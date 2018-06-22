Большая семерка: 7 новых небоскребов планеты

В нашей подборке самые яркие и интересные проекты небоскребов со всего света — завершенные или планируемые к завершению в 2018 году

130 William — первый проект небоскреба в Нью-Йорке от архитектора Дэвида Аджайе. Фото: binyan



Жилой дом 130 William в Нью-Йорке, архитектор Дэвид Аджайе

240-метровый дом 130 William — первый проект жилого небоскреба в Нью-Йорке британского архитектора Дэвида Аджайе. О строительстве было объявлено в прошлом году, и вот недавно студия Аджайе представила новые рендеры экстерьера и интерьера небоскреба, который в ближайшем времени появится в нижнем Манхэттене. Это 66-этажное здание с окнами в виде арок и смотровой площадкой на крыше, последние десять этажей занимают роскошные пентхаусы. «Работая над дизайном 130 William, я опирался на нью-йоркское архитектурное наследие и историческую архитектуру одной из старейших улиц города. В то же время, что особо важно, в этом проекте реализуются новые возможности городского вертикального строительства», — говорит Аджайе, которому принадлежит также дизайн интерьеров.

130 William — первый проект небоскреба в Нью-Йорке от архитектора Дэвида Аджайе. Фото: binyan

Помимо 244 квартир и студий в здании предусмотрен спортивно-оздоровительный клуб с бассейном, джакузи, спа-центром, фитнес-центром, студией йоги, тренажерным залом и баскетбольной площадкой, а также кинотеатр IMAX, игровые комнаты, детские комнаты и салон красоты для домашних питомцев. Студия в 130 William обойдется покупателям в 650 тыс долларов, четырехкомнатная квартира — от 5,4 млн.



Жилой дом в Тель-Авиве, студия Penda

Жилой дом в стиле Баухаус в Тель-Авиве, архитекторы: студия Penda. Фото: penda Жилой дом в стиле Баухаус в Тель-Авиве, архитекторы: студия Penda. Фото: penda

Этот «зеленый» небоскреб в Тель-Авиве — работа австрийской архитектурной студии Penda. Высота здания составляет 116 метров, жилая площадь — 17,65 тыс квадратных метров. Квартиры варьируются от однокомнатных до четырехкомнатных и пентхаусов. Дом буквально «опоясан» со всех сторон открытыми балконами и террасами, на которых израильский климат позволяет поддерживать зеленые насаждения и цветники круглый год.

Террасы на фасадах. Фото: penda

«Нам нравится думать об этих просторных уличных зонах, как о персональных «двориках» в небе, где жильцы могут общаться со своими соседями», — говорит основатель студии Pendа Крис Прехт. — А террасы позволяют людям взаимодействовать не только горизонтально, но и вертикально, поддерживая позитивную городскую атмосферу».

Само здание носит явное влияние архитектуры Баухауса, образцов которой в Тель-Авиве немало. Об этом свидетельствует и строгая геометрия фасадов, и досконально продуманная функциональность здания. «Даже когда мы работаем над дизайном современных зданий, мы верим, что они способны отражать дух места и с уважением относиться к истории и культурному наследию города», — отмечает Прехт.



3 WTC в Нью-Йорке, архбюро Roger Stirk Harbour + Partners

Торгово-деловой центр 3WTC в Нью-Йорке, архитекторы: Rogers Stirk Harbour + Partners. Фото: Joe Woolhead

11 июня в нижнем Манхэттене состоялось официальное открытие Three World Trade Center (3WTC) — пятого по высоте небоскреба Нью-Йорка, построенного архитектурным бюро Rogers Stirk Harbour + Partners. Это 80-этажное офисное здание площадью 232 тыс кв.м, рассчитанное более чем на 6 тыс сотрудников. Помимо офисных помещений, здесь также предусмотрены торговые площади, под которые отведено пять нижних этажей, а по подземному переходу из 3WTC можно попасть в близлежащий торгово-деловой центр Brookfield Place.

Торгово-деловой центр 3WTC в Нью-Йорке, архитекторы: Rogers Stirk Harbour + Partners. Фото: Joe Woolhead Торгово-деловой центр 3WTC в Нью-Йорке, архитекторы: Rogers Stirk Harbour + Partners. Фото: Joe Woolhead

Торгово-деловой центр 3WTC в Нью-Йорке, архитекторы: Rogers Stirk Harbour + Partners. Фото: JOE WOOLHEAD



Жилой дом в Сан-Паулу, студия b720 Fermín Vázquez Arquitectos

Новый жилой дом в Сан-Паулу, архитекторы: студия b720 Fermín Vázquez Arquitectos Фото: nelson kon Новый жилой дом в Сан-Паулу, архитекторы: студия b720 Fermín Vázquez Arquitectos Фото: nelson kon

Новый жилой небоскреб появился в Сан-Паулу. Архитектурный проект 85-метрового здания с эффектными разноцветными фасадами принадлежит бюро b720 Fermín Vázquez Arquitectos под руководством Фермина Баскеса. В доме 123 квартиры на 25 этажах, на нижнем располагаются бассейн, ресторан, банкетный зал и другие коммерческие площади, а в подвальном помещении находится подземный паркинг. Здание визуально разделено на две половины, в центральной части находятся лифты. Северный и южный фасады оборудованы глубокими балконами, защищающими от палящего солнца, восточный и западный фасады вентилируются и облицованы крупноформатной глянцевой плиткой.

Новый жилой дом в Сан-Паулу, архитекторы: студия b720. Фото: nelson kon



Башня 53W53 в Нью-Йорке, архитектор Жан Нувель

Башня 53W53 в Нью-Йорке, архитектор: Жан Нувель Фото: Giles Ashford

Еще один небоскреб уже находится на стадии завершения и станет первой работой французского дизайнера и архитектора Жана Нувеля в Нью-Йорке. 82-этажная башня 53W53 Tower возвышается над музеем современного искусства MoMA и, сужаясь к вершине, как стрела, устремляется в небо. Высота здания 320 метров, три нижних этажа отведены под выставочные пространства: здесь в рамках расширения МоМА расположатся новые музейные экспозиции. Кроме того в небоскребе разместятся 145 квартир класса люкс, в том числе одно- и двухэтажные пентхаусы. Дизайн интерьеров разрабатывается декоратор Тьерри Деспон. Приятный бонус: вместе с ключами будущие жильцы получат членскую карту MoMA. Также к их услугам будет предоставлен ресторан на 46-47 этажах, велнесс-центр с бассейном, сауной и парной, зал для игры в сквош, библиотека, театр, винный погреб и детская комната.

Башня 53W53 в Нью-Йорке, проект, архитектор: Жан Нувель Фото: VUW Studio Башня 53W53 в Нью-Йорке, архитектор: Жан Нувель Фото: Giles Ashford



Жилой дом 180 East 88th street в Нью-Йорке, студия DDG

Жилой дом 180 East 88th Street в Нью-Йорке, архитекторы: DDG Фото: 180e88.com

Еще один жилой проект в Нью-Йорке, находящийся в данный момент на финальной стадии строительства, — 32-этажный небоскреб по адресу 180 East 88th street. Его реализацией занимается архитектурно-строительная фирма DDG. Работы были начаты еще в апреле 2015 года, но год спустя их приостановили из-за недовольства местных жителей. Только после доработки проекта и изменения первоначальной формы здания строительство удалось продолжить. Главная «изюминка» — необычные фасады, облицованные серым камнем датской фирмы Petersen Tegl в сочетании с огромными арочными проемами. На верхних этажах располагаются пентхаусы с балконами, с которых открывается великолепный вид на Центральный парк, Ист-Ривер, Гудзон и даунтаун.



Отель Morpheus в Макао, студия Zaha Hadid Architects

Отель Morpheus в Макао, архитекторы: Zaha Hadid Architects Фото: www.zaha-hadid.com

15 июня в Макао состоялось долгожданное открытие нового отеля Моrphеus по дизайну Zaha Hadid Architects, работа над которым была начата еще при жизни Захи Хадид в 2012 году. Это 40-этажное здание общей площадью 150 тыс кв. м, входящее в развлекательно-гостиничный комплекс City of Dreams, состоит из пяти отелей, шоппинг-центра и казино в знаменитом квартале Котай-Стрип (район, который прозвали «китайским Лас-Вегасом» и который считается самым крупным развлекательным центром Азии). По словам архитекторов ZHA, здание отеля представляет собой «экзоскелет», который как бы оплетает и поддерживает стеклянную конструкцию, создавая снаружи и внутри необычную игру форм и объемов. В отеле 780 номеров, над дизайном которых работал Питер Ремедьос, черпавший вдохновение в интерьерах люксовых яхт с их кастомизированной мебелью и текстильным убранством. В здании также есть три ресторана, спа-центр и открытый отель на крыше.