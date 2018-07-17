Дома знаменитостей, которые никто не хочет покупать



Особняк 50 Cent в Фармингтоне, Коннектикут В 2015 году рэп-исполнитель выставил на продажу дом площадью 4,6 кв. метров за 18,5 млн. долларов — именно за такую сумму музыкант приобрел недвижимость у Майка Тайсона. Особняк включает 21 спальню, 25 ванных комнат, крытый бассейн, стрип-клуб, несколько игровых комнат и студию звукозаписи. В год, когда 50 cent объявил о банкротстве, цена была снижена на 10 миллионов! В 2018 году дом участвует в реалити-шоу «Сделка на миллион» (Million Dollar Listing), продюсеры предложили музыканту выкупить дом за 4,2 млн. долларов, но он октазался.



Дом Майкла Джордана в Чикаго, Иллинойс В 2012 году Майкл Джордан пытался продать особняк в штате Иллинойс за 29 млн. долларов. Спустя шесть лет комплекс с домашним кинотеатром и баскетбольной площадкой так никто и не купил. В итоге цена была снижена в два раза — до 14,8 млн. долларов. Но и это не помогло: дом так и не продан.



Пентхаус Томми Хилфигера в Нью-Йорке Дуплекс модельера Томми Хилфигера расположен на 18 и 19 этажах отеля The Plaza. Апартаменты включают четыре спальни с видом на Центральный парк и Пятую авеню. В 2013 году квартира была выставлена продажу за 80 млн. долларов, но постепенно цена снизилась до 50 млн. Подробнее об интерьере читайте в отдельном материале по ссылке.



Дом Дональда Трампа на Сен-Мартене Поместье президента Château des Palmiers на острове Святого Мартина в Карибском море не является резиденцией Трампа. Ежегодно особняк приносит прибыль от 100 тысяч до 1 млн. долларов. Этот дом уникален: в 2017 году он пережил мощный ураган «Ирма» и почти не пострадал. Первоначальная стоимость комплекса составляла 28 млн. долларов, но позже была снижена до 16 млн. Особняк можно арендовать за $11,418 в сутки.