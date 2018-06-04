Самые необычные отели мира

На дереве, в пустыне, в 300-летнем доме или винтажном трейлере – дизайн-впечатления, не выходя из номера отеля



Crane Hotel Faralda, Амстердам

Девиз отеля Crane: «То, что происходит в Кране, навсегда остается в Кране». Отель находится на ранее заброшенном причале на берегу реки Ij (устаревшее голландское слово, означающее воду) прямо напротив центра Амстердама. Говорят, здесь встречаются самые известные люди мира (намекают, что и королевских кровей), чтобы избежать лишнего внимания и быть уверенными в конфиденциальности. Ведь здесь всего 3 номера люкс и два панорамных лифта, которые поднимают гостей к кабине крана — здесь на высоте 50 метров установлено джакузи.



The Shipwreck Lodge, Намибия

Этот отель, напоминающий обломки потерпевшего кораблекрушение судна, — работа архбюро Nina Maritz Architects и дизайнера Мелани ван дер Мерве (Melanie van der Merwe). На такую необычную форму авторов вдохновило само место — знаменитый Берег Скелетов в Намибии. Отель работает на солнечных батареях; а на верхней «палубе» открыт ресторан с видом на песчаную равнину, встречающуюся с океаном.



The Bubble Lodge, Маврикий

The Bubble Lodge на острове Маврикий на сто процентов попадает в «зеленый» тренд. Разработанная архитектором Пьером Стефаном Дюма автономная прозрачная капсула оснащена кондиционером, большой кроватью и ванной комнатой. Сюда можно заказать ужин от шеф-повара, но главное — астронома, который расскажет о самом главном в этом отеле: звездном небе, от которого гостя отделяет только прозрачная тонкая крыша. Капсула расположена вблизи чайной плантации и джунглей — тишина и единение с природой обеспечены.



The Dragonfly, Швеция

Здание по проекту архитектора Сами Ринталы (Sami Rintala) сразу впечатляет: отель парит в кронах деревьев благодаря металлическому каркасу, прикрепленному к стволам. Дом на деревьях в шведском лесу — это полное уединение, скандинавский дизайн и северная кухня от шеф-повара Себастьяна Гриндала, который по желанию может научить вас готовить деликатесы из диких ягод и дичи.



AutoCamp’s Airstreams, Калифорния

Трейлеры Airstreams — легенда американского автопрома. Компания, основанная бывшим пастухом Уолли Байамом в 1929 году, породила целую культуру стоянок домов на колесах — автокэмпингов. Однако AutoCamp’s в полутора часах от Сан-Франциско, на берегу Рашен-Ривер, так назвать сложно — это отель класса люкс. В тщательно отреставрированных оригинальных трейлерах — продуманный интерьер в стиле midcentury modern и все возможные удобства. Второй вариант — расположиться в палатках, установленных тут же. Но все-таки винтажный трейлер — гораздо необычнее.



Keemala Bird’s Nests, Таиланд

Бунгало отеля Keemala Bird’s Nests на Пхукете напоминают гнезда огромных птиц. В притаившихся среди зелени на холмах домиках есть все необходимое, и даже больше того: каждый имеет в своем распоряжении бассейн и террасу с видом на джунгли и Андаманское море.



Kominkas, деревня Ия, Япония

Слово kominka означает традиционный японский деревянный дом. Именно в таком расположился отель Kominkas в префектуре Токусима. 300-летнюю постройку окружает лес, здесь же течет река Ия. Мосты через нее были построены из виноградных лоз около 800 лет назад и сохранились благодаря труду местных ремесленников, которые каждый год, век за веком, заменяют стебли.



Longitude 131°, Австралия