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17 мая 2018

Топ-10: бары Краснодара

После лекций в рамках ELLE Decoration Design Days отправляйтесь в самые модные бары и рестораны Краснодара, чтобы продолжить разговор о дизайне в неформальной обстановке


«Скотина»

Топ-10: бары Краснодара (фото 1)

Заведение ресторатора Тахира Холикбердиева, интерьеры — известного краснодарского дизайнера Николая Петрова (кажется, почти все модные места Краснодара — именно их рук дело), и этим уже многое сказано. Энтузиасты, уверенные, что местное мясо ничем не хуже техасского, краснодарские настойки вполне составляют конкуренцию односолодовому виски, а кубанские вина — французским. Московские детища Тахира Холикбердиева — рестораны «Южане» на Сахарова и «Пирог мясника» на Арбате, так что, если еще почему-то в них не были, заходите по возвращении.

Ул. Суворова, 64, т. +7 (86-12) 99-95-94

Топ-10: бары Краснодара (фото 3)


Focus

Топ-10: бары Краснодара (фото 5)

Гламурная атмосфера — в бетонном кубе бара Focus. Дизайн Надежды Михайленко (подробнее об интерьере бара — читайте в отдельном материале по ссылке и в июньском номере ELLE DECORATION), танцы под диджей-сеты и, конечно, коктейли.

Ул. Бабушкина, 293, т. (798-92) 93-75-55

Топ-10: бары Краснодара (фото 7)


«Угли Угли» и «The Печь»

Топ-10: бары Краснодара (фото 9)

Авторская кухня в спокойном интерьере. В оба места идем, чтобы попробовать творения шефа Андрея Матюхи. В «Углях» — петушиные гребешки, сом, шпинатное мороженое в сочетании с небольшой, но тщательно составленной винной картой. А «The Печь» не обманывает названием — традиционная русская печь здесь действительно есть, и не только в качестве интерьерного акцента. Меню небольшое, но что бы вы ни выбрали, не будете разочарованы. То же и с винной картой: наименований мало — но каждое из них достойно дегустации.

«Угли Угли»: ул. имени Тургенева, 126/1, т. +7 918 381-51-11

«The Печь»: ул. Ленина, 38, +7 989 858-71-11

Топ-10: бары Краснодара (фото 12)


«детектив, где вы?»

Топ-10: бары Краснодара (фото 15)

Самое свежее приобретение Краснодара — винный бар «Детектив, где вы?». Всего 55 кв. м на втором этаже бывшей гостиницы дизайнер Владимир Анд превратил в изысканное камерное пространство в бордовых и золотых тонах, с мраморными столешницами, винтажной мебелью и стенами, расписаными художницей Никой (Kaoto studio). Вино или авторские коктейли, фруктовая тарелка или филе-миньон — решать вам.

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Топ-10: бары Краснодара (фото 15.1)
Топ-10: бары Краснодара (фото 15.2)


«Сын Мясника»

Топ-10: бары Краснодара (фото 13)

«Сын Мясника» — результат уже многолетнего тандема бизнес-партнеров Андрея Червякова и дизайнера Николая Петрова. В ресторане обширное мясное меню, своя гастрономия: вяленое мясо, колбасы и т. д. В зале работает сомелье, в баре большой выбор напитков собственного приготовления и не только. В ближайшее время по соседству появится кондитерская «Дочь кондитера». Предметами освещения ручной работы занимались мастера из Handle studio (Санкт-Петербург).

Ул. Анисовая, 36, т. +7 988 240-00-09

Топ-10: бары Краснодара (фото 17)


Mr. Drunke bar

Топ-10: бары Краснодара (фото 23)

Снова Тахир Холикбердиев и Николай Петров — если речь о барах и ресторанах, имена этих краснодарцев — знак качества. Место давно стало культовым: прийти сюда потанцевать, отдохнуть, выпить и узнать, что означает странное слово «ЧеГерапа», — обязательный пункт программы посещения Краснодара.

Красноармейская ул., 58, т. 8 (861) 299-95-94

Топ-10: бары Краснодара (фото 19)


La VaCa

Топ-10: бары Краснодара (фото 21)

Интерьеры ресторана в испано-аргентинском стиле — работа дизайнера из Ростова Александра Дорохова. Уругвайские стейки, испанские колбаски, чилийские вина — все вместе ресторан аргентинской кухни La Vaca. Кстати, многие предметы здесь тоже аутентичные: хозяева сделали все, чтобы в центре Краснодара можно было себя почувствовать словно в Южной Америке.

Ул. Аэродромная, 13, т. 8 (86-12) 44-46-00

Топ-10: бары Краснодара (фото 23)


«ПетроВВодкин»

Топ-10: бары Краснодара (фото 25)

Владельцы «ПетроВВодкина» — Николай Петров и Руслан Карпенко, они же — авторы интерьера. Выбрав кубанское вино, авторский коктейль или виски, оглянитесь по сторонам: на стенах — работы современных художников Нальби Бугашева, Андрея Серкова, Савелия Харламова, Валерия Казаса, Андрея Скрипки. Кухня тоже позиционируется как местная: в меню есть черноморская камбала, «казачья» булка и салат с местным сыром, и оно постоянно обновляется по сезону.

Ул. Чапаева, 85 (пересечение с Красной), т. 8 (86-12) 53-90-78

Топ-10: бары Краснодара (фото 32)


Bellini

Топ-10: бары Краснодара (фото 29)

Ресторан отеля Mandarin Oriental под предводительством шефа Валерия Порядина. В меню — итальянская и средиземноморская кухня, интерьер выдержан в светлых тонах, а сейчас залу можно предпочесть террасу с видом на центр города, зелень и фонтан.

ул. Гимназическая, 36/2, т.: +7 (86-12) 62-52-31, +7 918 199-99-43

Топ-10: бары Краснодара (фото 31)


Surf Coffee

Топ-10: бары Краснодара (фото 37)

Лучший кофе в центре Краснодара — в местном «Серфе». Неизменно внимательное отношение к качеству сырья, самые современные технологии приготовления и по-калифорнийски расслабленный интерьер, главное украшение которого — доски для серфинга.

Ул. Буденного, 129, т. +7 989 128-73-33

Топ-10: бары Краснодара (фото 39)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
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