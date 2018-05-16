Презентация книги VOX Architects

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17 мая состоится презентация книги реализованных проектов архитектурной студии Бориса Воскобойникова VOX Architects
VOX Architects — архитектурная студия Бориса Воскобойникова — выпустит книгу, в которой будут представлены все реализованные проекты.
Книга разделена на несколько смысловых тематик:
To move — куда входят проекты аэропортов (Гагарин в Саратове, Платов в Ростове-на-Дону, Кольцов в Самаре и др), проект станции метро Стромынка и несколько проектов реконструкции станций московского метрополитена;
To work — здесь собраны проекты офисных пространств (штаб-квартира крупнейшей российской IT-компании СКБ Контур, офис московского представительства международной компании Mondelez и др);
To create — проекты различных рекламных агентств (BBDO, Saatchi&Saatchi и тд);
To live — проекты частных квартир, апартаментов и загородного жилья;
To rest — сюда вошли проекты, входящие в категорию «отдых и досуг» (два кинотеатра сети Cinema Park; масштабный проект обновления сети фитнес-клубов World Class, для которого уже реализованы клубы «Метрополис», «Оружейный», «Таганский», бассейн «Олимпийскй» и тд ).
Когда: 17 мая 2018 года, 19:00.
Где: офис VOX Architects, Москва, Большая Новодмитровская, 36/12 (дизайн-завод Flacon), 2 вход, 3 этаж.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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