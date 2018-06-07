Агент 007: музей Джеймса Бонда в горах Австрии

В 24 фильме франшизы об агенте на Секретной службе Ее Величества «007: Спектр» одна из самых захватывающих сцен разворачивается в австрийском горнолыжном курорте. На фоне белоснежных вершин Джеймс Бонд оказывается втянут в динамичную погоню с участием нескольких внедорожников и компактного самолета.

На курорте Зельден расположен впечатляющий ресторан Ice Q в виде нагромождения стеклянных кубов, который сыграл роль больницы и места встречи с главной героиней фильма. Владелец заведения Якоб Фалькнер (Jakob Falkner) гостеприимно принял группу киношников с одним условием: после завершения съемок он откроет экспозицию на тему 007.

Эффектное бетонное здание 007 Elements на высоте 3500 метров над уровнем моря — творение арт-директоров шпионских фильмов с Дэниелем Крэйгом (Daniel Craig): Нила Кэллоу (Neal Callow) и Тино Шедлера (Tino Schaedler). Строительством занималось бюро Obermoser Architects, которое ранее и построило ресторан Iсe Q. Возведение при этом заняло два года из-за сложных погодных условий и непростого ландшафта. 007 Elements — это синтез концептуальных эскизов, кинематографа и реальности с примесью драмы и интриги.

Комплекс 007 Elements в равной мере является произведением архитектурного и кинематографического искусства: здесь столько скрытых трюков и потайных конструкций, что позавидует любой тайный агент. За основу дизайна была выбрана архитектура в духе Тадао Андо (Tadao Ando). Целью было воплотить ауру «холодной войны» и мрачной эстетики бункера.