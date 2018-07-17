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17 июля 2018

Дома знаменитостей, которые никто не хочет покупать

Громкое имя не всегда помогает быстро продать дом. Мы нашли 5 масштабных особняков, которые создали своим звездным владельцам большие проблемы


Особняк 50 Cent в Фармингтоне, Коннектикут

В 2015 году рэп-исполнитель выставил на продажу дом площадью 4,6 кв. метров за 18,5 млн. долларов — именно за такую сумму музыкант приобрел недвижимость у Майка Тайсона. Особняк включает 21 спальню, 25 ванных комнат, крытый бассейн, стрип-клуб, несколько игровых комнат и студию звукозаписи. В год, когда 50 cent объявил о банкротстве, цена была снижена на 10 миллионов! В 2018 году дом участвует в реалити-шоу «Сделка на миллион» (Million Dollar Listing), продюсеры предложили музыканту выкупить дом за 4,2 млн. долларов, но он октазался.

Дома знаменитостей, которые никто не хочет покупать (фото 1)
Дома знаменитостей, которые никто не хочет покупать (фото 3)


Дом Майкла Джордана в Чикаго, Иллинойс

В 2012 году Майкл Джордан пытался продать особняк в штате Иллинойс за 29 млн. долларов. Спустя шесть лет комплекс с домашним кинотеатром и баскетбольной площадкой так никто и не купил. В итоге цена была снижена в два раза — до 14,8 млн. долларов. Но и это не помогло: дом так и не продан.

Дома знаменитостей, которые никто не хочет покупать (фото 5)
Дома знаменитостей, которые никто не хочет покупать (фото 6)


Пентхаус Томми Хилфигера в Нью-Йорке

Дуплекс модельера Томми Хилфигера расположен на 18 и 19 этажах отеля The Plaza. Апартаменты включают четыре спальни с видом на Центральный парк и Пятую авеню. В 2013 году квартира была выставлена продажу за 80 млн. долларов, но постепенно цена снизилась до 50 млн. Подробнее об интерьере читайте в отдельном материале по ссылке.

Дома знаменитостей, которые никто не хочет покупать (фото 8)
Дома знаменитостей, которые никто не хочет покупать (фото 10)


Дом Дональда Трампа на Сен-Мартене

Поместье президента Château des Palmiers на острове Святого Мартина в Карибском море не является резиденцией Трампа. Ежегодно особняк приносит прибыль от 100 тысяч до 1 млн. долларов. Этот дом уникален: в 2017 году он пережил мощный ураган «Ирма» и почти не пострадал. Первоначальная стоимость комплекса составляла 28 млн. долларов, но позже была снижена до 16 млн. Особняк можно арендовать за $11,418 в сутки.

Дома знаменитостей, которые никто не хочет покупать (фото 12)


Летний дом семьи Обама на Мартас-Винъярд, Массачусетс

Президент Обама и его семья жили в этом обширном особняке на Мартас-Винъярд летом 2013 года. В июле 2015 цена дома составляла 22,5 млн., а всего через три месяца упала на 15 %. Спустя три года, в июне 2018 года, поместье площадью 7000 кв. метров было наконец продано за 15 млн. долларов!

Дома знаменитостей, которые никто не хочет покупать (фото 14)
Дома знаменитостей, которые никто не хочет покупать (фото 15)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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