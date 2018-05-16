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16 мая 2018

Презентация книги VOX Architects

17 мая состоится презентация книги реализованных проектов архитектурной студии Бориса Воскобойникова VOX Architects

Архитектурное бюро VOX Architects выпустит книгу (фото 4)
Архитектурное бюро VOX Architects выпустит книгу (фото 5)

VOX Architects — архитектурная студия Бориса Воскобойникова — выпустит книгу, в которой будут представлены все реализованные проекты.

Книга разделена на несколько смысловых тематик:

To move — куда входят проекты аэропортов (Гагарин в Саратове, Платов в Ростове-на-Дону, Кольцов в Самаре и др), проект станции метро Стромынка и несколько проектов реконструкции станций московского метрополитена;

To work — здесь собраны проекты офисных пространств (штаб-квартира крупнейшей российской IT-компании СКБ Контур, офис московского представительства международной компании Mondelez и др);

To create — проекты различных рекламных агентств (BBDO, Saatchi&Saatchi и тд);

To live — проекты частных квартир, апартаментов и загородного жилья;

To rest — сюда вошли проекты, входящие в категорию «отдых и досуг» (два кинотеатра сети Cinema Park; масштабный проект обновления сети фитнес-клубов World Class, для которого уже реализованы клубы «Метрополис», «Оружейный», «Таганский», бассейн «Олимпийскй» и тд ).

Когда: 17 мая 2018 года, 19:00.

Где: офис VOX Architects, Москва, Большая Новодмитровская, 36/12 (дизайн-завод Flacon), 2 вход, 3 этаж.

Архитектурное бюро VOX Architects выпустит книгу (фото 6)
Архитектурное бюро VOX Architects выпустит книгу (фото 7)
Архитектурное бюро VOX Architects выпустит книгу (фото 8)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

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