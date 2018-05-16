Презентация книги VOX Architects

VOX Architects — архитектурная студия Бориса Воскобойникова — выпустит книгу, в которой будут представлены все реализованные проекты.

Книга разделена на несколько смысловых тематик:

To move — куда входят проекты аэропортов (Гагарин в Саратове, Платов в Ростове-на-Дону, Кольцов в Самаре и др), проект станции метро Стромынка и несколько проектов реконструкции станций московского метрополитена;

To work — здесь собраны проекты офисных пространств (штаб-квартира крупнейшей российской IT-компании СКБ Контур, офис московского представительства международной компании Mondelez и др);

To create — проекты различных рекламных агентств (BBDO, Saatchi&Saatchi и тд);

To live — проекты частных квартир, апартаментов и загородного жилья;

To rest — сюда вошли проекты, входящие в категорию «отдых и досуг» (два кинотеатра сети Cinema Park; масштабный проект обновления сети фитнес-клубов World Class, для которого уже реализованы клубы «Метрополис», «Оружейный», «Таганский», бассейн «Олимпийскй» и тд ).