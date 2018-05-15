Женева: главные дизайн-адреса

Столица мира, Женева притягивает ценителей прекрасного со всего света. Чтобы не пропустить самое важное среди разнообразия галерей, ресторанов, отелей и музеев, сверьтесь с нашим гидом

Ritz-Carlton Hôtel de la Paix: обновленный гранд-отель

Интерьер ресторана Fiskebar. Фото: Николя ТОЗИ

Исторический отель на берегу Женевского озера, основанный в 1865 году, открылся после масштабной реновации, организованной дизайн-бюро Il Prisma и декоратором Барбарой Казати (Barbara Casati). Его семьдесят четыре роскошных номера и ресторан Fiskebar под предводительством шеф-повара Алессио Корда сохранили атмосферу старинного гранда, любимого Грейс Келли — именно ей посвящен один из двух люксов обновленного отеля. А внутренние коридоры украшены гобеленами с изображениями знаменитых постояльцев, от Джузеппе Гарибальди до Виктора Гюго. quai du Mont-Blanc, 11, т. +41229066000

Фото: НИКОЛЯ ТОЗИ Фото: НИКОЛЯ ТОЗИ



Ladurée: ДИЗАЙН ИНДИИ МАДАВИ

Фото: НИКОЛЯ ТОЗИ

Ресторан днем, коктейль-бар — ночью. Знаменитая кондитерская, открытая в Женеве в конце 2016 года, выдержана не в классическом стиле Наполеона III, характерном для других филиалов. За дизайн здесь — гламурный, яркий, почти футуристичный — отвечала знаменитая Индиа Мадави. quai des Bergues, 33, т. (412-27) 16-06-06



Галерея Филиппа Крамера: швейцарский дизайн

Филипп Крамер в своей галерее. Фото: НИКОЛЯ ТОЗИ Коллекция светильников Randogne Family, дизайн Филиппа Крамера. Фото: НИКОЛЯ ТОЗИ

Дизайнер и художник Филипп Крамер (Рhiliрре Сrаmer) был одним из тех, кто обратился к старинным швейцарским ремесленным традициям. В своей галерее площадью 110 м², открывшейся в 2003 году, он выставляет мебель, аксессуары, свет и ювелирные изделия, созданные им в сотрудничестве с женевскими мастерами и выпущенные небольшими ограниченными сериями. В этом году Филиппа пригласил к сотрудничеству Дом Hermes для работы над своей арт-линией Petit H.



Этнографический музей В НОВОМ ЗДАНИИ

Основанный в 1901 году антропологом Эженом Питтаром Этнографический музей Женевы в 2014 году получил новое здание для своей коллекции из 80 000 экспонатов из Аляски, Африки и Океании. 65, boulevard Carl-Vogt, т. +41224184550



Ресторан Inda-Bar: кухня фьюжн

Фото: НИКОЛЯ ТОЗИ

Район О-Вив (Eaux-Vives) знаменит своими барами и ресторанами, и самая плотная их концентрация — на улице Henri-Blanvalet. Именно здесь расположился ресторан Inda-Bar, за интерьер которого отвечала дизайнер Клеманс Гайо (Clémence Guyot). В меню — салат из чечевицы, граната и яблок; креветки темпура, лепешки наан с карри и другие блюда, сочетающие индийские кулинарные традиции со швейцарским подходом к высокой кухне. rue Henri-Blanvalet, 23, т. +41227007950



Ormont Editions: звезды и КЛАССИКИ

НИКОЛЯ ТОЗИ



Музей модернистского и современного искусства

Неоновая работа Маурицио Наннуччи в MAMCO Фото: НИКОЛЯ ТОЗИ

Musée d’Art Moderne et Contemporain расположился в зданиях бывшего завода Женевского общества физических приборов. Грань между постоянной экспозицией и временными выставками здесь стирается, и, придя в музей, можно быть уверенным, что найдешь здесь работы таких звезд современного искусства, как Шерри Левин, Сильви Флери и Маурицио Наннуччи. rue des Vieux-Grenadiers, 10, т. +41223206122



Grand Bottle: РЕСТОРАН + БАР

Фото: НИКОЛЯ ТОЗИ

Ему всего 31 год, а под его началом уже работают семьдесят человек. Франко-швейцарский шеф-повар Бенджамина Лузуя стоит во главе ресторана Grand Bottle и соседствующего с ним бара Petit Bottle, знаменитого своими необычными авторскими коктейлями. За дизайн интерьера здесь отвечал Юрий Кравченко из дизайн-бюро Anecdot. 12, rue Henri-Blanvalet, т. +41227723032

Женевская школа искусств и дизайна

Фото: НИКОЛЯ ТОЗИ

Haute Ecole d’Art et de Design, образовавшаяся в результате объединения Ecole des Beaux-Arts и Applied Arts в 2008 году, отмечает свой десятый юбилей. По этому случаю она открывает новый кампус на территории бывшего завода швейных машин. В основе обучения здесь — задача сделать студентов открытыми всему новому. Вы также можете научиться этому — заходите на дни открытых дверей, выставки и конференции в Школе. 7, avenue de Châtelaine

Alma: перуанская кухня

Фото: НИКОЛЯ ТОЗИ