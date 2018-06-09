Современное искусство в Америке: топ-5 городов

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Пять городов США, которые неожиданно для всех стали точками притяжения для молодых художников и поклонников современного искусства
Благодаря Шейну Помаджамбо (Shane Pomajambo) из Blind Whino SW Arts Club, некоммерческой организации и галереи в Вашингтоне, в 2012 году Ричмонд стал столицей американского стрит-арта. Именно тогда он перенес организованный им фестиваль уличного искусства G40 из столицы на территорию Ричмондского художественного округа. Ежегодно Помаджамбо приглашает десять художников из разных уголков мира, чтобы в течение двух недель они расписывали стены города.
Некогда престижный центральный район Балтимора, примыкающий к Пенн-стрит, кажется, пришел в упадок: раньше здесь располагались офисы множества компаний, которые исчезли в течение последних 15 лет из-за экономического кризиса. Однако энтузиасты из группы Station North Arts and Entertainment решили исправить положение: пустующие промышленные объекты были переоборудованы в школу дизайна Балтимора и два общежития-мастерские для молодых художников. Неподалеку Луис Розенфельд, основатель Rosenfeld Organization, продвигает свой граффити-проект Graffiti Alley. Любой художник может прийти сюда, чтобы оставить свой художественный след — при этом совершенно законно: Граффити-аллея — единственное место в городе, где стрит-арт только поощряется. На фото — художники на фоне своих работ.
Родина джаза, Новый Орлеан в последнее время претендует на статус столицы современного искусства благодаря организованному в 2007 году арт-триеннале Prospect New Orleans. Четвертая интервенция искусства официально окончилась 25 февраля 2018 года; следующая намечена на конец 2020-го. В этот раз 73 художников волновали социальные и природные катаклизмы. Знаменитая Кара Уокер показала инсталляцию Katastwóf Karavan — необычный музыкальный инструмент, построенный ею совместно с джазовым пианистом Джейсоном Мораном и инженером, специалистом по энергии пара, Кеннет Гриффард.Инструмент должен напомнить о рабстве и музыке, рожденной этой трагедией. Инсталляция из предметов мебели Дженнифер Одем обращает внимание на проблему повышения уровня моря.
Несмотря на то что район Сантурс находится всего в 15 минутах от центра города, к 1990-м годам он окончательно превратился в трущобы. В 2009-м это место облюбовали местные молодые художники, понемногу превратившие этот район в настоящий арт-кластер. Стены украсили граффити, открылись хипстерские бары; сегодня здесь, в центре Сантоса, восемь улиц превратились в музей уличного искусства. Основатель одной из местных галерей C787 Studios Энджел Алексис Буске (Angel Alexis Bousquet) в 2010-м организовал здесь ежегодный фестиваль Santurce es Ley, на который съезжаются инди-музыканты, художники и любители современного искусства.
Автор саги «Игра престолов» Джордж Мартин в 2015 году поспособствовал появлению еще одного дома, возможно, более могущественного, чем Дом Ланистеров. «Дом вечного возвращения» — интерактивный проект группы художников Meow Wolf, главным спонсором которого стал самый успешный фантаст нынешнего времени (недостающая сумма была собрана на Kickstarter). На территории 20 000 кв. м бывшего боулинг-клуба художники создали масштабную инсталляцию-квест. Интерактивные стены и потолки, элементы VR-реальности, роботы и архитектурные обманки погружают зрителя в сюрреалистический мир, где ему предстоит узнать (а может, и нет) тайну исчезновения викторианского семейства. Место стало настолько популярно, что некогда сонный район Санта-Фе превратился в точку притяжения и для гиков, и для ценителей современного искусства.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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