго Калатравы в Нью-Йорке.

Жилой дом по проекту Zaha Hadid Architects в районе High Line.

3. Центральный парк Нью-Йорка — оазис в центре Манхэттена и любимейшее место для отдыха всей семьей. Вокруг толпы белок, рядом — дети с лопатками, можно на лодке покататься. Настоящий рай!

Центральный парк Нью-Йорка.

ВАШИНГТОН

Как добраться: из Нью-Йорка порядка 300 км, мы добирались на поезде около трех часов.

1. Здание Капитолия — обязательно нужно полюбоваться на купол и величественный архитектурный ансамбль.

Здание Капитолия в Вашингтоне.

2. Смитсоновский Национальный Музей авиации и космонавтики — увлекательная экспозиция для взрослых и детей, миллион тренажеров, кинозал.

Национальный Музей авиации и космонавтики в Вашингтоне

3. Центр города. Понравился район Джорджтаун. Симпатичные фасады, разноцветные крылечки. Ходишь и дух захватывает от красоты — хочется фотографировать каждый угол.

БОСТОН И ОКРЕСТНОСТИ

Добирались самолетом, время в полете — чуть больше часа.

1. Среди ярких архитектурных впечатлений — Бостонская публичная библиотека, одна из крупнейших в США. Кстати, открыта местными властями при активном участии и поддержке частных лиц. Роскошный пример архитектуры неоренессанса. В коллекции больше 1,7 миллиона редких книг и рукописей.

Бостонская публичная библиотека.

2. Бостонский музей изящных искусств. В коллекции — работы Ван Гога, Сезанна, Мунка. Мы попали на выставку Ротко. Кроме того, меня поразила тематическая экспозиция, посвященная истории Чиппендейловского стула. Наглядное пособие для практикующего декоратора!

Бостонский музей изящных искусств.

3. Вилла Думбартон-Окс. Когда-то это было имение одного из шотландских иммигрантов. В данный момент земля и дом принадлежит Гарвардскому университету. Особняк окружает шикарный сад. Здесь обучают будущих ландшафтных дизайнеров. В свободное от занятий время — проводят экскурсии.

Вилла Думбартон-Окс.

Вилла Думбартон-Окс.



МАРШРУТ № 3: ФРАНЦУЗСКАЯ РИВЬЕРА

РАССКАЗЫВАЕТ АРХИТЕКТОР ЕЛЕНА КОРНИЛОВА

«Я люблю путешествовать по разным местам, но лучшего направления, чем Лазурный берег, для отдыха я пока не нашла, — рассказывает Елена. — Там я провожу почти каждый летний отпуск и именно туда планирую отправиться в августе и в этом году».

Архитектор Елена Корнилова.

«Помимо пляжей с прозрачной водой, здесь расположены одни из самых красивых вилл, домов-музеев, галерей, обязательных к изучению архитекторам, дизайнерам интерьера, декораторам —словом, всем людям творческих профессий», — говорит Елена.

Вилла Пьера Кардена, Palais Bulles de Pierre Cardin.

«Важный пункт программы — посещение Bubble Palace (Palais Bulles) — это поместье Пьера Кардена на юге Франции неподалеку от Канн в местечке Теуль-сюр-Мер, — рассказывает Елена. — Вилла (1200 кв. м) „Дворец пузырей“ была спроектирована венгерским архитектором Антти Ловагом по заказу мецената Пьера Бернара. Must see!»

Вилла Пьера Кардена, Palais Bulles de Pierre Cardin.

«Еще одна остановка — Музей Пикассо в Антибе на площади Марьежоля (Place Mariejol) в старой части города, — рассказывает Елена. — Далее отправляемся в городок Мужан (Mougins) со множеством арт-галерей. Колоритен также Сен-Поль-де-Ванс (Saint-Paul de Vence), запланируйте посещение Фонда Маг (La Fondation Maeght) — музей с прекрасными скульптурами Джакометти и мозаиками Шагала».

Городок Мужан. Фото: Елена Корнилова

«Рекомендую посетить дом-музей Ренуара в местечке Кань-сюр-Мер (Cagnes-sur-Mer), где можно полюбоваться на тот самый невероятный сад, который так вдохновлял художника. Интерьеры дома, безусловно, тоже заслуживают внимания», — рассказывает Елена.



Дом-музей Ренуара в местечке Кань-сюр-Мер.

«Следующая остановка — в Ницце, которую я бесконечно люблю, — рассказывает Елена. — Она для меня как маленький Париж, только с морем. Помимо известных музеев Матисса и Шагала, советую посмотреть Виллу Масена (Musée Massena) и прогуляться на старому городу. Останется время — сходите в Музей Изящных Искусств (Musée des Beaux-Arts), где царит атмосфера belle epoque. Коллекция действительно чудесная, и здесь практически никогда нет толп туристов. Из роскошных вариантов для размещения — Villa Kerylos в стиле модерн вблизи Болье-сюр-Мер. И конечно, Вилла Эфрусси-де-Ротшильд на мысе Сен-Жан-Кап-Ферра. Советую прогуляться в ботаническом саду, откуда открываются невероятные панорамы. Для любителей наблюдать красивые открыточные виды французской Ривьеры с высокой точки, в деревушке Эз (Eze Village) находится уютный отель Chateau de la Chèvre d’Or с отличным рестораном».

Вилла Эфрусси-де-Ротшильд на мысе Сен-Жан-Кап-Ферра. Фото: Елена Корнилова

Виды из Hotel Château de la Chèvre d’Or, деревушка Эз. Фото: Елена Корнилова

«Двигаясь по побережью в сторону Монако, можно полюбоваться живописными скалистыми берегами Кап-д’Ай (Cap d’Ail), виллами знаменитостей и, проехав чуть дальше за Монако, заехать в Рокбрюн-Кап-Мартен (Roquebrune-Cap-Martin). Здесь проводил отпуск Ле Корбюзье в своем знаменитом доме le Cabanon. В этих же краях находится знаменитая модернистская Villa Е-1027 1930 года, спроектированная Эйлин Грей для Жана Бадовичи (Jean Badovici)».

Ментон. Фото: Елена Корнилова

«Завершающим пунктом нашего французского маршрута может стать Ментон (Menton), — рассказывает Елена. — Город славится ежегодным фестивалем лимонов, когда весь город украшается собственным урожаем цитрусовых, и дивным музеем, посвященным творчеству Жана Кокто (Jean Cocteau). Здание музея спроектировал архитектор Руди Риччотти (Rudi Ricciotti). Любителям творчества Кокто рекомендую также заехать осмотреть маленькую часовню, расположенную на побережье Вильфранш-сюр-Мер (Villefranche-sur-Mer)».

Musée Jean Cocteau, Ментон. Фото: Елена Корнилова

«Передвигаться по французскому побережью удобнее на машине, — говорит Елена. — Кроме того, на Ривьере действует супер-удобное сообщение поездами. В каждом городке есть вокзал, и все рядом. Если вы планируете заехать в Эз, Мужан, Сен-Поль-де-Ванс — высоко над морем расположенные города, придется сделать пересадку с поезда на автобус. В Сен-Тропе можно добраться и по воде — кораблик отходит из местечка Жуан Ле Пен (Juan les Pins)».

Musée Jean Cocteau, Ментон. Фото: ЕЛЕНА КОРНИЛОВА



МАРШРУТ № 4: БОДРУМ, ТУРЦИЯ

РАССКАЗЫВАЕТ ДЕКОРАТОР ИРИНА ДЫМОВА

Путевые заметки «Декоратор на отдыхе» «Еду, лечу, плыву, сплю, снова лечу. Если вы думаете, что мой компьютер перестал вычислять „большую красоту“ на отдыхе, что он в режиме OFF, вы заблуждаетесь. Он в режиме ожидания. Черный, черный, черный потолок. Телефон как бешеный снимает все подряд: кусты, цветы, горы, мясо, прости Господи. Голубое, серое, разбито черной полосой. Розовое! С селадоном. „Мертвый лосось“ (не рыба), а эти „мыши“? Постоянно возвращаются. Вот и гуляет ветер моих странствий, носит рваные журнальные листы, вырезки, сворачивает их в трубочку и складывает вчетверо, чтобы потом, осенью или зимой они появились в вашем журнале».

Декоратор Ирина Дымова.

Маршрут построен!

Почему Бодрум? Во-первых, это красиво!

Во-вторых, есть прямые рейсы из Москвы.

В-третьих, из-за теплой зимы море не успело охладиться, 26 градусов температура воды в июне для Эгейского побережья — хороший результат.

MUST SEE! ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿1. Город Ялыкавак. Набережная Palmarina Yalikavak по количеству ресторанов и бутиков — номер один! Здесь состоялась моя историческая встреча с человеком-легендой Нусретом Гекче @Nusr-Et. Подробнее об этом — в моем Инстаграм @dymovadecor, @nusr_et, @palmarinabodrum.

2. Городок Гельтюркбюкю (Golturkbuku) — местный Сен-Тропе. Кругом дизайнерские магазины, пляжи, бары и везде звучит музыка. Мне здесь очень понравилось, обстановка расслабленная, без лишнего пафоса. В следующий раз непременно остановлюсь здесь — не смогла насладиться этой бухтой в полном объеме.

Городок Гельтюркбюкю. Фото: Ирина Дымова

3. Морские путешествия. Один из дней посвятите морскому путешествию на традиционном турецком парусном судне — гулет. Морской бриз, купание в бухтах и обед на корабле в хорошей компании!

Турецкое парусное судно гулет. Фото: Ирина Дымова

4. Деревня в горах Dibeklihan Art Village. Место силы творческих людей. Здесь красивые магазины и художественные галереи. Гулять, ужинать и смотреть закат!

Деревня в горах Dibeklihan Art Village. Фото: Ирина Дымова

5. Жить лучше всего в отеле Caresse Resort & Spa — с собственным пляжем и голубым флагом! Никаких развлечений на бензомоторе, нега, правильное питание и чистый воздух.

Пляж отеля Caresse Resort & Spa. Фото: Ирина Дымова

6. Турецкий рынок. Каждый день в разных местах. Узнайте в отеле, где и когда, и обязательно его посетите.

Специи и страсти! Турецкий рынок. Фото: Ирина Дымова

7. И, последнее… Дальян (Dalyan), заповедник «Черепаший остров». Ехать далеко, но это того стоит!

Дальян. Фото: Ирина Дымова

P. S. Турецкие завтраки, кулинарная школа, домашние фермы, бугенвиллии...



МАРШРУТ № 5: ГЕЛЕНДЖИК (КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, РОССИЯ)

РАССКАЗЫВАЕТ ДЕКОРАТОР АННА МУРАВИНА

Декоратор Анна Муравина.

«После того, как я купила квартиру в Геленджике, я стала там часто бывать, — рассказывает Анна. — Приезжаю на выходные. Лететь всего 1,5-2 часа. В 8.30 в субботу садишься на самолёт, а в 11.00 уже купаешься в море и прилетаешь обратно в 21.00 в воскресенье».

МОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ ПЛАН НА WEEKEND 1. Яхта-парусник «Мария» с прекрасным капитаном Сергеем — четыре часа в открытом море. Купание в бирюзовой чистейшей воде Голубой бездны (потрясающее место на черноморском побережье!) и конечно, танцы на палубе. 2. Конюшня в Возрождении (на трассе М4 «Дон» в 8-ми км от Геленджика) — катание на лошадях и общение с ними. На фото — я и красавец конюх Александр, который влюбился в лошадей, когда ему исполнилось 3 года, и посвящает им свою жизнь. (Да, это конюх, а не модель!)

Конюшня в Возрождении.

Конюшня в Возрождении.

3. Винодельни. Особенно хочу отметить «Лефкадию», где Ольга Розет сделала роскошный ресторан. Виноградники с розами, лавандовые поля, розовое вино «Фламинго» прекрасное, еда с местной фермы. Чудесный интерьер и маленький музей. 4. Ресторан «Кордон» — коттеджи в горах, пруд с карпами и изысканная кухня. Кстати, здесь хорошо и не в сезон (сентябрь–октябрь и апрель–май тоже отлично подходят). ТРАНСПОРТ: Автомобиль. Стоимость такси по городу — около 200 руб.

Декоратор Анна Муравина



МАРШРУТ № 6: ЛЕТНИЙ ЛОНДОН (АНГЛИЯ)

РАССКАЗЫВАЕТ ДЕКОРАТОР НАДЯ ЗОТОВА

Музей Виктории и Альберта - мозаичные полы, Лондон. Фото: Надя Зотова

«Лондон — идеальное направление для вдохновляющего путешествия в любое время года. Лето не исключение! Главное место, куда стоит отправиться в поиске вдохновения (особенно декоратору!), — Музей Виктории и Альберта, — рассказывает Надя. — Шесть этажей с предметами декоративно-прикладного искусства разных стран и периодов. Обычно я люблю выбрать для ознакомления один-два раздела и осмотреть и изучить все в подробностях. На этот раз я остановилась на керамике и искусстве Кореи. Теперь я знаю все о глазурях и лаковых комодах».

Музей Виктории и Альберта. Фото: Надя Зотова

Музей Виктории и Альберта. Фото: Надя Зотова

«Ресторан Sketch — сюда обязательно стоит заглянуть за дозой безумства и экстравагантности. Туалетный кабинки словно из фильмов Кубрика, ковры, как будто покрытые мхом, и тотально розовый зал. Еда тоже выше всяких похвал, даже десерты входят в обязательную программу, не пропустите».

Ресторан Sketch. Фото: Надя Зотова

«Ресторан Chiltern Firehousе находится в моем любимом районе Лондона Мерилебоун, — рассказывает Надя. — Сюда стоит приходить за особенной атмосферой бывшей пожарной станции и тенистым зеленым внутренним двором. Часть здания занимает отель, так что можно остановиться здесь же».

Ресторан Chiltern Firehousе. Фото: Надя Зотова

«Artesian Bar — место для бокала шампанского после активного шопинга по соседству, — рассказывает Надя. — Дизайн от Дэвида Коллинса. Есть шанс лично прочувствовать и оценить мастерство декоратора».

Artesian Bar. Фото: Надя Зотова

«Must see — скромное кафе от основателя Wallpaper и Monocle, — рассказывает Надя. — Стоит забежать сюда не только за кофе, но и чтобы посмотреть, как выглядит идеальное кафе в скандинавского-японском стиле, и как лаконичность может быть вдохновляющей».

Кафе основателя Monocle. Фото: Надя Зотова

«Австралийский керамический бренд Mud добрался и до Лондона. Сюда стоит заглянуть ради новых цветовых сочетаний и чтобы вдохновиться лаконичными формами и приятными на ощупь фактурами. И для проекта можно целый комплект посуды собрать!» — говорит Надя.

Керамический бренд Mud добрался и до Лондона. Фото: Надя ЗОТОВА



МАРШРУТ № 7: ВИНОГРАДНИКИ ПРОВАНСА (ФРАНЦИЯ)

РАССКАЗЫВАЮТ ДЕКОРАТОРЫ ИРИНА МАРКИДОНОВА, ИЛОНА МЕНЬШАКОВА, SISTERS' DESIGN

Декораторы Ирина Маркидонова и Илона Меньшакова.

«Мы с сестрой обожаем Прованс. Исколесили его вдоль и поперек, проникли в его разные укромные уголки в поисках уникальных мест для вдохновения, — рассказывает Ирина. — Последние несколько лет наша страсть — это путешествия по виноградникам. Мы заранее продумываем маршруты под руководством наших друзей-виноделов: куда ехать, что посмотреть, где вкусно поесть и где остановиться. На данный момент за плечами уже не один десяток Chateau, где мы прекрасно провели время, продегустировали потрясающие вина, познакомились с владельцами и даже с их лошадьми, спускались в подземные церкви ХVII века и старинные винные погреба. Хотим поделиться нашим „золотым запасом“. Поверьте, это стоит того, чтобы на несколько дней устроить себе настоящее приключение!»

Путешествие по Провансу.

«Все шато, которые мы уже посетили, очень сильно отличаются друг от друга, — рассказывает Илона. — Каждый — со своим уникальным характером и совершенно неповторимым ароматом, оттенками и вкусом розового вина».

Декораторы Ирина Маркидонова и Илона Меньшакова.

«Путешествие начинается, 40 минут от Ниццы на автомобиле, и мы попадаем в Chateau Saint Rosseline, — рассказывает Ирина. — Винодельня уже давно вышла за рамки просто винного производства. Выставки местных художников, скульпторов, концерты классической музыки переплетаются с винными и гастрономическими дегустациями».

Chateau Saint Rosseline.

«Далее берем курс на Bay Saint-Tropez. Целая россыпь розовых жемчужин! — говорит Илона. — Следующая остановка Château Léoube. Через виноградники и сосны можно пробраться на дикий пляж Plage du Pellegrin с белоснежным песком, отведать там же блюда местной кухни под бокальчик розе и музыку босоногих джазистов».

Château Léoube.

Декораторы Ирина Маркидонова и Илона Меньшакова.

«Незабываемый въезд в Chateau Minuty — туннель из розовых бугенвиллий. Полный восторг! — рассказывает Ирина. — Современная архитектура и высокотехнологичный подход к созданию вина. Ощущение космического корабля. Если еще немного подняться выше по дороге из шато через 5-7 минут можно попасть в старинный городок Гасен (Gassin). Оттуда из ресторана Pescadou открывается потрясающий вид на залив».

Chateau Minuty.

«Продвигаемся вглубь Прованса к Font du Broc, — рассказывает Илона. — Старинный замок с прекрасным парком, конюшней, дегустационными залами и историческими интерьерами. Важно попасть на экскурсию. Вас проведут по тайным комнатам, откроют погреба и покажут подземную церковь XVII века».

Font du Broc.

«Обязательно стоит заехать в Château la Coste, — говорит Ирина. — Музей современного искусства под открытым небом. От громких имен кружится голова: Жан Нувель, Тадао Андо, Луиза Буржуа, Фрэнк Герри. В прошлом году здесь открылся бутик-отель со спа Villa la Coste и гастрономический ресторан».

Château la Coste.

Château la Coste.

«В этом году мы планируем продолжить изучение любимого Прованса и едем в регион Val de Rhone», — говорит Илона.

Декораторы Ирина Маркидонова и Илона Меньшакова



МАРШРУТ № 8: ОЗЕРО БЛЕД (СЛОВЕНИЯ)

РАССКАЗЫВАЕТ ДИЗАЙНЕР МАЙК ШИЛОВ

Озеро Блед в Словении. Фото: Майк Шилов

«Несколько лет назад близкий друг родом из Словении показал мне удивительное место, ставшее одним из любимых не только на Балканах, но и во всей Европе, — озеро Блед, — рассказывает Майк. — Кристально чистая вода, отлично прогревающаяся летом, великолепная природа, романтические пейзажи, — такой красоты я нигде не встречал. Мы с друзьями любим путешествовать по Европе на машине и непременно делаем остановку на Бледе на один или несколько дней: это как раз по дороге из Австрии в Италию, да и до Хорватии с ее живописным морским побережьем рукой подать. Здесь надо пить вкуснейшую местную Мальвазию и угощаться „Бледской резиной“. Что это, не скажу — просто закажите на десерт в любом ресторане и наслаждайтесь! Гурманам и эстетам порекомендую „Виллу Блед“ — элегантный отель в бывшей резиденции Иосипа Броз Тито. Здесь, несмотря на реконструкцию, сохранился дух того времени, когда правительственные делегации приветствовали югославского лидера в одном из красивейших уголков его страны. Масштабное мозаичное панно, проникнутое духом социалистического строительства, заслуживает особого внимания. Эпоха ушла, но Блед все так же блистает и вдохновляет на творчество и созидание».



МАРШРУТ № 9: ПОРТУГАЛИЯ

РАССКАЗЫВАЕТ АРХИТЕКТОР НАТАЛЬЯ БЕЛОНОГОВА

Виды на океан с террасы отеля Areias do Seixo Charm Hotel & Residences в Португалии.

«У меня есть несколько любимых мест для отдыха и перезагрузки. Один из них — отель Areias do Seixo в Португалии, — рассказывает Наталья. — В нем всего 12 номеров. Окна выходят на песчаную косу, на которой с обрыва сразу же открывается вид на океан. Это место находится в заповеднике. Спустившись к воде по бетонной лестнице, можно бесконечно гулять по берегу, слушая только волны. Пляж уединенный, и вернувшись обратно, вы, вполне вероятно, увидите на песке только свои следы».

Уединенный пляж отеля Areias do Seixo Charm Hotel & Residences.

Areias Do Seixo Charm Hotel & Residences находится в районе А-душ-Куньядуш примерно в получасе от Обидуша (поселок в составе округа Лейрия) и примерно столько же добираться до гостиницы от аэропорта Лиссабона.

Номер отеля отеля Areias do Seixo Charm Hotel & Residences.

«Это отдых без телевизора и прочих увеселений, — рассказывает Наталья. — Место идеально подходит, чтобы замедлить темп. Кстати, спускаясь на главной лестнице в самый первый раз, я мысленно ругала человека, который ее спроектировал. Ну, что за неудобные большое ступени, — думала я. А потом догадалась, что в отеле есть много таких специальных хитрых штук, которые абсолютно намеренно чуть притормаживают вас».

Номер отеля отеля Areias do Seixo Charm Hotel & Residences.

«Это эко-отель, здесь действительно все ориентировано на экологичность, — говорит Наталья. — Овощи и фрукты в ресторане — со своего огорода. Кондиционирование сделано по системе естественных вытяжек, как в старых домах, и все работает безупречно. В декоре — бетон, дерево и ржавый металл. Все как я люблю».

Номер отеля отеля Areias do Seixo Charm Hotel & Residences.



МАРШРУТ № 10: ИЗ СОЧИ В АБХАЗИЮ

РАССКАЗЫВАЕТ ДЕКОРАТОР ДИАНА БАЛАШОВА

Декоратор Диана Балашова. Бассейн в „Актер Гэлакси“, Сочи.

«Итак, отправляемся в Сочи! — рассказывает Диана Балашова. — Город очень разнообразный. И впечатления зависят от того, где вы поселитесь и куда пойдете. Так что будьте избирательны. Из проверенных мест могу порекомендовать апартаменты „Актер Гэлакси“. Там современная архитектура и дизайнерские интерьеры, бассейн и собственный пляж».

Пляж „Актер Гэлакси“, Сочи.

Апартаменты „Актер Гэлакси“, Сочи.

«Самая вкусная еда — в ресторане „Хмели & Сунели“ на улице Роз, — рассказывает Диана. — Возьмите там свекольник, чебуреки и хинкали — выше всяких похвал. Лучшее мороженое — в кафе Gelato Amato на Черноморской набережной. Мне нравится черное „Пепел розы“ и йогуртовое».

Йогуртовое мороженое в кафе Gelato Amato на Черноморской набережной в Сочи.

«От Адлера до границы с Абхазией всего 11 километров, — рассказывает Диана. — Можно пересечь границу с российским паспортом — там не ставят печать и не будет проблем при въезде в Грузию».

Замок принца Ольденбургского, Гагры, Абхазия.

«Признаюсь, в Абхазию я отправилась, чтобы увидеть замок принца Ольденбургского, — рассказывает Диана. — Точных координат у нас не было. Но кто ищет, тот всегда найдет! Хорошо еще, что мои попутчики — дизайнеры из Краснодара, хотя бы примерно представляли, где он должен быть. Здание заброшено и не охраняется. Мы просто высмотрели в глубине парка, больше похожего на лес, его крышу, перелезли через забор и попали внутрь».

«Виллу построил принц для своей жены, — рассказывает Диана. — Джунгли „прорастают“ через архитектуру, все полуразрушено. Такое удивительное ощущение, будто ты находишься в фильме, где действие происходит после катастрофы, погубившей цивилизацию. Интерьеры полностью утрачены. Только лестница сохранилась».

Замок принца Ольденбургского, Гагры, Абхазия.

«Если свернуть с шоссе направо под указатель „дача Сталина“, то можно осмотреть и ее, и заодно дачу Горбачева. Официально это резиденция президента Абхазии, но в его отсутствие вооруженные военные проводят здесь и частные экскурсии. Интерьер дачи Горбачева украшен работами Церетели — монументальные витражи, барельефы в бассейне. Можно поиграть на правительственном бильярде и даже искупаться на пляже президента».

Лестница с витражами, дача Горбачева, Абхазия.

Бассейн на даче Горбачева, Абхазия.