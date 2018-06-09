Современное искусство в Америке: топ-5 городов



Ричмонд, штат Вирджиния

Благодаря Шейну Помаджамбо (Shane Pomajambo) из Blind Whino SW Arts Club, некоммерческой организации и галереи в Вашингтоне, в 2012 году Ричмонд стал столицей американского стрит-арта. Именно тогда он перенес организованный им фестиваль уличного искусства G40 из столицы на территорию Ричмондского художественного округа. Ежегодно Помаджамбо приглашает десять художников из разных уголков мира, чтобы в течение двух недель они расписывали стены города.



Балтимор, штат Мэриленд

Некогда престижный центральный район Балтимора, примыкающий к Пенн-стрит, кажется, пришел в упадок: раньше здесь располагались офисы множества компаний, которые исчезли в течение последних 15 лет из-за экономического кризиса. Однако энтузиасты из группы Station North Arts and Entertainment решили исправить положение: пустующие промышленные объекты были переоборудованы в школу дизайна Балтимора и два общежития-мастерские для молодых художников. Неподалеку Луис Розенфельд, основатель Rosenfeld Organization, продвигает свой граффити-проект Graffiti Alley. Любой художник может прийти сюда, чтобы оставить свой художественный след — при этом совершенно законно: Граффити-аллея — единственное место в городе, где стрит-арт только поощряется. На фото — художники на фоне своих работ.



Новый Орлеан, штат Луизиана

Работа Дженнифер Одем Rising Tables.

Родина джаза, Новый Орлеан в последнее время претендует на статус столицы современного искусства благодаря организованному в 2007 году арт-триеннале Prospect New Orleans. Четвертая интервенция искусства официально окончилась 25 февраля 2018 года; следующая намечена на конец 2020-го. В этот раз 73 художников волновали социальные и природные катаклизмы. Знаменитая Кара Уокер показала инсталляцию Katastwóf Karavan — необычный музыкальный инструмент, построенный ею совместно с джазовым пианистом Джейсоном Мораном и инженером, специалистом по энергии пара, Кеннет Гриффард.Инструмент должен напомнить о рабстве и музыке, рожденной этой трагедией. Инсталляция из предметов мебели Дженнифер Одем обращает внимание на проблему повышения уровня моря.

Работа Кары Уокер Katastwóf Karavan. Фрагмент работы художника Лавара Манро.



Сан-Хуан, Пуэрто-Рико

Несмотря на то что район Сантурс находится всего в 15 минутах от центра города, к 1990-м годам он окончательно превратился в трущобы. В 2009-м это место облюбовали местные молодые художники, понемногу превратившие этот район в настоящий арт-кластер. Стены украсили граффити, открылись хипстерские бары; сегодня здесь, в центре Сантоса, восемь улиц превратились в музей уличного искусства. Основатель одной из местных галерей C787 Studios Энджел Алексис Буске (Angel Alexis Bousquet) в 2010-м организовал здесь ежегодный фестиваль Santurce es Ley, на который съезжаются инди-музыканты, художники и любители современного искусства.



Санта-Фе, штат Нью-Мексико