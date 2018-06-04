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4 июня 2018

Самые необычные отели мира

На дереве, в пустыне, в 300-летнем доме или винтажном трейлере – дизайн-впечатления, не выходя из номера отеля


Crane Hotel Faralda, Амстердам

Самые необычные отели мира (фото 1)

Девиз отеля Crane: «То, что происходит в Кране, навсегда остается в Кране». Отель находится на ранее заброшенном причале на берегу реки Ij (устаревшее голландское слово, означающее воду) прямо напротив центра Амстердама. Говорят, здесь встречаются самые известные люди мира (намекают, что и королевских кровей), чтобы избежать лишнего внимания и быть уверенными в конфиденциальности. Ведь здесь всего 3 номера люкс и два панорамных лифта, которые поднимают гостей к кабине крана — здесь на высоте 50 метров установлено джакузи.

Самые необычные отели мира (фото 3)
Самые необычные отели мира (фото 4)


The Shipwreck Lodge, Намибия

Самые необычные отели мира (фото 6)

Этот отель, напоминающий обломки потерпевшего кораблекрушение судна, — работа архбюро Nina Maritz Architects и дизайнера Мелани ван дер Мерве (Melanie van der Merwe). На такую необычную форму авторов вдохновило само место — знаменитый Берег Скелетов в Намибии. Отель работает на солнечных батареях; а на верхней «палубе» открыт ресторан с видом на песчаную равнину, встречающуюся с океаном.

Самые необычные отели мира (фото 8)
Самые необычные отели мира (фото 9)


The Bubble Lodge, Маврикий

Самые необычные отели мира (фото 11)

The Bubble Lodge на острове Маврикий на сто процентов попадает в «зеленый» тренд. Разработанная архитектором Пьером Стефаном Дюма автономная прозрачная капсула оснащена кондиционером, большой кроватью и ванной комнатой. Сюда можно заказать ужин от шеф-повара, но главное — астронома, который расскажет о самом главном в этом отеле: звездном небе, от которого гостя отделяет только прозрачная тонкая крыша. Капсула расположена вблизи чайной плантации и джунглей — тишина и единение с природой обеспечены.

Самые необычные отели мира (фото 13)


The Dragonfly, Швеция

Самые необычные отели мира (фото 15)

Здание по проекту архитектора Сами Ринталы (Sami Rintala) сразу впечатляет: отель парит в кронах деревьев благодаря металлическому каркасу, прикрепленному к стволам. Дом на деревьях в шведском лесу — это полное уединение, скандинавский дизайн и северная кухня от шеф-повара Себастьяна Гриндала, который по желанию может научить вас готовить деликатесы из диких ягод и дичи.

Самые необычные отели мира (фото 17)
Самые необычные отели мира (фото 18)


AutoCamp’s Airstreams, Калифорния

Самые необычные отели мира (фото 20)

Трейлеры Airstreams — легенда американского автопрома. Компания, основанная бывшим пастухом Уолли Байамом в 1929 году, породила целую культуру стоянок домов на колесах — автокэмпингов. Однако AutoCamp’s в полутора часах от Сан-Франциско, на берегу Рашен-Ривер, так назвать сложно — это отель класса люкс. В тщательно отреставрированных оригинальных трейлерах — продуманный интерьер в стиле midcentury modern и все возможные удобства. Второй вариант — расположиться в палатках, установленных тут же. Но все-таки винтажный трейлер — гораздо необычнее.

Самые необычные отели мира (фото 22)
Самые необычные отели мира (фото 23)


Keemala Bird’s Nests, Таиланд

Самые необычные отели мира (фото 25)

Бунгало отеля Keemala Bird’s Nests на Пхукете напоминают гнезда огромных птиц. В притаившихся среди зелени на холмах домиках есть все необходимое, и даже больше того: каждый имеет в своем распоряжении бассейн и террасу с видом на джунгли и Андаманское море.

Самые необычные отели мира (фото 27)
Самые необычные отели мира (фото 28)


Kominkas, деревня Ия, Япония

Самые необычные отели мира (фото 30)

Слово kominka означает традиционный японский деревянный дом. Именно в таком расположился отель Kominkas в префектуре Токусима. 300-летнюю постройку окружает лес, здесь же течет река Ия. Мосты через нее были построены из виноградных лоз около 800 лет назад и сохранились благодаря труду местных ремесленников, которые каждый год, век за веком, заменяют стебли.

Самые необычные отели мира (фото 32)
Самые необычные отели мира (фото 33)


Longitude 131°, Австралия

Самые необычные отели мира (фото 35)

Лодж Longitude 131° находится посреди Национального парка Улуру — Ката-Тьюта, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Только здесь можно выпить коктейль с видом на знакомые по открыткам красные скалы Улуру, получившие свой цвет благодаря оксиду железа в составе песчаника.

Самые необычные отели мира (фото 37)
Самые необычные отели мира (фото 38)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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