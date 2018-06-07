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7 июня 2018

Агент 007: музей Джеймса Бонда в горах Австрии

Над головокружительной пропастью горнолыжного курорта Зельден расположено эффектное бункерное здание 007 Elements — музей Джеймса Бонда

Агент 007: музей Джеймса Бонда в горах Австрии (фото 0)

В 24 фильме франшизы об агенте на Секретной службе Ее Величества «007: Спектр» одна из самых захватывающих сцен разворачивается в австрийском горнолыжном курорте. На фоне белоснежных вершин Джеймс Бонд оказывается втянут в динамичную погоню с участием нескольких внедорожников и компактного самолета.

Агент 007: выставка Джеймса Бонда в Австрии (фото 0)

На курорте Зельден расположен впечатляющий ресторан Ice Q в виде нагромождения стеклянных кубов, который сыграл роль больницы и места встречи с главной героиней фильма. Владелец заведения Якоб Фалькнер (Jakob Falkner) гостеприимно принял группу киношников с одним условием: после завершения съемок он откроет экспозицию на тему 007.

Агент 007: выставка Джеймса Бонда в Австрии (фото 1)

Эффектное бетонное здание 007 Elements на высоте 3500 метров над уровнем моря — творение арт-директоров шпионских фильмов с Дэниелем Крэйгом (Daniel Craig): Нила Кэллоу (Neal Callow) и Тино Шедлера (Tino Schaedler). Строительством занималось бюро Obermoser Architects, которое ранее и построило ресторан Iсe Q. Возведение при этом заняло два года из-за сложных погодных условий и непростого ландшафта. 007 Elements — это синтез концептуальных эскизов, кинематографа и реальности с примесью драмы и интриги.   

Агент 007: выставка Джеймса Бонда в Австрии (фото 2)

Комплекс 007 Elements в равной мере является произведением архитектурного и кинематографического искусства: здесь столько скрытых трюков и потайных конструкций, что позавидует любой тайный агент. За основу дизайна была выбрана архитектура в духе Тадао Андо (Tadao Ando). Целью было воплотить ауру «холодной войны» и мрачной эстетики бункера.

Агент 007: выставка Джеймса Бонда в Австрии (фото 3)

Создатели 007 Elements хотели рассказать историю создания фильмов 007 ультрасовременным, эмоциональным и привлекательным образом. Внутри музея человек, подобно фильму, движется по строго заданному сценарию, переходя из помещения в помещение. Внезапно зрителю открываются захватывающие горные виды, а следом он погружается в темное пространство с суперсовременными дисплеями.  

Агент 007: выставка Джеймса Бонда в Австрии (фото 7)
Агент 007: выставка Джеймса Бонда в Австрии (фото 8)
Агент 007: выставка Джеймса Бонда в Австрии (фото 4)
Агент 007: выставка Джеймса Бонда в Австрии (фото 11)
Агент 007: выставка Джеймса Бонда в Австрии (фото 12)
Агент 007: выставка Джеймса Бонда в Австрии (фото 5)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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