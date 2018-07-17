Дома знаменитостей, которые никто не хочет покупать

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Громкое имя не всегда помогает быстро продать дом. Мы нашли 5 масштабных особняков, которые создали своим звездным владельцам большие проблемы
В 2015 году рэп-исполнитель выставил на продажу дом площадью 4,6 кв. метров за 18,5 млн. долларов — именно за такую сумму музыкант приобрел недвижимость у Майка Тайсона. Особняк включает 21 спальню, 25 ванных комнат, крытый бассейн, стрип-клуб, несколько игровых комнат и студию звукозаписи. В год, когда 50 cent объявил о банкротстве, цена была снижена на 10 миллионов! В 2018 году дом участвует в реалити-шоу «Сделка на миллион» (Million Dollar Listing), продюсеры предложили музыканту выкупить дом за 4,2 млн. долларов, но он октазался.
В 2012 году Майкл Джордан пытался продать особняк в штате Иллинойс за 29 млн. долларов. Спустя шесть лет комплекс с домашним кинотеатром и баскетбольной площадкой так никто и не купил. В итоге цена была снижена в два раза — до 14,8 млн. долларов. Но и это не помогло: дом так и не продан.
Дуплекс модельера Томми Хилфигера расположен на 18 и 19 этажах отеля The Plaza. Апартаменты включают четыре спальни с видом на Центральный парк и Пятую авеню. В 2013 году квартира была выставлена продажу за 80 млн. долларов, но постепенно цена снизилась до 50 млн. Подробнее об интерьере читайте в отдельном материале по ссылке.
Поместье президента Château des Palmiers на острове Святого Мартина в Карибском море не является резиденцией Трампа. Ежегодно особняк приносит прибыль от 100 тысяч до 1 млн. долларов. Этот дом уникален: в 2017 году он пережил мощный ураган «Ирма» и почти не пострадал. Первоначальная стоимость комплекса составляла 28 млн. долларов, но позже была снижена до 16 млн. Особняк можно арендовать за $11,418 в сутки.
Президент Обама и его семья жили в этом обширном особняке на Мартас-Винъярд летом 2013 года. В июле 2015 цена дома составляла 22,5 млн., а всего через три месяца упала на 15 %. Спустя три года, в июне 2018 года, поместье площадью 7000 кв. метров было наконец продано за 15 млн. долларов!
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Хёрст Шкулёв Паблишинг
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